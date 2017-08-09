Светская хроника за среду

Светская хроника "Барселона" и "Ливерпуль" договорились насчет Филиппе Коутиньо. ПСЖ потерял интерес к Алексису Санчесу. "Челси" сделал предложение по Алексу Окслейд-Чемберлену. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Барселона" хочет оформить покупку полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо до конца недели. (Daily Mirror)

"Ливерпуль" достиг договоренности с "Барселоной" относительно трансфера Коутиньо. (ESPN)

"Ливерпуль" отказывается обсуждать переход Коутиньо, несмотря на готовность "Барселоны" заплатить 120 миллионов фунтов за бразильца. (Daily Star)

"Ливерпуль" попросит 27 млн. фунтов у "Ювентуса" за полузащитника Эмре Джана. (The Sun)

ПСЖ потерял интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу. (The Telegraph)

Если "Монако" продаст Килиана Мбаппе этим летом, то полузащитник Тома Лемар, в услугах которого заинтересован "Арсенал", совершенно точно не покинет клуб. (The Sun)

"Челси" предложил 25 млн. фунтов за полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена. (Daily Mail)

Тренер "Челси" Антонио Конте хочет приобрести защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза. (The Sun)

"Манчестер Сити" интересуется доступностью полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса. (Onda Sera)

Вингер "Сити" Патрик Робертс попросит отпустить его в "Селтик". (The Sun)

"Интер" поборется с "Ромой" за вингера "Лестера" Рияда Махреза. (Daily Mirror)

"Саутгемптон", скорее, позволит защитнику Виргилу Ван Дейку "сгнить на трибунах", чем продаст его. (Daily Express)

"Тоттенхэм" готов заплатить только 25 млн. фунтов за полузащитника "Эвертона" Росса Баркли. (The Telegraph)

Защитник "Стоука" Марк Муньеса близок к переходу в "Жирону" на правах аренды. (Stoke Sentinel)

"Вест Бромвич" сделает третье предложение о покупке защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона. (Sky Sports)

"Ливерпуль" не отпустит юного нападающего Бена Вудберна в аренду в "Ганновер". (Daily Mail)

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может перейти в "Халл". (Leicester Mercury)

Тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу, пригласившему игроков на 30 млн. фунтов этим летом, придется сперва продать, прежде чем он снова сможет покупать. (The Times)



Другое

Экс-тренер сборной Англии Стив Макларен претендует на работу в "Хартсе". (BBC)

Бывший тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью нашел новую работу, став экспертом Sky Sports. (Daily Mirror)

Траты клубов Премьер-Лиги на трансферы этим летом превысили отметку в 1 млрд. фунтов. (Daily Mail)

Фотография полузащитника "Юнайтед" Маруана Феллайни из вчерашнего матча за Суперкубок Европы стала Интернет-сенсацией. (The Sun)

Нападающий "Челси" Диего Коста поучаствовал в представлении клоунов в цирке. (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 09.08.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 5135

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  1. h22o 09.08.2017 15:23 # h22o
    "Саутгемптон", скорее, позволит защитнику Виргилу Ван Дейку "сгнить на трибунах", чем продаст его. (Daily Express)


    Истинные "святые"..

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  2. stepan-jam-boss 09.08.2017 14:47 # stepan-jam-boss
    Кстати Бэйл рили грвнецом стал. Иско в разы лучше отыграл. Норм он деградировал в Реале.

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  3. anthony30 09.08.2017 14:47 # anthony30
    Поучаствовал в представлении клоунов в цирке = перешел в Арсенал. Молодец Веня, наконец-то топа оформил (:

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  4. chr1s8rown 09.08.2017 14:41 # chr1s8rown
    святые далбаебы
    во первых деньги потеряют
    во вторых отпугивают потенциальных новичков.

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  5. budun 09.08.2017 14:37 # budun
    Нападающий "Челси" Диего Коста поучаствовал в представлении команд, сразившихся за Суперкубок УЕФА. (Daily Mail)

    Источник: http://fapl.ru/posts/56574/?c=1

    интересно.

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  6. akadam 09.08.2017 14:32 # akadam
    Что 6лять за противоречивые новости?..

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  7. ian 09.08.2017 14:18 # ian
    Коста без работы не останется, а вот Челси без хорошего напа уже остались.

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  8. blackdreamer 09.08.2017 14:16 # blackdreamer
    лфк будет уверенно бороться за 6 место и ниже

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  9. tigerpool 09.08.2017 14:09 # tigerpool
    Подпишем Кошту, Видаля и Ван Дейка за 120 млн. Прощай Коут

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  10. selfish 09.08.2017 14:05 # selfish
    Лемар

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