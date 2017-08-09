"Челси" интересуется Жоау Канселу

"Челси" проявляет интерес к правому защитнику "Валенсии" Жоау Канселу.

Этим летом "синие" активно ищут крайнего защитника, но переманить Алекса Сандро из "Ювентуса" им не удалось, а Данило предпочел уйти в "Манчестер Сити".



Как сообщает Sky Sports, теперь чемпионы Премьер-Лиги обдумывают приобретение португальца Канселу, за которым они наблюдали на молодежном Евро этим летом, а также в предсезонных матчах "Валенсии".



В прошлом сезоне 23-летний Канселу провел 38 матчей за "Валенсию" и забил один гол. А в сентябре 2016 Жоау дебютировал за главную сборную Португалии, сделав голевой вклад в разгром Гибралтара (5:0).