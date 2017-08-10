Анонс сезона Премьер-Лиги 2017/18. Часть 2

Во второй части анонса нового сезона Премьер-Лиги мы познакомим вас с тем, чем занимались летом клубы от "Манчестер Юнайтед" до "Эвертона" — второй половиной списка, выстроенного в алфавитном порядке.





МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Сезон 2016/17: 6-е место



"Манчестер Юнайтед" провел насыщенный и достаточно успешный сезон — хоть команда и не смогла вернуться в топ-4, но путевку в Лигу Чемпионов получила, а вместе с тем разжилась сразу тремя трофеями: Суперкубком Англии, Кубком Лиги и выигранным трофеем Лиги Европы. Игра, которую демонстрировала команда, нравилась редко, но еще реже "красные дьяволы" проигрывали, а это уже какой-то фундамент для дальнейшего развития игрового стиля и рисунка.



У Моуриньо постоянно возникали кадровые проблемы в прошлом сезоне, потому работа на летнем трансферном рынке была заточена под то, чтобы заменить хрустальных и вечно больных игроков типа Криса Смоллинга и Майкла Кэррика молодыми и здоровыми (Линделеф) или просто проверенными (Матич) кадрами. Понятное дело, что ввиду травмы Златана нужен был и новый центральный нападающий, и тут МЮ несколько удивил, сделав выбор между Альваро Моратой и Ромелу Лукаку в пользу бельгийца. Очевидно, что сыграло свою роль как давление со стороны "Реала", желавшего заполучить Де Хеа, так и партнерские отношения между агентом Лукаку Райолой и МЮ. Такими темпами скоро клуб можно будет назвать "Райола Юнайтед"!



Чего можно ждать от "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне? Да чего угодно: возвращение в Лигу Чемпионов подарит новую нагрузку, но рейтинг клуба позволяет получить удобных соперников по группе при жеребьевке еврокубков, а умение Моуриньо проводить ротацию и играть прагматично, позволяет делать ставку на чемпионат как минимум до весны. Конкуренция в Премьер-Лиге сейчас такова, что явного фаворита на чемпионский титул тут быть не может, но МЮ в числе реальных претендентов, так как потихоньку становится коллективом Моуриньо.



Главная потеря: Уэйн Руни ("Эвертон")



Главное приобретение: Ромелу Лукаку ("Эвертон")



Интрига сезона: заиграет ли Лукаку в большом клубе?



Прогноз: 1-3 место



НЬЮКАСЛ



Сезон 2016/17: 1-е место в Чемпионшипе



"Ньюкасл", как и после прошлого вылета в Чемпионшип, вернулся в Премьер-Лигу за один сезон — не без проблем, но с первого места и удивительной статистикой, когда на выезде удалось набрать чуть ли не больше очков, чем дома. Этот факт многое говорит о нынешнем стиле команды: она строилась с прицелом на то, чтобы после возвращения в элиту играть вторым номером, и в этом "Ньюкасл" действительно преуспел.



С первых дней после выигранного повышения в классе в клубе началась борьба за власть между Бенитесом и Майком Эшли. В итоге владелец клуба все же выдал испанцу столь вожделенный им полный контроль над трансферами, принеся в жертву Грэма Карра — многолетнего главного скаута команды, с чьим именем были связаны последние удачные подписание и последующие дорогие продажи клуба на европейском рынке.



Кажется, Бенитес чуть увлекся подковерными играми и сейчас немного растерялся от того объема работы, который взвалил на себя, и пока что трансферную кампанию клуба можно назвать очень вялой, а подписание Атсу, Лежена и Манкильо с Джейкобом Мерфи — это немного не то, чего ждали болельщики. Но в Бенитеса на "Сент-Джеймс Парк" верят, его поддерживают, и Рафа действительно попал в клуб своей мечты, где может ловить волну всеобщего обожания, подписывать тех, кого он хочет, и развивать свой проект. Вот только мы прекрасно помним по "Ливерпулю", что в случае с Рафой полный контроль над трансферами — не всегда хорошо.



Главная потеря: Грэм Карр (глава селекционной службы)



Главное приобретение: Флориан Лежен ("Эйбар")



Интрига сезона: как Бенитес использует долгожданный полный контроль над трансферами?



Прогноз: 11-15 место



САУТГЕМПТОН



Сезон 2016/17: 8-е место



"Саутгемптон" не разочаровал, но и не показал ничего принципиально нового — наверное, именно потому даже выход в финал Кубка Лиги и вполне добротная там игра не помогли Клоду Пюэлю задержаться на "Сент Мэри" дольше, чем на один сезон. Слишком часто его команда становилась меланхоличной и отрешенной, чтобы можно было назвать ее управляемой, и, наверное, именно в этом была причина очередной рокировки на тренерском мостике "Саутгемптона" — первой за долгое время не по причине ухода менеджера на повышение.



