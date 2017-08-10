Моуриньо рассказал, как сильно любит свою команду

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что за всю свою тренерскую карьеру у него еще не было коллектива игроков, который бы нравился ему так сильно, как его нынешний.

Во вторник вечером "красные дьяволы" оказались явно слабее "Реала", проиграв матч за Суперкубок Европы со счетом 2:1. Несмотря на отрицательный результат, Моуриньо нашел повод, чтобы похвалить свою команду.



"Мы заслужили отдохнуть завтра, а в четверг мы начнем все заново и будем выкладываться без остатка. Я так рад быть тренером этих парней, и несколько дней назад я сказал им, что за свою длинную карьеру у меня еще не было коллектива, который бы я любил так сильно, как люблю их".



"Я по-настоящему доволен ими, и я собираюсь сражаться с ними на протяжении всего пути, начиная с воскресенья. "Олд Траффорд" ждет нас, и я думаю, у "Олд Траффорд" есть все причины поддерживать нас", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.