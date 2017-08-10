"Барселона" предложила 90 миллионов фунтов за Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Барселона" сделала второе предложение о покупке полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, немедленно получив в ответ отказ.

Напомним, свое первое предложение в размере 72 миллионов фунтов испанский гранд сделал еще в июле. За прошедшие с тех пор три недели "Барса" никак не контактировала с "Ливерпулем" — до настоящего момента.

Сейчас, сообщает Sky Sports, каталонский клуб улучшил свое предложение до 90 млн. фунтов (100 млн. евро), включая ряд бонусов. "Красные" без промедления ответили отказом, повторно добавив, что Коутиньо не продается.

Издание The Telegraph подразумевает, что сам Филиппе хочет отправиться в "Барселону", однако будущее 25-летнего бразильца связано долгосрочным контрактом, и "Ливерпуль" не испытывает никакого давления в этой ситуации.

После перехода на "Энфилд" из "Интера" в январе 2013 Коутиньо заработал репутацию одного из лучших креативных игроков Премьер-Лиги, забив 13 голов и отдав семь результативных передач в прошлом сезоне английского первенства.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2017 00:10

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 10.08.2017 01:26 # mancunia-planet
    пздц, когда он ещё в Интере начинал хрен подумал бы, что будет стоить таких денег... но таких случаев немало

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  2. kojan 10.08.2017 01:18 # kojan
    продадут и ливер в жопе, не продадут потеряют деньги опять в жопе. И так 30 лет великого сидения ливера в геморрое продолжается.

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  3. skychnie-oboi 10.08.2017 01:11 # skychnie-oboi
    Коут> чем все трансферы СКАМа за последние годы.
    Какие 90.Или 150-ка или пока.

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  4. mdfjvnlabngmlas 10.08.2017 01:07 # mdfjvnlabngmlas
    за эти деньги можно было бы купить лингарда, а не это днище кривоногое.

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  5. reeker 10.08.2017 01:01 # reeker
    Слишком большое предложение, чтобы отказываться. Руководство Ливерпуля в очередной раз ведёт себя некомпетентно. Хотя не исключаю вариант, что эти хитрюги ждут улучшенного бита от Барсы.

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  6. andros13 10.08.2017 00:42 # andros13
    отказались слить игрока за 90 лямов, который даже не является их лучшим игроком...

    мдаааа

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  7. mcart 10.08.2017 00:41 # mcart
    Барса всегда была е6анутым клубом. 90 за такого нестабильного игрока - пздц.

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  8. byob 10.08.2017 00:35 # byob
    Они реально отказались от "90 млн. фунтов (100 млн. евро), включая ряд бонусов" за этого Бразила? пздц... Он конечно хорош но 100 кусков явно не стоит

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  9. chebrec 10.08.2017 00:35 # chebrec
    Кавтинья теперь плевать хотел на немощный портовый клуп

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  10. gerrard08 10.08.2017 00:29 # gerrard08
    ей богу дауны в каталонии сидят.
    им говорят что ни за 120, ни за какие деньги не продадут, а они делают бит в 90..

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  11. chr1s8rown 10.08.2017 00:26 # chr1s8rown
    если продадут, я буду хейтером лфк!

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  12. canonir14 10.08.2017 00:20 # canonir14
    Куда катится мир

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  13. lfc-krr 10.08.2017 00:20 # lfc-krr
    Уже ответили им отказом

    https://www.reddit.com/r/LiverpoolFC/comments/6so8ev/lfc_have_rejected_bid_of_100m_euros_for_coutinho/?st=J65IQKER&sh=cecdd780

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