На смену Пюэлю пришел почти полный тезка и к тому же земляк другого аргентинца, рулившего "святыми" — Маурисио Пеллегрино, которого постоянно путают то с Пеллегрини, то с Почеттино не просто так — по своему стилю работы он как раз "что-то между" этими специалистами. Пока что в Европе он отметился только одним удачным сезоном с "Алавесом", который был ультразащитной командой, но руководство "святых" вряд ли может ошибаться в назначении главного тренера дважды, потому — понаблюдаем за работой "другого Маурисио" с интересом.



Пока что "Саутгемптон", как и ряд других клубов, сменивших менеджера, очень вяло ведет себя на трансферном рынке: подписан защитник "Леха" Беднарек, а весь информационный простор на "Сен Мэри" занят Виргилом Ван Дейком и его попытками уйти в "Ливерпуль". В этом нет ничего принципиально нового для "Саутгемптона" — точно так же в свое время пытался уйти Морган Шнайдерлен и ряд других игроков, но клуб уже давно дал понять всем, что отпускает своих лидеров только по правильной цене и когда этого хочет он сам, а не футболист.



Главная потеря: впереди, если уйдет Ван Дейк



Главное приобретение: Ян Беднарек ("Лех")



Интрига сезона: любой ли Маурисио может быть успешен в Англии?



Прогноз: 11-15 место



СТОУК



Сезон 2016/17: 13-е место



"Стоук" — это такое себе болото, где все живут размеренной и сытой жизнью, и нет ничего, что могло бы всколыхнуть водные глади настолько, чтобы кто-то из обитателей этого мира чему-то удивился. Уже давно забыли на "Британии" гимн Лиги Европы и свой единственный во времена Премьер-Лиги евротур, и если Марк Хьюз не сможет дать чего-то вдохновляющего и возбуждающего в следующем сезоне, не исключено, что его "попросят" даже в случае, если команда снова будет в районе 9-13 места.



Пока что повода для оптимизма нет: ушел Марко Арнаутович, уставший играть без нового вызова и мотивации, покинули команду Уилан, Бардсли и Уолтерс в рамках ее омоложения, не удалось договориться с "Порту" (или не очень хотелось) по поводу постоянного трансфера Бруно Мартинса Инди. Однозначно стоит ждать от Хьюза каких-то новых подписаний, кроме аренды Курта Зума, подписания свободных агентов Джоша Таймона и Даррена Флетчера, но сложно предположить, что это будут игроки калибра ушедшего Арнаутовича.



Главная потеря: Марко Арнаутович ("Вест Хэм")



Главное приобретение: Джош Таймон ("Халл")



Интрига сезона: произойдет ли что-то со "Стоком" вообще?



Прогноз: 12-16 место



СУОНСИ



Сезон 2016/17: 15-е место



"Суонси" провел очередной сложный сезон, и на этот раз уберегся от вылета в Чемпионшип лишь ценой сверхусилий и не без доли везения. Что-то сломалось в ранее практически идеальном механизме середнячка Премьер-Лиги, но фанам "Суонси" хоть не так скучно, как поклонникам "Стока", швыряет по волнам "лебедей" порядочно, и эмоции на "Либерти Стэдиум" зашкаливают почти постоянно.



Пол Клемент кажется специалистом, способным стабилизировать положение "лебедей", но с большой вероятностью его ждет потеря лидера команды Гульфи Сигурдссона, гарантировавшего выживание в классе сильнейших два последних сезона своими самонаводящимися передачами с игры и стандартов. Исландец устал сражаться за выживание и, скорее всего, уйдет в "Эвертон", который вцепился в него мертвой хваткой, а без него не будет таким эффективным Фернандо Льоренте, которого также хочет забрать у "Суонси" "Челси".



Пополнение есть, и оно неплохое — Тэмми Абрахэм считается одним из самых талантливых молодых гвардейцев "арендного легиона" "Челси". В прошлом сезоне он смог вытащить с того света в Чемпионшипе "Бристоль Сити", а теперь переместился чуть на юго-запад, где получит возможность проявить себя в Премьер-Лиге. Трансферное окно еще открыто, за Сигурдссона клуб получит 40 миллионов фунтов, если он уйдет, и у Клемента будут деньги на активность в последние дни лета.



