Коутиньо рискует пропустить старт сезона Премьер-Лиги
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо пропустил очередную тренировку своей команды и теперь может не сыграть в матче первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда".
В последние дни усилились слухи, сватающие 25-летнего игрока сборной Бразилии в "Барселону". Некоторые издания уверены, что Филиппе уже договорился с испанским грандом или, по крайней мере, не против перейти на "Ноу Камп".
На фоне этих спекуляций у Коутиньо возникли проблемы со спиной. Вот уже неделю полузащитник "красных" не может тренироваться. Филиппе не был замечен в общей группе и в среду, сообщает The Telegraph.
На "Энфилде" настаивают, что проблемы Коутиньо со здоровьем и слухи насчет "Барселоны" никак не связаны между собой, однако теперь Филиппе всерьез рискует пропустить выезд к "Уотфорду" в субботу.
09.08.2017 21:00
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ебаные америкосы
опять сливают сезон
усиления хуй - зато продадут пол команды
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Реал/Барса рулят сюки, х уй сбросишь их с насеста
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Ему глубоко плевать на лфц
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не хочет играть за говноклуб
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От же каварная барселона!
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пакует чемоданы, некогда ему тренироваться
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