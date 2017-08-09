Джеррард: "Коутиньо мечтает о "Барселоне"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард уверен, что плеймейкер Филиппе Коутиньо мечтает о переходе в "Барселону".

Накануне стало известно, что делегация "Барселоны" прибыла в Англию, чтобы согласовать трансфер Коутиньо. Джеррард надеется, что бразилец останется в "Ливерпуле", но понимает, почему Филиппе мечтает о переезде на "Камп Ноу".



"Переход в "Барселону" остается мечтой для каждого южноамериканского игрока. Я знаю, о чем говорю: со мной в "Ливерпуле" играли Хавьер Маскерано и Луис Суарес, которые впоследствии перешли именно в "Барселону".



"Самое приятное, что тренер и владельцы хотят, чтобы он остался. "Ливерпуль" не в той ситуации, чтобы продавать игрока - им не нужны деньги. Уверен, они сделают все возможное, чтобы удержать Коутиньо".



"В любом случае все сводится к мнению самого игрока. Филиппе должен решить, готов ли он развязать войну, поскольку "Ливерпуль" так просто с ним не расстанется. Я молюсь, чтобы после закрытия трансферного окна он все еще был у нас", - цитирует Джеррарда Daily Mirror.