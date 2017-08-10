Эррера настраивает МЮ на четыре трофея

Андер Эррера Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера считает, что клуб должен поднять планку и выиграть все четыре доступных трофея в новом сезоне.

В дебютном сезоне при Жозе Моуриньо "дьяволы" выиграли Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы. Теперь Эррера нацелился на победу во всех турнирах, в том числе в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

"Сезон в Премьер-Лиге стартует для нас уже в воскресенье, поэтому у команды просто нет времени расстраиваться (после поражения в Суперкубке Европы от "Реала"). Мы хотим быть претендентами на титул и побороться за все возможные трофеи".

"В прошлом сезоне нам покорилось сразу три турнира: это хороший результат, но важно не забывать, что мы не претендовали на победу в Премьер-Лиге. Именно в этом кроется наша главная задача на сезон, к выполнению которой располагает состав. Нам предстоит участие в четырех турнирах, и мы хотим выиграть каждый из них".

"На каждую позицию у нас собралось по два очень классных игрока, поэтому я оптимистично настроен перед началом сезона", - приводит слова Эрреры официальный сайт клуба.



Метки Манчестер Юнайтед, Эррера

Автор foxmcfc   

Дата 10.08.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1149

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Последние комментарии:




  1. tipon 10.08.2017 12:48 # tipon
    говорят после этого , Петросян вышел с предложением к Эррере принять участие с его монологами в Кривом Зеркале , будет рвать в клочья зал))

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  2. fc-oil 10.08.2017 12:35 # fc-oil
    Повелитель Озаров

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  3. bekzhan 10.08.2017 12:33 # bekzhan
    АПЛ и ЛЧ отпадают, какие еще 2?

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  4. chelseafanmd 10.08.2017 12:32 # chelseafanmd
    какой же он лашарик )

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  5. frisby 10.08.2017 12:19 # frisby
    будете сосать сектанты

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  6. lszh 10.08.2017 12:19 # lszh
    Трофей который могли взять на шару, уже просрали..могут вылететь из группового этапа ЛЧ, тогда есть шансы с Аяксами и Стяуами за ЛЕ побороться, либо акцент сделать на КАЛ и там с Бренфордом или Вулверхэмптоном можно побадаться

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  7. sausage 10.08.2017 12:17 # sausage
    Адепт Венгера. Покер или ничего!

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  8. akadam 10.08.2017 12:17 # akadam
    Статус покерят хочет отобрать у "канониров". Рвите его!

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  9. mancunia-planet 10.08.2017 12:14 # mancunia-planet
    Придурка Погба хотят кепом сделать после Кэррика, уж лучше Андер Эррера был бы, пацан реально заслуживает

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  10. liverbro 10.08.2017 12:12 # liverbro
    Зачем настраивать,если это команда ни на что не способна?6 место достижение

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  11. selfish 10.08.2017 12:07 # selfish
    в МЮ этого топаря!

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  12. dnb 10.08.2017 12:04 # dnb
    Ты Погбу с Лукакосом и Линделелёфом еще и дармианом настрой на это все, а то они как в песе в стань легендой играют

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  13. chebrec 10.08.2017 12:04 # chebrec
    да он же зигует

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  14. lancerlancer1 10.08.2017 12:01 # lancerlancer1
    Клуб покерят оффициально открыт

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