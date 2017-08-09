Перес не продаст Роналду даже за золото

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что не продаст нападающего Криштиану Роналду, даже если "Манчестер Юнайтед" заплатит за него золотом.

На этой неделе 32-летний Роналду предстал перед судом в связи с обвинениями в неуплате налогов. В ходе заседания Криштиану пожаловался на чрезмерное внимание испанских властей и намекнул на желание вернуться в Англию, где таких проблем у него не было и нет.



Разумеется, свежее заявление Криштиану не осталось без внимания репортеров, которые начали с удвоенной силой сватать португальца обратно в МЮ. Однако Перес не будет наживаться на продаже суперзвезды: независимо от намерений "дьяволов", Флорентино любыми способами удержит Роналду в "Реале".



"Продать Криштиану? Никогда. Я не сделаю этого, даже если за него будут готовы заплатить золотом. Только великие игроки приносят большую прибыль", - сообщил Перес в интервью Gazzetta dello Sport.