Главная потеря: Джек Корк ("Бернли")



Главное приобретение: Роке Меса ("Лас-Пальмас")



Интрига сезона: на что способен в Премьер-Лиге Тэмми Абрахэм?



Прогноз: нижняя половина таблицы, возможна борьба за выживание



ТОТТЕНХЭМ



Сезон 2016/17: 2-е место



"Тоттенхэм" был как никогда хорош в прошлом сезоне, и если бы не было "Челси", обязательно стал бы чемпионом. Причем никто бы не сказал, что это не заслуженно: команда Почеттино прогрессирует и с каждым набирает все больше очков. Но уже второй раз находится команда в синем, которой чуть больше сопутствует удача.



Прошлый сезон был последним для "Тоттенхэма" на "Уайт Харт Лэйн", где свои домашние матчи "шпоры" проводили просто великолепно, но теперь им предстоит временный переезд на "Уэмбли", и это не может не вселять тревогу в сердца поклонников "Тоттенхэма". Все они помнят, как команда играла на главной футбольной арене страны в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, полуфинале Кубка Англии.



Если бы не фактор стадиона, назвал бы "Тоттенхэм" главным претендентом на чемпионство в следующем сезоне даже при том, что команда пока что не подписала никого и может обойтись без больших трат. Просто сейчас усилить "Тоттенхэм" может только действительно очень крутой игрок, и поработать стоит разве что на увеличение скамейки. Главный же простор для прогресса команды — в уже имеющемся составе и отлаженном до мелочей игровом механизме, который способен работать как единое целое на высоких скоростях и выдавать такой объем работы, который не под силу в Премьер-Лиге никому.



При этом не назовешь "Тоттенхэм" сугубо "рабочей" командой — тут есть кому и творить и забивать красивые голы и давать драйв и эмоции. Сейчас очень важно, что "шпоры" смогли сохранить свой состав, а потеря Кайла Уолкера — не критична. Крайний защитник — не та фигура, чья потеря может сломать механизм, к тому же — Киран Триппьер неплохо выглядел на правом фланге во второй половине прошлого сезона.



Главная потеря: Кайл Уолкер ("Манчестер Сити")



Главное приобретение: нет



Интрига сезона: сможет ли "Тоттенхэм" справиться с проклятьем "Уэмбли"?



Прогноз: место в четверке



УОТФОРД



Сезон 2016/17: 17-е место



"Уотфорд" — та команда, отсутствие которой в Премьер-Лиге мало кто заметил бы. Прошлый сезон она провела настолько невзрачно, что вспомнить что-то, кроме неожиданной результативности Капу и психоза Вальтера Маццарри на скамейке запасных, сложно. Прошел голевой кураж Одиона Игало, заскучал Трой Дини, не было каких-то действительно ярких игроков, которые привлекли бы внимание к "Уотфорду".



Очередная смена менеджера на сей раз кажется логичной и оправданной: итальянец Маццарри не смог дать этой команде ничего. Его рассказы в начале сезона о том, что Антонио Конте украл в свое время у него тактику игры с тремя центральными защитниками, выглядят смешно и нелепо. Марку Силва — тренер совсем другого стиля и характера: скромный, но достаточно сильный и способный дать мотивацию своим подопечным, даже если они собраны по принципу "с миру по нитке". Его банда наемников в тигриных шкурах в прошлом сезоне выглядела симпатичнее "Уотфорда", и если бы Силва работал с ней с начала сезона: мы говорили бы о его перспективах совсем в другой команде и уж точно — не в "Уотфорде". Сейчас же Силва — единственный, на мой взгляд, шанс "шершней" не только избежать вылета, но и провести сезон, который запомнят.



Главная потеря: нет



Главное приобретение: Марку Силва (тренер, "Халла")



Интрига сезона: задержится ли Марку Силва на "Викерейдж Роад" дольше, чем на сезон?



Прогноз: борьба за выживание, но возможен и всплеск



ХАДДЕРСФИЛД



Сезон 2016/17: победа в плей-офф Чемпионшипа



"Хаддерсфилд" — один из главных ньюсмейкеров прошлого сезона. Кум Клоппа, "тимбилдинг" на необитаемом острове, ударный первый круг и очень сложная, натужная концовка сезона с заслуженным в целом подвигом в финале плей-офф. Эта команда доказала, что попасть в Премьер-Лигу может каждый, кто крепок духом, верит в своего тренера и его идеи и отдает все свои силы на тренировках. Тут нет, не было и не будет звезд, кроме самого Дэвида Вагнера, но в этом вся сила "Хаддерсфилда" и его феномен — тренерский, организационный, тактический.



