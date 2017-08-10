Венгер предсказывает скорое появление женщины-тренера в Премьер-Лиге

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер убежден, что в скором времени в Премьер-Лиге появится женщина-тренер.

Примеры Каррен Брэйди в "Вест Хэме" и Марины Грановской в "Челси" уже давно сделали присутствие женщин в руководстве футбольного клуба обыденностью. Однако Венгер считает, что не за горами время, когда женщина станет главным тренером клуба Премьер-Лиги.

"Лично я убежден, что это скоро произойдет".

"Я верю, что через 10-15 лет во главе клуба не всегда будет находиться футбольный специалист. Вокруг команды всегда так много научных работников, и тот, кто будет выводить команду в субботу, скорее, будет являться менеджером, чем футбольным специалистом. А футбольные решения будут приниматься на основе технического анализа", — цитирует Венгера ESPN.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1380

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 10.08.2017 15:36 # wengerrrro
    Ева Карнейро в Челсе придет после презерватива

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  2. element-ekb 10.08.2017 15:29 # element-ekb
    Надеюсь не ты в парике у нас)

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  3. pistolero-lfc 10.08.2017 15:23 # pistolero-lfc
    девушки футболисты есть, судья есть, осталось найти фонаток и тренера

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  4. reeker 10.08.2017 15:20 # reeker
    Бред, такого никогда не будет.

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  5. alexomck 10.08.2017 15:11 # alexomck
    Венгер решил пол поменять на старость лет, деньги надоенные с арса жмут, вестимо.

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  6. selfish 10.08.2017 15:08 # selfish
    Старый пидарас!

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  7. owenmisha 10.08.2017 15:07 # owenmisha
    Если и так, то очень редко женщина будет иметь успех в АПЛ. Ведь победа куется на тренировках и в раздевалке, а держать в узде толпу мужиков бабе редко под силу

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  8. makeewadim 10.08.2017 15:07 # makeewadim
    Да скажи те вы уже ему, что у баб пердаки тоже волосатые!

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  9. shimane 10.08.2017 15:04 # shimane
    чем черт не шутит

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  10. mancityman 10.08.2017 15:02 # mancityman
    Уже подыскивает себе замену

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  11. masterofcactus 10.08.2017 15:01 # masterofcactus
    Арина Венгер-Вачовски?

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  12. j24081993 10.08.2017 15:01 # j24081993
    Далбалеш

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