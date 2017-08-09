"Уотфорд" подтвердил покупку Андре Грея

"Уотфорд" официально подтвердил приобретение нападающего "Бернли" Андре Грея, выложив рекордные для своего клуба 18.5 миллионов фунтов.

Чтобы добиться согласия "бордовых", "шершням" потребовалось сделать три предложения. В конце концов клуб с "Терф Мур" отпустил Грея, у которого оставался один год по контракту.



И вот сейчас "Уотфорд" официально завершил сделку, заключив с Андре соглашение на пять лет. В предстоящем сезоне 26-летний англичанин составит конкуренцию в нападении капитану команды Трою Дини и другому новичку Ришарлисону.