Первым делом руководство "терьеров" выкупило у "Манчестер Сити" трансфер Аарона Муя — никогда еще деньги не давались "горожанам" так легко и честно, как в случае с приходом лысого австралийца из братского "Мельбурна". Его даже никто не заметил на базе, но 9 миллионов евро поступили в кассу клуба от "Хаддерсфилда", который оценил талант Муя по достоинству.



Большой проблемой для Вагнера стало нежелание "Ливерпуля" отпускать Данни Уорда, но в этом случае пока что рано ставить точку — не исключено, что Клопп просто держит вратаря до конца заявочного периода на всякий случай, а затем все же одолжит его другу. Уорд был главным героем плей-офф и очень бы пригодился "терьерам" в Премьер-Лиге, но пока что из "Майнца" на правах аренды пришел датчанин Лессль, а выходцы из Бундеслиги в "Хаддерсфилде" чувствуют себя отлично. Пришли Инс, Мэлоун, Палмер, Йоргенсен, Депуатр — Вагнер снова делает ставку на количество игроков и высокую конкуренцию, повышая постепенно уровень состава, но главным тут все равно остается его тренерское мастерство.



Главная потеря: Данни Уорд ("Ливерпуль")



Главное приобретение: Аарон Муй ("Манчестер Сити")



Интрига сезона: повезет ли Дэвид Вагнер "терьеров" на необитаемый остров в этот раз?



Прогноз: тяжелая, но интересная борьба за выживание



ЧЕЛСИ



Сезон 2016/17:1-е место



"Челси" стал чемпионом — неожиданно для многих после стартовых неудач и неуверенной игры команды в обороне. Команда воспользовалась отсутствием нагрузки в еврокубках, но все же не стоит переоценивать этот фактор. Куда важнее было то, как Конте сумел в считанные дни превратить свою оборону из дырявого решета в бетонную стену с тем же сподручным материалом, который у него был после закрытия трансферного окна.



Сейчас Конте говорит о том, что впереди его ждет самый сложный сезон в своей карьере, и тут сложно с ним не согласиться. Во-первых, любой следующий матч, сезон, турнир всегда сложнее того, что уже завершился, по той простой причине, что все прошлое — уже история, которая вызывает эмоции, но не требует приложения сил. Во-вторых, "Челси" вернулся в Лигу Чемпионов, поменял главную ударную силу, имеет проблемы с Азаром, который входит в сезон с травмой и слухами об интересе "Реала" и "Барселоны".



Есть появилось напряжение в отношениях Конте с руководством клуба, что значительно важнее — это действительно то, что может привести к взрыву и разрыву, как только результаты команды будут не такими, к которым приучил и привык итальянец. Потому — этот сезон действительно будет очень сложным, но все условия для того, чтобы выйти из сложной ситуации и стать еще сильнее, у "Челси" есть.



Главная потеря: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед")



Главное приобретение: Альваро Мората ("Реал")



Интрига сезона: как выглядит Конте, не выигравший чемпионат?



Прогноз: борьба за чемпионство



ЭВЕРТОН



Сезон 2016/17: 7-е место



"Эвертон" начинает новую жизнь — полную амбиций и возможностей, с новым и амбициозным менеджером, который практически идеально подходит под те задачи, которые стоят перед командой. С приходом Фарада Мошири "ирискам" нужны были игроки, готовые прогрессировать и тренер, способный направить и повести их за собой, и сейчас можно говорить уверенно, что все они на "Гудисон Парк" есть.



Куман — отличный специалист для команды, нуждающейся в новых, более высоких стандартах работы, игры, футбола. Те игроки, которых приглашает селекционный отдел во главе со Стивом Уолшем, это ровно то, что нужно команде — близкие к пику карьеры, но еще способные расти и прогрессировать исполнители (Классен, Кин, Гейе, Шнайдерлен), а также молодые звездочки, в то числе и из небывало продуктивной академии: Лукман, Пикфорд, Дэвис, Калверт-Левин, Холгейт.



Что отрадно, "Эвертон" не собирается останавливаться на этом и готов приобрести также Сигурдссона и Жиру, чтобы сделать свой состав вариативным во всех отношениях: и в плане количества игроков, и в отношении качества, и стилевой направленности. Ну и, что немаловажно, есть игрок, привлекающий людей на трибуны, делающий этот сезон особенным со всех сторон для "Эвертона" — блудный сын "Гудисон Парк" Уэйн Руни.



Главная потеря: Ромелу Лукаку



Главное приобретение: Майкл Кин ("Бернли")



Интрига сезона: куда приведет прогресс "Эвертона"?



Прогноз: борьба за место в топ-4, возможен кубковый трофей



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru