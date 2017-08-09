Моуриньо снова отдал медаль болельщику

Жозе Моуриньо После поражения в Суперкубке Европы от "Реала" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отдал свою медаль юному болельщику "красных дьяволов".

Это уже не первый случай, когда португалец расстается с почетной медалью: в 2006 году Моуриньо сделал это после победы в Премьер-Лиге с "Челси", а в 2015 - после поражения от "Арсенала" в рамках Суперкубка Англии.

"Иногда я расстаюсь с медалью даже после побед, что уж говорить о тех моментах, когда моя команда проигрывает. В конце концов я бы положил эту медаль куда-нибудь на дальнюю полку, а у этого паренька останутся воспоминания на всю жизнь".

"Я не ожидал, что на трибуне окажется маленький мальчик и вообще не понимаю, откуда он взялся. В любом случае ребенок никогда не забудет этот момент. Для него эта медаль значит гораздо больше, чем для меня", - сообщил Моуриньо Daily Mail.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 09.08.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. beatboy 09.08.2017 13:37 # beatboy
    Это все для сказки для бедных, если бы выиграл - хер бы он че отдал)

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  2. ganinilyha 09.08.2017 13:35 # ganinilyha
    Ещё не ушёл из клуба, а уже медали раздаёт. Хмм

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  3. dnb 09.08.2017 13:27 # dnb
    А клопп в рамочку и на стену вешает

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  4. fc-zenit 09.08.2017 13:21 # fc-zenit
    Щегол продаст потом эту медальку. Но Особенный таки молодец.

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  5. royal-arsenal 09.08.2017 13:18 # royal-arsenal
    Молодец Маур! Достойный поступок!

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  6. psycho1 09.08.2017 13:14 # psycho1
    Интересно, был ли Джеррард на трибуне. Небось упустил самый реальный шанс на медальку в карьере.

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  7. anthony30 09.08.2017 13:13 # anthony30
    "В конце концов я бы положил эту медаль куда-нибудь на дальнюю полку, а у этого паренька останутся воспоминания на всю жизнь"

    Источник: http://fapl.ru/posts/56573/

    Респект Моуру

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  8. sexan 09.08.2017 13:08 # sexan
    Щедрость или неуважение?

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  9. spirit26 09.08.2017 13:05 # spirit26
    Похвально

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  10. akadam 09.08.2017 13:05 # akadam
    Как это мило с его стороны.

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