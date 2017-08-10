Шекспир не продаст Дринкуотера в "Челси"
Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир предупредил "Челси", что они могут забыть о приобретении полузащитника Данни Дринкуотера.
После продажи Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед" чемпионы Премьер-Лиги активизировали интерес к 27-летнему Дринкуотеру, переговоры по которому вели еще прошлым летом.
Узнав об этом, Шекспир ясно дал понять, что в его планы не входит расставание с Данни. Крейг рассчитывает сохранить всех лидеров команды, включая Дринкуотера и Рияда Махреза.
"Мы не хотим быть клубом, который выставляет своих игроков на продажу. Наоборот, мы хотим лишь усилить состав. В наши планы не входит расставание с лучшими игрокам, а слухи всегда набирают обороты в это время года".
"Когда в твоей команде выступают классные игроки, конкуренты всегда будут заинтересованы в них. Нужно принимать реальное положение дел, но и сохранять предельное спокойствие", - сообщил Шекспир Sky Sports.
10.08.2017 07:00
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What is Drinkwater doing on the photo?
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круто че..
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