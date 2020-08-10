Чичарито не решил, будет ли праздновать гол МЮ

Новичок "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес не решил, будет ли праздновать гол в ворота "Манчестер Юнайтед", если ему удастся огорчить бывший клуб.

За четыре сезона, проведенных на "Олд Траффорд", Чичарито поразил ворота соперников 59 раз. Этим летом "Вест Хэм" вернул мексиканца в Премьер-Лигу и в первом же туре нового сезона отправится в гости к МЮ. Эрнандес еще не решил, будет ли праздновать гол в ворота бывшего клуба.



"Я пока не знаю, буду ли праздновать, если забью на "Олд Траффорд". В конце концов это мой бывший клуб, мои бывшие болельщики, мой бывший стадион. С другой стороны, этот гол может стать для меня дебютным за "Вест Хэм".



"Я не забиваю себе этим голову и хочу принести команде положительный результат. Я лишь рад, что моим первым матчем после возвращения в Англию станет именно визит на "Олд Траффорд".



"Прямо сейчас я представляю "Вест Хэм" и хочу добиться с этим клубом еще больших успехов, чем в Манчестере. Я никогда не жалел, что покинул МЮ. У меня остались отличные воспоминания об этом клубе, а время, проведенное там, помогло мне в дальнейшем", - сообщил Чичарито официальному сайту "молотков".