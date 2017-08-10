Данни Роуз готов покинуть "Тоттенхэм"

Данни Роуз Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз заявил о своей готовности сменить клуб в это трансферное окно.

Текущим летом в прессе ходят слухи об интересе к 27-летнему англичанину со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Интера". И сейчас эти клубы получили зеленый свет, чтобы попытаться приобрести Роуза.

Данни, уроеженец Донкастера, огорчен отсутствием у "шпор" трофеев и невозможностью быть ближе к своей матери, живущей на севере Англии. Два этих фактора наводят его на мысли о смене клуба, и он готов заявить о своих предпочтениях как тренеру Маурисио Почеттино, так и президенту Даниэлю Леви.

"Я приближаюсь к своему пику, и, наверное, мне остался один большой контракт в карьере. Время истекает, а я хочу выигрывать трофеи. Я не хочу играть в футбол 15 лет, не выиграв ни одного трофей или ни одной медали. Прошу прощения, но таков я. Я не был бы рад этому. Я хочу что-нибудь выиграть".

"Также я скажу, что хочу играть ближе к северу. Я не знаю, где именно, но я хочу вернуться на север и играть в футбол там. Я уехал оттуда 10 лет назад и редко вижу свою маму".

"Я не говорю, что хочу уйти, но если появится какой-то конкретный вариант, я без колебаний выскажу свое мнение любому в клубе", — сообщил Роуз The Sun.


Метки Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. farot 10.08.2017 13:10 # farot
    маменькин сынок
    типичная пуська из состава шпор

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  2. vahrom 10.08.2017 13:05 # vahrom
    Намёк на желание уйти в Сити ?

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