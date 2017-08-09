"Рома" готовит четвертое предложение по Рияду Махрезу

"Рома" собирается сделать очередное, четвертое по счету, предложение о покупке вингера "Лестера" Рияда Махреза.

На текущей неделе спортивный директор римлян Мончи заявил, что все еще надеется заполучить игрока сборной Алжира. Однако даже предложения в 32 миллиона фунтов оказалось недостаточно, чтобы склонить "лис" к сделке.



Как сообщает Sky Sports, четвертое предложение "Ромы" будет направлено в среду вечером и может составить 40 млн. фунтов, но это все равно ниже той суммы, в которую "Лестер" оценивает свою звезду.



О том, близки ли два клуба к компромиссу, можно будет судить по тому, примет ли Рияд участие в матче первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" в пятницу вечером.