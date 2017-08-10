Агент Переса обвинил "Арсенал" в жадности

Агент нападающего Лукаса Переса обвинил "Арсенал" в завышении цены на своего клиента.

Несмотря на то, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер не рассчитывал на Переса в прошлом сезоне, а этим летом передал девятый номер испанца новичку Александру Лакасетту, "Арсенал" не спешит расставаться с 28-летним нападающим.



Известно, что в услугах Лукаса заинтересованы испанские "Севилья" и "Депортиво". Также в переговоры по игроку включился главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес.



Тем не менее, за несколько дней до старта сезона Перес вынужден поддерживать форму в клубе, который не строит на него никаких планов. Агент Лукаса Родриго Фернандес уверен, что сделка упирается в непомерные требования "Арсенал"а по отступным.



"Лукас хочет играть, но все зависит от "Арсенала". Они хотят заработать на нем как можно больше, мы же хотим просто сменить клуб".



"Если мы не достигнем компромисса, мы будем вынуждены учесть контракт, действующий у Лукаса с "Арсеналом". На наш взгляд, цена на Переса составляет около 12 миллионов евро", - сообщил Фернандес Goal.