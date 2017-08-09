"Уотфорд" подтвердил покупку Андре Грея

Андре Грей "Уотфорд" официально подтвердил приобретение нападающего "Бернли" Андре Грея, выложив рекордные для своего клуба 18.5 миллионов фунтов.

Чтобы добиться согласия "бордовых", "шершням" потребовалось сделать три предложения. В конце концов клуб с "Терф Мур" отпустил Грея, у которого оставался один год по контракту.

И вот сейчас "Уотфорд" официально завершил сделку, заключив с Андре соглашение на пять лет. В предстоящем сезоне 26-летний англичанин составит конкуренцию в нападении капитану команды Трою Дини и другому новичку Ришарлисону.


Метки Грей, Лестер, трансферы, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2017 18:25

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  1. hammersmith 09.08.2017 18:49 # hammersmith
    сыграл на понижение

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  2. melwood-lfc 09.08.2017 18:31 # melwood-lfc
    пемос возьмет его в фф

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  3. staryi-eblan 09.08.2017 18:31 # staryi-eblan
    Уже вижу: дубль в ворота Чесли на "Викередж роад"

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