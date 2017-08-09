Джеррард: "Коутиньо мечтает о "Барселоне"

Стивен Джеррард и Филиппе Коутиньо Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард уверен, что плеймейкер Филиппе Коутиньо мечтает о переходе в "Барселону".

Накануне стало известно, что делегация "Барселоны" прибыла в Англию, чтобы согласовать трансфер Коутиньо. Джеррард надеется, что бразилец останется в "Ливерпуле", но понимает, почему Филиппе мечтает о переезде на "Камп Ноу".

"Переход в "Барселону" остается мечтой для каждого южноамериканского игрока. Я знаю, о чем говорю: со мной в "Ливерпуле" играли Хавьер Маскерано и Луис Суарес, которые впоследствии перешли именно в "Барселону".

"Самое приятное, что тренер и владельцы хотят, чтобы он остался. "Ливерпуль" не в той ситуации, чтобы продавать игрока - им не нужны деньги. Уверен, они сделают все возможное, чтобы удержать Коутиньо".

"В любом случае все сводится к мнению самого игрока. Филиппе должен решить, готов ли он развязать войну, поскольку "Ливерпуль" так просто с ним не расстанется. Я молюсь, чтобы после закрытия трансферного окна он все еще был у нас", - цитирует Джеррарда Daily Mirror.



Метки Барселона, Джеррард, Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 09.08.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1676

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  1. selfish 09.08.2017 16:23 # selfish
    Тонущее судно Ливерпуль
    Первый пошел на выход

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  2. yxaxaxaxaxa 09.08.2017 16:22 # yxaxaxaxaxa
    Мечтать не вредно как говорится

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  3. pistolero-lfc 09.08.2017 16:14 # pistolero-lfc
    foxmcfc, потом не забудь обоссать себя за свой пиздёж "Накануне стало известно, что делегация "Барселоны" прибыла в Англию, чтобы согласовать трансфер Коутиньо."

    http://www.goal.com/en-gb/news/liverpool-have-not-agreed-109m-move-for-philippe-coutinho-to/1n2136r7rjrrf1w9uvfro8iyka

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  4. mancunia-planet 09.08.2017 16:08 # mancunia-planet
    Вчера даже ссаный Ливер сыграл бы лучше, уверен...

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  5. spartan 09.08.2017 16:03 # spartan
    все верно. латиносы текут по Реалу/Барсе, а все нигеры по Нигер Юнайтед

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