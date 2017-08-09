"Юнайтед" договаривается о возвращении Ибрагимовича
"Манчестер Юнайтед" инициировал переговоры с нападающим Златаном Ибрагимовичем о новом контракте.
Златан был настолько хорош в своем дебютном английском сезоне, что уже спустя несколько месяце клуб с "Олд Траффорд" выразил желание продлить однолетний контракт ветерана на 12 месяцев.
Однако Ибрагимович, желая оставить свои варианты открытыми, затянул с ответом и в апреле получил тяжелую травму связок колена. Таким образом, Златана стал свободным агентом, а "Юнайтед" пригласил на роль основного нападающего Ромелу Лукаку.
Тем не менее, свою реабилитацию 35-летний швед проходит на базе "красных дьяволов", а тренер Жозе Моуриньо уже говорил, что открыт к возвращению Ибрагимовича, когда тот будет здоров.
Как стало известно The Guardian, незапланированное пребывание в лазарете помогло Златану определиться со своими предпочтениями. Ибрагимович сообщил Моуриньо, что был бы рад снова сыграть за "Юнайтед".
В данный момент стороны обсуждают новый краткосрочный контракт для Ибрагимовича, забившего 28 голов в 46 матчах прошлого сезона.
09.08.2017 18:00
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Последние комментарии:
Лютый топарь...
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С возвращением.
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Ожидаемо, Лукаку на деле такой себе головоёб. Нужно больше дылд.
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подворот будет очень рад этой новости
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Увидел Маур одну игру Лукаку и решил что на 5 позицию им не залезешь )
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Златан как вампир, но только наоборот.
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Сейчас Лукаку ещё пару раз промажет с трёх метров и Маур его на лавку посадит 2.0, а потом сольёт и уже навсегда.
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