Алексис Санчес угодил в лазарет "Арсенала"

Алексис Санчес Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес пропустит матч первого тура Премьер-Лиги против "Лестера" из-за растяжения брюшных мышц.

Напомним, по замыслу наставника "канониров" Арсена Венгера его лучший бомбардир должен был вернуться к тренировкам ровно за неделю до матча за Суперкубок Англии. Однако из-за гриппа Санчес прибыл в Лондон с запозданием и не смог поучаствовать в победе над "Челси" на "Уэмбли".

Сыграть против "Лестера" в пятницу вечером Алексис тоже не сможет. В данный момент Венгер вообще не знает, сколько пропустит 28-летний чилиец — возможно, пару недель.

"Санчес не примет участия в матче. У него небольшое растяжение брюшных мышц, которое он получил в воскресенье утром, до приезда на "Уэмбли".

"Два дня назад он прошел обследование, и теперь ему придется пропустить некоторое время. Я не знаю, сколько точно: две недели, одну неделю. Но пока он недоступен. Против "Стоука" (19 августа) он тоже не сыграет", — приводит слова Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Санчес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1876

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gandalf 09.08.2017 13:39 # gandalf
    Топовый игрок будет халявить весь сезон чтобы не сломаться

    (ответить)

  2. fc-zenit 09.08.2017 13:22 # fc-zenit
    Так и весь сезон отыграет за педиков. Потом свалит в нормальный клуб.

    (ответить)

  3. dautov 09.08.2017 13:14 # dautov
    Замаринует Алешку, поделом, пусть подпишет контракт))))

    (ответить)

  4. akadam 09.08.2017 13:07 # akadam
    Горец прихуел. Зарплаты лишить за симуляцию.

    (ответить)

  5. khrusch 09.08.2017 13:02 # khrusch
    сливать его нахрен, все равно играть не будет

    (ответить)

  6. swansea1125 09.08.2017 12:42 # swansea1125
    Слишком громко орнул когда Сеня опять про покер начал задвигать

    (ответить)

  7. chelseafanmd 09.08.2017 12:34 # chelseafanmd
    Почувствуй разницу...В Челси как игрок начал себя так вести летом сразу выперли и жди если тебя кто то купит за наше цену. В Арсенале же лижут ему задницу только бы еще годик поиграл за них.)

    (ответить)

  8. raka-eve 09.08.2017 12:32 # raka-eve
    растянул брюшные мышцы от смеха, увидев, как Виллиан исполняет

    (ответить)

  9. shimane 09.08.2017 12:25 # shimane
    неделю в углу постоит и к некст матчу выйдет наказывать

    (ответить)

  10. mata-hazard 09.08.2017 12:20 # mata-hazard
    Просёк фишку про лазарет. Сейчас пол года там отдохнёт и зимой свалит.

    (ответить)

  11. admet 09.08.2017 12:10 # admet
    Ржу с гг, все хотят свалить с этой помойки))

    (ответить)

  12. fly-emirates7 09.08.2017 12:09 # fly-emirates7
    У Венгера хитрый план чтоли? В травмы Санчеза я не верю, так как он жлезобетонный... видимо Венгер решил его мариновать целый год, что бы тот ушел максимум в Вест Хем...

    (ответить)

  13. mancityman 09.08.2017 12:01 # mancityman
    откровенно кладет прибор на гг )

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: