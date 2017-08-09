Виллиан подтвердил, что контактировал с "Юнайтед" этим летом

Вингер "Челси" Виллиан подтвердил, что тренер Жозе Моуриньо хотел приобрести его в "Манчестер Юнайтед".

В последнем полном сезоне Моуриньо на "Стэмфорд Бридж" Виллиан был признан Игроком Года в своей команде. При Антонио Конте на тренерском мостике дела бразильца идут не столь отлично — зачастую он проигрывает конкуренцию Эдену Азару и Педро.



Ранее этим летом в прессе ходили слухи об интересе к 29-летнему Виллиану со стороны "Юнайтед". По словам игрока, Моуриньо действительно был в нем заинтересован.



"Действительно, были кое-какие разговоры с моим агентом. Прежде я уже работал с Мооуриньо, и вдобавок мы стали друзьями. Я очень ему нравлюсь, а он нравится мне как тренер и человек. Он поверил в меня и мою работу, и я был очень благодарен ему".



"Манчестер Юнайтед" обращался насчет меня, они разговаривали с моим агентом, но ничего не произошло, потому что "Челси" не стал бы обсуждать мой уход в любом случае, и я очень счастлив в "Челси", — сообщил Виллиан Goal.