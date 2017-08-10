Венгер предсказывает скорое появление женщины-тренера в Премьер-Лиге

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер убежден, что в скором времени в Премьер-Лиге появится женщина-тренер.

Примеры Каррен Брэйди в "Вест Хэме" и Марины Грановской в "Челси" уже давно сделали присутствие женщин в руководстве футбольного клуба обыденностью. Однако Венгер считает, что не за горами время, когда женщина станет главным тренером клуба Премьер-Лиги.



"Лично я убежден, что это скоро произойдет".



"Я верю, что через 10-15 лет во главе клуба не всегда будет находиться футбольный специалист. Вокруг команды всегда так много научных работников, и тот, кто будет выводить команду в субботу, скорее, будет являться менеджером, чем футбольным специалистом. А футбольные решения будут приниматься на основе технического анализа", — цитирует Венгера ESPN.