Эррера настраивает МЮ на четыре трофея
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера считает, что клуб должен поднять планку и выиграть все четыре доступных трофея в новом сезоне.
В дебютном сезоне при Жозе Моуриньо "дьяволы" выиграли Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы. Теперь Эррера нацелился на победу во всех турнирах, в том числе в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
"Сезон в Премьер-Лиге стартует для нас уже в воскресенье, поэтому у команды просто нет времени расстраиваться (после поражения в Суперкубке Европы от "Реала"). Мы хотим быть претендентами на титул и побороться за все возможные трофеи".
"В прошлом сезоне нам покорилось сразу три турнира: это хороший результат, но важно не забывать, что мы не претендовали на победу в Премьер-Лиге. Именно в этом кроется наша главная задача на сезон, к выполнению которой располагает состав. Нам предстоит участие в четырех турнирах, и мы хотим выиграть каждый из них".
"На каждую позицию у нас собралось по два очень классных игрока, поэтому я оптимистично настроен перед началом сезона", - приводит слова Эрреры официальный сайт клуба.
10.08.2017 12:00
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Последние комментарии:
говорят после этого , Петросян вышел с предложением к Эррере принять участие с его монологами в Кривом Зеркале , будет рвать в клочья зал))
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Повелитель Озаров
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АПЛ и ЛЧ отпадают, какие еще 2?
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какой же он лашарик )
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будете сосать сектанты
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Трофей который могли взять на шару, уже просрали..могут вылететь из группового этапа ЛЧ, тогда есть шансы с Аяксами и Стяуами за ЛЕ побороться, либо акцент сделать на КАЛ и там с Бренфордом или Вулверхэмптоном можно побадаться
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Адепт Венгера. Покер или ничего!
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Статус покерят хочет отобрать у "канониров". Рвите его!
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Придурка Погба хотят кепом сделать после Кэррика, уж лучше Андер Эррера был бы, пацан реально заслуживает
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Зачем настраивать,если это команда ни на что не способна?6 место достижение
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в МЮ этого топаря!
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Ты Погбу с Лукакосом и Линделелёфом еще и дармианом настрой на это все, а то они как в песе в стань легендой играют
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да он же зигует
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Клуб покерят оффициально открыт
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