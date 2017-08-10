Моуриньо рассказал, как сильно любит свою команду

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что за всю свою тренерскую карьеру у него еще не было коллектива игроков, который бы нравился ему так сильно, как его нынешний.

Во вторник вечером "красные дьяволы" оказались явно слабее "Реала", проиграв матч за Суперкубок Европы со счетом 2:1. Несмотря на отрицательный результат, Моуриньо нашел повод, чтобы похвалить свою команду.

"Мы заслужили отдохнуть завтра, а в четверг мы начнем все заново и будем выкладываться без остатка. Я так рад быть тренером этих парней, и несколько дней назад я сказал им, что за свою длинную карьеру у меня еще не было коллектива, который бы я любил так сильно, как люблю их".

"Я по-настоящему доволен ими, и я собираюсь сражаться с ними на протяжении всего пути, начиная с воскресенья. "Олд Траффорд" ждет нас, и я думаю, у "Олд Траффорд" есть все причины поддерживать нас", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 744

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  1. ganinilyha 10.08.2017 09:22 # ganinilyha
    Подлизал руководству, чтобы на Бэйла дали 150 лямов

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  2. paul-shark 10.08.2017 09:19 # paul-shark
    но..вить..щленче...

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  3. pistolero-lfc 10.08.2017 09:18 # pistolero-lfc
    Любовь живет три года это точно про Жозе

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  4. bluebload 10.08.2017 09:16 # bluebload
    Куртизанка , что тут еще сказать , всегда относился к нему равнодушно к МЮ с уважением , а теперь только из-за него буду топить против МЮ во всех соревнованиях .

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  5. daikirai 10.08.2017 09:13 # daikirai
    Про синюю помойку он так не говорил

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  6. jerry-maguire 10.08.2017 09:09 # jerry-maguire
    Как же он изменился в МЮ! Излучает любовь и уважение к своим игрокам, команде!
    Великий Жозе!

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  7. dnb 10.08.2017 09:04 # dnb
    Птенцы Моу

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  8. deathshot19 10.08.2017 09:03 # deathshot19
    В новость дня.

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