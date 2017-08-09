Моуриньо снова отдал медаль болельщику
После поражения в Суперкубке Европы от "Реала" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отдал свою медаль юному болельщику "красных дьяволов".
Это уже не первый случай, когда португалец расстается с почетной медалью: в 2006 году Моуриньо сделал это после победы в Премьер-Лиге с "Челси", а в 2015 - после поражения от "Арсенала" в рамках Суперкубка Англии.
"Иногда я расстаюсь с медалью даже после побед, что уж говорить о тех моментах, когда моя команда проигрывает. В конце концов я бы положил эту медаль куда-нибудь на дальнюю полку, а у этого паренька останутся воспоминания на всю жизнь".
"Я не ожидал, что на трибуне окажется маленький мальчик и вообще не понимаю, откуда он взялся. В любом случае ребенок никогда не забудет этот момент. Для него эта медаль значит гораздо больше, чем для меня", - сообщил Моуриньо Daily Mail.
09.08.2017 13:00
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Последние комментарии:
Это все для сказки для бедных, если бы выиграл - хер бы он че отдал)
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Ещё не ушёл из клуба, а уже медали раздаёт. Хмм
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А клопп в рамочку и на стену вешает
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Щегол продаст потом эту медальку. Но Особенный таки молодец.
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Молодец Маур! Достойный поступок!
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Интересно, был ли Джеррард на трибуне. Небось упустил самый реальный шанс на медальку в карьере.
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"В конце концов я бы положил эту медаль куда-нибудь на дальнюю полку, а у этого паренька останутся воспоминания на всю жизнь"
Источник: http://fapl.ru/posts/56573/
Респект Моуру
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Щедрость или неуважение?
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Похвально
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Как это мило с его стороны.
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