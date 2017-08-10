Венгер уверен, что ПСЖ переключился с Санчеса на Мбаппе

Алексис Санчес и Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что ему больше не стоит беспокоиться насчет интереса ПСЖ к вингеру Алексису Санчесу.

По слухам, гранды Лиги 1 не завершили интерес к Санчесу даже после того, как потратили 198 миллионов фунтов на приобретение суперзвездного нападающего "Барселоны" Неймара.

Однако Венгер располагает диаметрально противоположной информацией на этот счет. Арсен привык доверять французской прессе, чьи последние инсайды гласят: ПСЖ переключил свое внимание с Санчеса на сверхрезультативного тинейджера из "Монако" Килиана Мбаппе.

"Я уже достаточно давно не разговаривал с (президентом ПСЖ) Насером Аль-Хелаифи. Они были очень заняты покупкой Неймара и потратили на это много времени и сил".

"Если вы читали французские газеты, то уже знаете, что на остаток трансферного окна они запланировали покупку Килиана Мбаппе", - сообщил Венгер London Evening Standard.



Метки Арсенал, Венгер, ПСЖ, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 10.08.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 10.08.2017 11:12 # akadam
    Предложил бы контракт тогда Санчесу с удвоенной зарплатой, раз он такой нужный.

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  2. paul-shark 10.08.2017 11:06 # paul-shark
    Сеня-тролль.

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  3. chebrec 10.08.2017 10:57 # chebrec
    Венгер Алексис Санчес

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  4. bluebload 10.08.2017 10:13 # bluebload
    Очуметь. Это Мбапе даже до фенала ЛЧ не дашел , што так все с ума сходют из-за него , пирспиктивный ноподающий ни болии

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