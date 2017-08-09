Коутиньо рискует пропустить старт сезона Премьер-Лиги

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо пропустил очередную тренировку своей команды и теперь может не сыграть в матче первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда".

В последние дни усилились слухи, сватающие 25-летнего игрока сборной Бразилии в "Барселону". Некоторые издания уверены, что Филиппе уже договорился с испанским грандом или, по крайней мере, не против перейти на "Ноу Камп".

На фоне этих спекуляций у Коутиньо возникли проблемы со спиной. Вот уже неделю полузащитник "красных" не может тренироваться. Филиппе не был замечен в общей группе и в среду, сообщает The Telegraph.

На "Энфилде" настаивают, что проблемы Коутиньо со здоровьем и слухи насчет "Барселоны" никак не связаны между собой, однако теперь Филиппе всерьез рискует пропустить выезд к "Уотфорду" в субботу.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1751

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 09.08.2017 22:11 # blackdreamer
    ебаные америкосы
    опять сливают сезон
    усиления хуй - зато продадут пол команды

    (ответить)

  2. mancunia-planet 09.08.2017 21:35 # mancunia-planet
    Реал/Барса рулят сюки, х уй сбросишь их с насеста

    (ответить)

  3. chebrec 09.08.2017 21:33 # chebrec
    Ему глубоко плевать на лфц

    (ответить)

  4. manutd-20champ 09.08.2017 21:26 # manutd-20champ
    не хочет играть за говноклуб

    (ответить)

  5. gerrard08 09.08.2017 21:11 # gerrard08
    От же каварная барселона!

    (ответить)

  6. reams 09.08.2017 21:06 # reams
    пакует чемоданы, некогда ему тренироваться

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: