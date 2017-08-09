Бэйл сам "не хочет уезжать" в "Юнайтед"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл заявил, что он сам не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед", поэтому разговоры о возвращении в Англию лишены всякого смысла.

Перед матчем за Суперкубок Европы главный тренер МЮ Жозе Моуриньо предположил, что Бэйл несчастлив в Мадриде, а его непопадание в стартовый состав будет означать только одно: "сливочные" не рассчитывают на 27-летнего валлийца.



Вопреки прогнозу Особенного, Гарет появился на поле с первых минут и даже отметился результативным пасом. После поражения со счетом 1:2 Моуриньо подчеркнул, что "вышел из борьбы" за Бэйла.



Окончательно ситуацию разъяснил сам игрок. Гарет заявил, что его все устраивает в Мадриде, он усиленно готовится к старту нового сезона, а слухи о переходе в МЮ не соответствуют действительности.



"Что вы хотите от меня услышать? Я сконцентрирован на своей игре, на том, чтобы набрать оптимальную форму. Я просто рад, что, наконец, играю в футбол, а еще выигрываю трофеи. Поэтому да, я не хочу никуда уезжать".



"Появившиеся слухи не беспокоят меня ни разу. Я играю в футбол 10-11 лет и уже привык к этому. Все идет как обычно, а на слухи я просто не обращаю внимания: пресса разжигает эту тему

перед началом каждого сезона. Сейчас ее раздули просто потому, что нам противостоял "Манчестер Юнайтед", - цитирует Бэйла Daily Mirror.