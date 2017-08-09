Коутиньо рискует пропустить старт сезона Премьер-Лиги

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо пропустил очередную тренировку своей команды и теперь может не сыграть в матче первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда".

В последние дни усилились слухи, сватающие 25-летнего игрока сборной Бразилии в "Барселону". Некоторые издания уверены, что Филиппе уже договорился с испанским грандом или, по крайней мере, не против перейти на "Ноу Камп".



На фоне этих спекуляций у Коутиньо возникли проблемы со спиной. Вот уже неделю полузащитник "красных" не может тренироваться. Филиппе не был замечен в общей группе и в среду, сообщает The Telegraph.



На "Энфилде" настаивают, что проблемы Коутиньо со здоровьем и слухи насчет "Барселоны" никак не связаны между собой, однако теперь Филиппе всерьез рискует пропустить выезд к "Уотфорду" в субботу.