Эррера настраивает МЮ на четыре трофея

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера считает, что клуб должен поднять планку и выиграть все четыре доступных трофея в новом сезоне.

В дебютном сезоне при Жозе Моуриньо "дьяволы" выиграли Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы. Теперь Эррера нацелился на победу во всех турнирах, в том числе в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



"Сезон в Премьер-Лиге стартует для нас уже в воскресенье, поэтому у команды просто нет времени расстраиваться (после поражения в Суперкубке Европы от "Реала"). Мы хотим быть претендентами на титул и побороться за все возможные трофеи".



"В прошлом сезоне нам покорилось сразу три турнира: это хороший результат, но важно не забывать, что мы не претендовали на победу в Премьер-Лиге. Именно в этом кроется наша главная задача на сезон, к выполнению которой располагает состав. Нам предстоит участие в четырех турнирах, и мы хотим выиграть каждый из них".



"На каждую позицию у нас собралось по два очень классных игрока, поэтому я оптимистично настроен перед началом сезона", - приводит слова Эрреры официальный сайт клуба.