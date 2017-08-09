"Юнайтед" договаривается о возвращении Ибрагимовича

Златан Ибрагимович "Манчестер Юнайтед" инициировал переговоры с нападающим Златаном Ибрагимовичем о новом контракте.

Златан был настолько хорош в своем дебютном английском сезоне, что уже спустя несколько месяце клуб с "Олд Траффорд" выразил желание продлить однолетний контракт ветерана на 12 месяцев.

Однако Ибрагимович, желая оставить свои варианты открытыми, затянул с ответом и в апреле получил тяжелую травму связок колена. Таким образом, Златана стал свободным агентом, а "Юнайтед" пригласил на роль основного нападающего Ромелу Лукаку.

Тем не менее, свою реабилитацию 35-летний швед проходит на базе "красных дьяволов", а тренер Жозе Моуриньо уже говорил, что открыт к возвращению Ибрагимовича, когда тот будет здоров.

Как стало известно The Guardian, незапланированное пребывание в лазарете помогло Златану определиться со своими предпочтениями. Ибрагимович сообщил Моуриньо, что был бы рад снова сыграть за "Юнайтед".

В данный момент стороны обсуждают новый краткосрочный контракт для Ибрагимовича, забившего 28 голов в 46 матчах прошлого сезона.


Метки Ибрагимович, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1098

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 09.08.2017 18:44 # chelsealondon
    Лютый топарь...

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  2. timanutd 09.08.2017 18:30 # timanutd
    С возвращением.

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  3. budun 09.08.2017 18:21 # budun
    Ожидаемо, Лукаку на деле такой себе головоёб. Нужно больше дылд.

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  4. mancityman 09.08.2017 18:09 # mancityman
    подворот будет очень рад этой новости

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  5. chelseafanmd 09.08.2017 18:06 # chelseafanmd
    Увидел Маур одну игру Лукаку и решил что на 5 позицию им не залезешь )

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  6. chelsea-69 09.08.2017 18:04 # chelsea-69
    Златан как вампир, но только наоборот.

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  7. sausage 09.08.2017 18:03 # sausage
    Сейчас Лукаку ещё пару раз промажет с трёх метров и Маур его на лавку посадит 2.0, а потом сольёт и уже навсегда.

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