"Уотфорд" согласовал компенсацию за Андре Грея

С третьей попытки "Уотфорду" удалось согласовать компенсацию за нападающего"Бернли" Андре Грея в размере 18.5 миллионов фунтов.

Отклонив два предложения насчет Грея, "бордовые" не смогли устоять перед третьим, ведь в данный момент у Андре остается всего один год по контракту.



Как сообщает The Telegraph, интерес к 26-летнему англичанину этим летом также проявляли "Вест Хэм" и "Тоттенхэм", однако "шершни" оказались наиболее настойчивыми и теперь готовятся оформить свое седьмое приобретение в текущее трансферное окно.



В прошлом сезоне Премьер-Лиги Грей забил девять голов, которые помогли клубу с "Терф Мур" избежать возвращения в Чемпионшип. Этого результата Андре смог добиться, несмотря на четыре матча дисквалификации за гомофобные твиты, опубликованные в 2012 году.



Добавим, что ранее на текущей неделе "Уотфорд" также приобрел юного бразильского нападающего Ришарлисона. Трансфер Грея дополнительно увеличит конкуренцию на острие атак и может заставить капитана команды Троя Дини обратить внимание на предложения "Лестера" и "Вест Бромвича".