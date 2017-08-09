Конте все еще надеется на приобретения
Тренер "Челси" Антонио Конте назвал "огромной потерей" продажу полузащитника Неманьи Матича и заявил, что его команда все еще нуждается в приобретениях.
Текущим летом "синие" обзавелись лишь четырьмя новичками в лице Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигера, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мораты. Назвать это усилением сложно, потому что перечисленные игроки просто заменили ушедших — вроде проданного в "Юнайтед" Матича или выставленного на трансфер Диего Косту.
В данный момент "Челси" продолжает искать усиление, интересуясь Виргилом Ван Дейком из "Саутгемптона", Жоау Канселу из "Валенсии", Алексом Окслед-Чемберленом из "Арсенала", Россом Баркли из "Эвертона" и Данни Дринкуотером из "Лестером". Выступая в студии Sky Sports, Конте в очередной раз напомнил, насколько важно клубу заполучить свои трансферные цели.
"Конечно, без должного усиления будет сложно защитить титул. Это сложная лига. Здесь шесть очень сильных команд, и ты должен быть готов".
"Я надеюсь, мы сможем укрепить наш состав. Трансферный рынок еще открыт. Мы хотим быть боеспособны и снова побороться за титул. Клуб знает мои приоритеты. Постараться защитить титул — это огромное испытание для нас, но мы упорно трудимся".
"Что касается Матича, то он хорошо знает, что я думаю о нем. Он был важен для меня, он действительно хороший игрок, игрок топ-уровня, очень важный для нашей команды игрок, но иногда приходится мириться с этим безумным трансферным рынком".
"И иногда приходится мириться с другими решениями. Но его уход стал огромной потерей для нас", — сообщил Конте.
09.08.2017 20:00
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Последние комментарии:
Пока игра Челси выглядит сумбурной. Это скорее группа игроков, чем команда. Конечно, нужен был Лукаку, а не Мората. Может,конечно, Альваро адаптируется и начнёт хотя бы с пенальти попадать в створ...
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Матич вчера был ничего, норм пенса потеряли
п. с. фото норм аутиста
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Контекс видимо вообще не в курсе, что Матич - дерево, которое 2 последних года портило безупречный чемпионский состав своим присутствием.
И как вообще его трансфер мог кого-то расстроить? Будто фанов не радует, что Абраша заработал 40 лямов и сможет их включить в часть выплат по разводу с женой. Не верю!
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Работа Челси в ТО остается для меня загадкой. Ушел Матич, выкинули Косту. 75 млн за Морату, хотя он очень далек от уровня Косты. Покупок до сих пор нет, а сравнить Бакайоко и Матича в данный момен не логично.
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