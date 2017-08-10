Венгер уверен, что ПСЖ переключился с Санчеса на Мбаппе
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что ему больше не стоит беспокоиться насчет интереса ПСЖ к вингеру Алексису Санчесу.
По слухам, гранды Лиги 1 не завершили интерес к Санчесу даже после того, как потратили 198 миллионов фунтов на приобретение суперзвездного нападающего "Барселоны" Неймара.
Однако Венгер располагает диаметрально противоположной информацией на этот счет. Арсен привык доверять французской прессе, чьи последние инсайды гласят: ПСЖ переключил свое внимание с Санчеса на сверхрезультативного тинейджера из "Монако" Килиана Мбаппе.
"Я уже достаточно давно не разговаривал с (президентом ПСЖ) Насером Аль-Хелаифи. Они были очень заняты покупкой Неймара и потратили на это много времени и сил".
"Если вы читали французские газеты, то уже знаете, что на остаток трансферного окна они запланировали покупку Килиана Мбаппе", - сообщил Венгер London Evening Standard.
10.08.2017 10:00
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Предложил бы контракт тогда Санчесу с удвоенной зарплатой, раз он такой нужный.
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Сеня-тролль.
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Венгер Алексис Санчес
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Очуметь. Это Мбапе даже до фенала ЛЧ не дашел , што так все с ума сходют из-за него , пирспиктивный ноподающий ни болии
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