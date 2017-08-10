Данни Роуз готов покинуть "Тоттенхэм"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз заявил о своей готовности сменить клуб в это трансферное окно.

Текущим летом в прессе ходят слухи об интересе к 27-летнему англичанину со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Интера". И сейчас эти клубы получили зеленый свет, чтобы попытаться приобрести Роуза.



Данни, уроеженец Донкастера, огорчен отсутствием у "шпор" трофеев и невозможностью быть ближе к своей матери, живущей на севере Англии. Два этих фактора наводят его на мысли о смене клуба, и он готов заявить о своих предпочтениях как тренеру Маурисио Почеттино, так и президенту Даниэлю Леви.



"Я приближаюсь к своему пику, и, наверное, мне остался один большой контракт в карьере. Время истекает, а я хочу выигрывать трофеи. Я не хочу играть в футбол 15 лет, не выиграв ни одного трофей или ни одной медали. Прошу прощения, но таков я. Я не был бы рад этому. Я хочу что-нибудь выиграть".



"Также я скажу, что хочу играть ближе к северу. Я не знаю, где именно, но я хочу вернуться на север и играть в футбол там. Я уехал оттуда 10 лет назад и редко вижу свою маму".



"Я не говорю, что хочу уйти, но если появится какой-то конкретный вариант, я без колебаний выскажу свое мнение любому в клубе", — сообщил Роуз The Sun.