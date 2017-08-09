Моуриньо снова отдал медаль болельщику

После поражения в Суперкубке Европы от "Реала" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отдал свою медаль юному болельщику "красных дьяволов".

Это уже не первый случай, когда португалец расстается с почетной медалью: в 2006 году Моуриньо сделал это после победы в Премьер-Лиге с "Челси", а в 2015 - после поражения от "Арсенала" в рамках Суперкубка Англии.



"Иногда я расстаюсь с медалью даже после побед, что уж говорить о тех моментах, когда моя команда проигрывает. В конце концов я бы положил эту медаль куда-нибудь на дальнюю полку, а у этого паренька останутся воспоминания на всю жизнь".



"Я не ожидал, что на трибуне окажется маленький мальчик и вообще не понимаю, откуда он взялся. В любом случае ребенок никогда не забудет этот момент. Для него эта медаль значит гораздо больше, чем для меня", - сообщил Моуриньо Daily Mail.