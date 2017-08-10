"Барселона" предложила 90 миллионов фунтов за Коутиньо
"Барселона" сделала второе предложение о покупке полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, немедленно получив в ответ отказ.
Напомним, свое первое предложение в размере 72 миллионов фунтов испанский гранд сделал еще в июле. За прошедшие с тех пор три недели "Барса" никак не контактировала с "Ливерпулем" — до настоящего момента.
Сейчас, сообщает Sky Sports, каталонский клуб улучшил свое предложение до 90 млн. фунтов (100 млн. евро), включая ряд бонусов. "Красные" без промедления ответили отказом, повторно добавив, что Коутиньо не продается.
Издание The Telegraph подразумевает, что сам Филиппе хочет отправиться в "Барселону", однако будущее 25-летнего бразильца связано долгосрочным контрактом, и "Ливерпуль" не испытывает никакого давления в этой ситуации.
После перехода на "Энфилд" из "Интера" в январе 2013 Коутиньо заработал репутацию одного из лучших креативных игроков Премьер-Лиги, забив 13 голов и отдав семь результативных передач в прошлом сезоне английского первенства.
10.08.2017 00:10
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Последние комментарии:
пздц, когда он ещё в Интере начинал хрен подумал бы, что будет стоить таких денег... но таких случаев немало
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продадут и ливер в жопе, не продадут потеряют деньги опять в жопе. И так 30 лет великого сидения ливера в геморрое продолжается.
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Коут> чем все трансферы СКАМа за последние годы.
Какие 90.Или 150-ка или пока.
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за эти деньги можно было бы купить лингарда, а не это днище кривоногое.
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Слишком большое предложение, чтобы отказываться. Руководство Ливерпуля в очередной раз ведёт себя некомпетентно. Хотя не исключаю вариант, что эти хитрюги ждут улучшенного бита от Барсы.
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отказались слить игрока за 90 лямов, который даже не является их лучшим игроком...
мдаааа
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Барса всегда была е6анутым клубом. 90 за такого нестабильного игрока - пздц.
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Они реально отказались от "90 млн. фунтов (100 млн. евро), включая ряд бонусов" за этого Бразила? пздц... Он конечно хорош но 100 кусков явно не стоит
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Кавтинья теперь плевать хотел на немощный портовый клуп
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ей богу дауны в каталонии сидят.
им говорят что ни за 120, ни за какие деньги не продадут, а они делают бит в 90..
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если продадут, я буду хейтером лфк!
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Куда катится мир
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Уже ответили им отказом
https://www.reddit.com/r/LiverpoolFC/comments/6so8ev/lfc_have_rejected_bid_of_100m_euros_for_coutinho/?st=J65IQKER&sh=cecdd780
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