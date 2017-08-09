"Юнайтед" договаривается о возвращении Ибрагимовича

"Манчестер Юнайтед" инициировал переговоры с нападающим Златаном Ибрагимовичем о новом контракте.

Златан был настолько хорош в своем дебютном английском сезоне, что уже спустя несколько месяце клуб с "Олд Траффорд" выразил желание продлить однолетний контракт ветерана на 12 месяцев.



Однако Ибрагимович, желая оставить свои варианты открытыми, затянул с ответом и в апреле получил тяжелую травму связок колена. Таким образом, Златана стал свободным агентом, а "Юнайтед" пригласил на роль основного нападающего Ромелу Лукаку.



Тем не менее, свою реабилитацию 35-летний швед проходит на базе "красных дьяволов", а тренер Жозе Моуриньо уже говорил, что открыт к возвращению Ибрагимовича, когда тот будет здоров.



Как стало известно The Guardian, незапланированное пребывание в лазарете помогло Златану определиться со своими предпочтениями. Ибрагимович сообщил Моуриньо, что был бы рад снова сыграть за "Юнайтед".



В данный момент стороны обсуждают новый краткосрочный контракт для Ибрагимовича, забившего 28 голов в 46 матчах прошлого сезона.