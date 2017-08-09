"Челси" интересуется Жоау Канселу

Жоау Канселу "Челси" проявляет интерес к правому защитнику "Валенсии" Жоау Канселу.

Этим летом "синие" активно ищут крайнего защитника, но переманить Алекса Сандро из "Ювентуса" им не удалось, а Данило предпочел уйти в "Манчестер Сити".

Как сообщает Sky Sports, теперь чемпионы Премьер-Лиги обдумывают приобретение португальца Канселу, за которым они наблюдали на молодежном Евро этим летом, а также в предсезонных матчах "Валенсии".

В прошлом сезоне 23-летний Канселу провел 38 матчей за "Валенсию" и забил один гол. А в сентябре 2016 Жоау дебютировал за главную сборную Португалии, сделав голевой вклад в разгром Гибралтара (5:0).


Метки Валенсия, Канселу, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2017 11:00

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  1. meshuggah 09.08.2017 11:45 # meshuggah
    новость для фансайта витеса

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  2. mata05 09.08.2017 11:38 # mata05
    Помню как в ЛЧ Халк за играя бомжатню насиловал на фланге этого канселу

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  3. blueswin 09.08.2017 11:07 # blueswin
    Для глубины состава самое то. Парочку таких игроков давно пора бы купить.

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  4. superglor 09.08.2017 11:07 # superglor
    Сайт фапл существует с 2006 года. Первая новость по тегу Канселу датирована 2017 годом. Даже смешно как можно интересоваться такими нонеймами. Но это пенсы, у них своя логика.

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