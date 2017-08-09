Конте все еще надеется на приобретения

Тренер "Челси" Антонио Конте назвал "огромной потерей" продажу полузащитника Неманьи Матича и заявил, что его команда все еще нуждается в приобретениях.

Текущим летом "синие" обзавелись лишь четырьмя новичками в лице Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигера, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мораты. Назвать это усилением сложно, потому что перечисленные игроки просто заменили ушедших — вроде проданного в "Юнайтед" Матича или выставленного на трансфер Диего Косту.



В данный момент "Челси" продолжает искать усиление, интересуясь Виргилом Ван Дейком из "Саутгемптона", Жоау Канселу из "Валенсии", Алексом Окслед-Чемберленом из "Арсенала", Россом Баркли из "Эвертона" и Данни Дринкуотером из "Лестером". Выступая в студии Sky Sports, Конте в очередной раз напомнил, насколько важно клубу заполучить свои трансферные цели.



"Конечно, без должного усиления будет сложно защитить титул. Это сложная лига. Здесь шесть очень сильных команд, и ты должен быть готов".



"Я надеюсь, мы сможем укрепить наш состав. Трансферный рынок еще открыт. Мы хотим быть боеспособны и снова побороться за титул. Клуб знает мои приоритеты. Постараться защитить титул — это огромное испытание для нас, но мы упорно трудимся".



"Что касается Матича, то он хорошо знает, что я думаю о нем. Он был важен для меня, он действительно хороший игрок, игрок топ-уровня, очень важный для нашей команды игрок, но иногда приходится мириться с этим безумным трансферным рынком".



"И иногда приходится мириться с другими решениями. Но его уход стал огромной потерей для нас", — сообщил Конте.