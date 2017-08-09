Алексис Санчес угодил в лазарет "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес пропустит матч первого тура Премьер-Лиги против "Лестера" из-за растяжения брюшных мышц.

Напомним, по замыслу наставника "канониров" Арсена Венгера его лучший бомбардир должен был вернуться к тренировкам ровно за неделю до матча за Суперкубок Англии. Однако из-за гриппа Санчес прибыл в Лондон с запозданием и не смог поучаствовать в победе над "Челси" на "Уэмбли".



Сыграть против "Лестера" в пятницу вечером Алексис тоже не сможет. В данный момент Венгер вообще не знает, сколько пропустит 28-летний чилиец — возможно, пару недель.



"Санчес не примет участия в матче. У него небольшое растяжение брюшных мышц, которое он получил в воскресенье утром, до приезда на "Уэмбли".



"Два дня назад он прошел обследование, и теперь ему придется пропустить некоторое время. Я не знаю, сколько точно: две недели, одну неделю. Но пока он недоступен. Против "Стоука" (19 августа) он тоже не сыграет", — приводит слова Венгера Sky Sports.