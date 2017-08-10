Клопп: "Нет такой цены, за которую "Ливерпуль" отпустил бы Коутиньо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нет такой цены, за которую его клуб согласился бы отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".

Накануне стало известно, что "Барса" сделала свое второе предложение о покупке Коутиньо в размере 90 миллионов фунтов, но "красные" немедленно ответили отказом.



Sky Sports располагает информацией, что каталонский клуб не оставит своих попыток заполучить 25-летнего игрока сборной Бразилии и вскоре может улучшить свое предложение до 110 млн. фунтов.



Однако в интервью Sky Germany Клопп исключил продажу своего ведущего игрока. Нет такой суммы денег, которая бы заставила "Ливерпуль" передумать.



"Ливерпуль" — это не тот клуб, которому приходится продавать своих игроков. Это железобетонно. Поэтому не имеет значения, сколько они в итоге предложат".



"С финансовой точки зрения, у его цены нет предела. Нет такой цены, за которую мы были бы готовы его отпустить. Наша цель — всегда обладать как можно более классной командой. Поэтому мы хотим сохранить своих парней и добавить к ним новых. Таков наш план".



"Сегодня на планете нет неприкосновенных игроков. Но трансфер зависит от того, насколько правильно выбран момент времени, и есть ли у тебя возможность или потребность отреагировать на этот трансфер".



"Также важно, есть ли у тебя время на эту самую реакцию. А если просто один клуб обращается к другому, то это не заслуживает внимания. Мы не в том положении", — сообщил Клопп.