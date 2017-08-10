Клопп: "Нет такой цены, за которую "Ливерпуль" отпустил бы Коутиньо"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нет такой цены, за которую его клуб согласился бы отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".
Накануне стало известно, что "Барса" сделала свое второе предложение о покупке Коутиньо в размере 90 миллионов фунтов, но "красные" немедленно ответили отказом.
Sky Sports располагает информацией, что каталонский клуб не оставит своих попыток заполучить 25-летнего игрока сборной Бразилии и вскоре может улучшить свое предложение до 110 млн. фунтов.
Однако в интервью Sky Germany Клопп исключил продажу своего ведущего игрока. Нет такой суммы денег, которая бы заставила "Ливерпуль" передумать.
"Ливерпуль" — это не тот клуб, которому приходится продавать своих игроков. Это железобетонно. Поэтому не имеет значения, сколько они в итоге предложат".
"С финансовой точки зрения, у его цены нет предела. Нет такой цены, за которую мы были бы готовы его отпустить. Наша цель — всегда обладать как можно более классной командой. Поэтому мы хотим сохранить своих парней и добавить к ним новых. Таков наш план".
"Сегодня на планете нет неприкосновенных игроков. Но трансфер зависит от того, насколько правильно выбран момент времени, и есть ли у тебя возможность или потребность отреагировать на этот трансфер".
"Также важно, есть ли у тебя время на эту самую реакцию. А если просто один клуб обращается к другому, то это не заслуживает внимания. Мы не в том положении", — сообщил Клопп.
10.08.2017 16:00
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легенда лфц
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жалко клоппа, и так помойка а не команда, так ещё и единственного полу-топа могут отпустить
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125 млн. Клопп - "За такие деньги "Ливерпуль" отпустит Коутиньо и меня в придачу"
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Золотые слова. Их бы в рамочку
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хер Клопп вестимо 222 ляма желает
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топово разложил, жаль только не может барсу прямым текстом на хуй послать
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да отпустите уже пацана а, достале...
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