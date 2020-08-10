Чичарито не решил, будет ли праздновать гол МЮ
Новичок "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес не решил, будет ли праздновать гол в ворота "Манчестер Юнайтед", если ему удастся огорчить бывший клуб.
За четыре сезона, проведенных на "Олд Траффорд", Чичарито поразил ворота соперников 59 раз. Этим летом "Вест Хэм" вернул мексиканца в Премьер-Лигу и в первом же туре нового сезона отправится в гости к МЮ. Эрнандес еще не решил, будет ли праздновать гол в ворота бывшего клуба.
"Я пока не знаю, буду ли праздновать, если забью на "Олд Траффорд". В конце концов это мой бывший клуб, мои бывшие болельщики, мой бывший стадион. С другой стороны, этот гол может стать для меня дебютным за "Вест Хэм".
"Я не забиваю себе этим голову и хочу принести команде положительный результат. Я лишь рад, что моим первым матчем после возвращения в Англию станет именно визит на "Олд Траффорд".
"Прямо сейчас я представляю "Вест Хэм" и хочу добиться с этим клубом еще больших успехов, чем в Манчестере. Я никогда не жалел, что покинул МЮ. У меня остались отличные воспоминания об этом клубе, а время, проведенное там, помогло мне в дальнейшем", - сообщил Чичарито официальному сайту "молотков".
10.08.2017 11:00
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Сорри за оффтоп:
вчера знатно у Рубина и ЛОКО бывшые игроки обеих команд голы забивали. Жемалетдинов за Рубин забил (бывший игрок ЛОКО) и не праздновал, т.к. понимает, что сам свалил за более жирным контрактом, хотя крутым игроком ещё не являлся, и ещё пока перспективный игрок.
Кверквелия за ЛОКО забил в самой концовке (бывший игрок Рубина) и праздновал как будто ЛЧ выиграл, т.к. помнит как с ним обошлись в Рубине, тренер иностранец тупо выкинул на мороз, а сам Рубин по пизде в прошлом сезоне пошёл.
Вообщем, чем-то напомнило празднование Уэлбека на Олд Траффорде в 2015 году. Люблю такие моменты в футболе
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Молоток! Наряду с Джеко одним из лучших джокеров был. Сейчас, пожалуй, только Жиру может выйти на 15 минут и забить гол.
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Отскокито в стиле чикарито
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