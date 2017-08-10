"Барселона" предложила 90 миллионов фунтов за Коутиньо

"Барселона" сделала второе предложение о покупке полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, немедленно получив в ответ отказ.

Напомним, свое первое предложение в размере 72 миллионов фунтов испанский гранд сделал еще в июле. За прошедшие с тех пор три недели "Барса" никак не контактировала с "Ливерпулем" — до настоящего момента.



Сейчас, сообщает Sky Sports, каталонский клуб улучшил свое предложение до 90 млн. фунтов (100 млн. евро), включая ряд бонусов. "Красные" без промедления ответили отказом, повторно добавив, что Коутиньо не продается.



Издание The Telegraph подразумевает, что сам Филиппе хочет отправиться в "Барселону", однако будущее 25-летнего бразильца связано долгосрочным контрактом, и "Ливерпуль" не испытывает никакого давления в этой ситуации.



После перехода на "Энфилд" из "Интера" в январе 2013 Коутиньо заработал репутацию одного из лучших креативных игроков Премьер-Лиги, забив 13 голов и отдав семь результативных передач в прошлом сезоне английского первенства.