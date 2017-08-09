Алексис Санчес угодил в лазарет "Арсенала"
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес пропустит матч первого тура Премьер-Лиги против "Лестера" из-за растяжения брюшных мышц.
Напомним, по замыслу наставника "канониров" Арсена Венгера его лучший бомбардир должен был вернуться к тренировкам ровно за неделю до матча за Суперкубок Англии. Однако из-за гриппа Санчес прибыл в Лондон с запозданием и не смог поучаствовать в победе над "Челси" на "Уэмбли".
Сыграть против "Лестера" в пятницу вечером Алексис тоже не сможет. В данный момент Венгер вообще не знает, сколько пропустит 28-летний чилиец — возможно, пару недель.
"Санчес не примет участия в матче. У него небольшое растяжение брюшных мышц, которое он получил в воскресенье утром, до приезда на "Уэмбли".
"Два дня назад он прошел обследование, и теперь ему придется пропустить некоторое время. Я не знаю, сколько точно: две недели, одну неделю. Но пока он недоступен. Против "Стоука" (19 августа) он тоже не сыграет", — приводит слова Венгера Sky Sports.
09.08.2017 12:00
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Последние комментарии:
Топовый игрок будет халявить весь сезон чтобы не сломаться
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Так и весь сезон отыграет за педиков. Потом свалит в нормальный клуб.
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Замаринует Алешку, поделом, пусть подпишет контракт))))
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Горец прихуел. Зарплаты лишить за симуляцию.
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сливать его нахрен, все равно играть не будет
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Слишком громко орнул когда Сеня опять про покер начал задвигать
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Почувствуй разницу...В Челси как игрок начал себя так вести летом сразу выперли и жди если тебя кто то купит за наше цену. В Арсенале же лижут ему задницу только бы еще годик поиграл за них.)
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растянул брюшные мышцы от смеха, увидев, как Виллиан исполняет
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неделю в углу постоит и к некст матчу выйдет наказывать
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Просёк фишку про лазарет. Сейчас пол года там отдохнёт и зимой свалит.
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Ржу с гг, все хотят свалить с этой помойки))
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У Венгера хитрый план чтоли? В травмы Санчеза я не верю, так как он жлезобетонный... видимо Венгер решил его мариновать целый год, что бы тот ушел максимум в Вест Хем...
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откровенно кладет прибор на гг )
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