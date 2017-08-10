Клопп: "Нет такой цены, за которую "Ливерпуль" отпустил бы Коутиньо"

Филиппе Коутиньо и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нет такой цены, за которую его клуб согласился бы отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".

Накануне стало известно, что "Барса" сделала свое второе предложение о покупке Коутиньо в размере 90 миллионов фунтов, но "красные" немедленно ответили отказом.

Sky Sports располагает информацией, что каталонский клуб не оставит своих попыток заполучить 25-летнего игрока сборной Бразилии и вскоре может улучшить свое предложение до 110 млн. фунтов.

Однако в интервью Sky Germany Клопп исключил продажу своего ведущего игрока. Нет такой суммы денег, которая бы заставила "Ливерпуль" передумать.

"Ливерпуль" — это не тот клуб, которому приходится продавать своих игроков. Это железобетонно. Поэтому не имеет значения, сколько они в итоге предложат".

"С финансовой точки зрения, у его цены нет предела. Нет такой цены, за которую мы были бы готовы его отпустить. Наша цель — всегда обладать как можно более классной командой. Поэтому мы хотим сохранить своих парней и добавить к ним новых. Таков наш план".

"Сегодня на планете нет неприкосновенных игроков. Но трансфер зависит от того, насколько правильно выбран момент времени, и есть ли у тебя возможность или потребность отреагировать на этот трансфер".

"Также важно, есть ли у тебя время на эту самую реакцию. А если просто один клуб обращается к другому, то это не заслуживает внимания. Мы не в том положении", — сообщил Клопп.


Метки Барселона, Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 731

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 10.08.2017 16:38 # chebrec
    "Челси" продолжает проявлять активный интерес к вингеру "Арсенала" Алексу Окслейд-Чемберлену.

    Как сообщает Daily Star, "пенсионеры" увеличили предложение до 35 миллионов фунтов (38,7 млн евро).

    Ранее мы информировали о готовности "Челси" заплатить за Окслейд-Чемберлена 28 миллионов евро.

    Действующий контракт Окслейд-Чемберлена с "Арсеналом" истекает следующим летом.

    (ответить)

  2. chebrec 10.08.2017 16:37 # chebrec
    легенда лфц

    (ответить)

  3. wengerrrro 10.08.2017 16:28 # wengerrrro
    жалко клоппа, и так помойка а не команда, так ещё и единственного полу-топа могут отпустить

    (ответить)

  4. asnural 10.08.2017 16:25 # asnural
    125 млн. Клопп - "За такие деньги "Ливерпуль" отпустит Коутиньо и меня в придачу"

    (ответить)

  5. mrjingles 10.08.2017 16:17 # mrjingles
    Золотые слова. Их бы в рамочку

    (ответить)

  6. meshuggah 10.08.2017 16:13 # meshuggah
    хер Клопп вестимо 222 ляма желает

    (ответить)

  7. liverfun 10.08.2017 16:05 # liverfun
    топово разложил, жаль только не может барсу прямым текстом на хуй послать

    (ответить)

  8. vasya-mu 10.08.2017 16:01 # vasya-mu
    да отпустите уже пацана а, достале...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: