Светская хроника за четверг

Филиппе Коутиньо не будет подавать прошение о трансфере. "Челси" улучшил предложение по Алексу Окслейд-Чемберлену. "Вест Хэм" попытается купить Вильяма Карвалью. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Барселона" призывает полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо поспособствовать переговорам двух клубов, заявив "красным" о своем желании уйти. (The Independent)



"Барселона" сделает очередное предложение о покупке Коутиньо. (Daily Mail)



Однако Коутиньо не будет подавать прошение о трансфере. (Sport)



Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намерен совершить еще минимум одно приобретение до конца лета и проявляет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Данни Роузу с вингером "Интера" Иваном Перишичем. (Manchester Evening News)



Полузащитник Иско отвергнет интерес "Юнайтед" с "Арсеналом" и подпишет новый контракт с "Реалом". (The Independent)



"Челси" улучшил до 35 миллионов фунтов предложение о покупке полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена. (Daily Star)



Наставник "Челси" Антонио Конте потребовал боссов клуба приобрести ему крайнего защитника "Барселоны" Серхи Роберто, чей контракт предусматривает отступные в 36 млн. фунтов. (Sport)



Нападающий "Челси" Диего Коста близок к возвращению в "Атлетико". (Daily Mail)



Опальный вингер "Челси" Кенеди будет арендован "Ньюкаслом". (Daily Mirror)



В "Арсенале" опасаются, что нападающий Алексис Санчес возобновит свои попытки покинуть клуб. (Daily Mirror)



Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру видится "идеальным приобретением" для "Марселя". (L'Equipe)



"Вест Хэм" предложит 25 млн. фунтов за полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью. (Record)



Первым приобретением "Тоттенхэма" этим летом станет резервный голкипер "Саутгемптона" Пауло Гассанига. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" и "Бенфика" сражаются за голкипера ПСВ Йеруна Зута. (Daily Mail)



"Мидлсбро" исключает продажу защитника Бена Гибсона, который интересен целому ряду клубов Премьер-Лиги. (Daily Mail)







Другое



Защитник "Кристал Пэлас" Пап Суаре возобновил тренировки после автомобильной аварии. (Sky Sports)



"Ливерпуль" заключил спонсорский контракт с компанией Western Union, чья эмблема теперь будет размещаться на рукавах игровых футболок "красных". (Daily Mail)



Компания Emirates останется титульным спонсором Кубка Англии до 2021 года. (Daily Mail)



Семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", продаст чуть менее 2% акций клуба на фондовой бирже за 56 млн. фунтов. (BBC)



Мэр Лондона Садик Хан считает, что клубы Премьер-Лиги должны увеличить отчисления за работу полиции на своих матчах. (The Telegraph)