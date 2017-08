Светская хроника за среду

"Барселона" и "Ливерпуль" договорились насчет Филиппе Коутиньо. ПСЖ потерял интерес к Алексису Санчесу. "Челси" сделал предложение по Алексу Окслейд-Чемберлену. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Барселона" хочет оформить покупку полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо до конца недели. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" достиг договоренности с "Барселоной" относительно трансфера Коутиньо. (ESPN)



"Ливерпуль" отказывается обсуждать переход Коутиньо, несмотря на готовность "Барселоны" заплатить 120 миллионов фунтов за бразильца. (Daily Star)



"Ливерпуль" попросит 27 млн. фунтов у "Ювентуса" за полузащитника Эмре Джана. (The Sun)



ПСЖ потерял интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу. (The Telegraph)



Если "Монако" продаст Килиана Мбаппе этим летом, то полузащитник Тома Лемар, в услугах которого заинтересован "Арсенал", совершенно точно не покинет клуб. (The Sun)



"Челси" предложил 25 млн. фунтов за полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена. (Daily Mail)



Тренер "Челси" Антонио Конте хочет приобрести защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза. (The Sun)



"Манчестер Сити" интересуется доступностью полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса. (Onda Sera)



Вингер "Сити" Патрик Робертс попросит отпустить его в "Селтик". (The Sun)



"Интер" поборется с "Ромой" за вингера "Лестера" Рияда Махреза. (Daily Mirror)



"Саутгемптон", скорее, позволит защитнику Виргилу Ван Дейку "сгнить на трибунах", чем продаст его. (Daily Express)



"Тоттенхэм" готов заплатить только 25 млн. фунтов за полузащитника "Эвертона" Росса Баркли. (The Telegraph)



Защитник "Стоука" Марк Муньеса близок к переходу в "Жирону" на правах аренды. (Stoke Sentinel)



"Вест Бромвич" сделает третье предложение о покупке защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона. (Sky Sports)



"Ливерпуль" не отпустит юного нападающего Бена Вудберна в аренду в "Ганновер". (Daily Mail)



Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может перейти в "Халл". (Leicester Mercury)



Тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу, пригласившему игроков на 30 млн. фунтов этим летом, придется сперва продать, прежде чем он снова сможет покупать. (The Times)







Другое



Экс-тренер сборной Англии Стив Макларен претендует на работу в "Хартсе". (BBC)



Бывший тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью нашел новую работу, став экспертом Sky Sports. (Daily Mirror)



Траты клубов Премьер-Лиги на трансферы этим летом превысили отметку в 1 млрд. фунтов. (Daily Mail)



Фотография полузащитника "Юнайтед" Маруана Феллайни из вчерашнего матча за Суперкубок Европы стала Интернет-сенсацией. (The Sun)



Нападающий "Челси" Диего Коста поучаствовал в представлении клоунов в цирке. (Daily Mail)