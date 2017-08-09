"Челси" интересуется Жоау Канселу
"Челси" проявляет интерес к правому защитнику "Валенсии" Жоау Канселу.
Этим летом "синие" активно ищут крайнего защитника, но переманить Алекса Сандро из "Ювентуса" им не удалось, а Данило предпочел уйти в "Манчестер Сити".
Как сообщает Sky Sports, теперь чемпионы Премьер-Лиги обдумывают приобретение португальца Канселу, за которым они наблюдали на молодежном Евро этим летом, а также в предсезонных матчах "Валенсии".
В прошлом сезоне 23-летний Канселу провел 38 матчей за "Валенсию" и забил один гол. А в сентябре 2016 Жоау дебютировал за главную сборную Португалии, сделав голевой вклад в разгром Гибралтара (5:0).
09.08.2017 11:00
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Последние комментарии:
новость для фансайта витеса
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Помню как в ЛЧ Халк за играя бомжатню насиловал на фланге этого канселу
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Для глубины состава самое то. Парочку таких игроков давно пора бы купить.
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Сайт фапл существует с 2006 года. Первая новость по тегу Канселу датирована 2017 годом. Даже смешно как можно интересоваться такими нонеймами. Но это пенсы, у них своя логика.
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