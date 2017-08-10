Венгер предсказывает скорое появление женщины-тренера в Премьер-Лиге
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер убежден, что в скором времени в Премьер-Лиге появится женщина-тренер.
Примеры Каррен Брэйди в "Вест Хэме" и Марины Грановской в "Челси" уже давно сделали присутствие женщин в руководстве футбольного клуба обыденностью. Однако Венгер считает, что не за горами время, когда женщина станет главным тренером клуба Премьер-Лиги.
"Лично я убежден, что это скоро произойдет".
"Я верю, что через 10-15 лет во главе клуба не всегда будет находиться футбольный специалист. Вокруг команды всегда так много научных работников, и тот, кто будет выводить команду в субботу, скорее, будет являться менеджером, чем футбольным специалистом. А футбольные решения будут приниматься на основе технического анализа", — цитирует Венгера ESPN.
10.08.2017 15:00
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Ева Карнейро в Челсе придет после презерватива
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Надеюсь не ты в парике у нас)
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девушки футболисты есть, судья есть, осталось найти фонаток и тренера
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Бред, такого никогда не будет.
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Венгер решил пол поменять на старость лет, деньги надоенные с арса жмут, вестимо.
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Старый пидарас!
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Если и так, то очень редко женщина будет иметь успех в АПЛ. Ведь победа куется на тренировках и в раздевалке, а держать в узде толпу мужиков бабе редко под силу
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Да скажи те вы уже ему, что у баб пердаки тоже волосатые!
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чем черт не шутит
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Уже подыскивает себе замену
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Арина Венгер-Вачовски?
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Далбалеш
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