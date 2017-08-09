Перес не продаст Роналду даже за золото

Криштиану Роналду Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что не продаст нападающего Криштиану Роналду, даже если "Манчестер Юнайтед" заплатит за него золотом.

На этой неделе 32-летний Роналду предстал перед судом в связи с обвинениями в неуплате налогов. В ходе заседания Криштиану пожаловался на чрезмерное внимание испанских властей и намекнул на желание вернуться в Англию, где таких проблем у него не было и нет.

Разумеется, свежее заявление Криштиану не осталось без внимания репортеров, которые начали с удвоенной силой сватать португальца обратно в МЮ. Однако Перес не будет наживаться на продаже суперзвезды: независимо от намерений "дьяволов", Флорентино любыми способами удержит Роналду в "Реале".

"Продать Криштиану? Никогда. Я не сделаю этого, даже если за него будут готовы заплатить золотом. Только великие игроки приносят большую прибыль", - сообщил Перес в интервью Gazzetta dello Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Реал, Роналду

Автор foxmcfc   

Дата 09.08.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1291

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sexan 09.08.2017 10:44 # sexan
    Даже за чёрное золото от ПСЖ?

    (ответить)

  2. paul-shark 09.08.2017 10:16 # paul-shark
    Норм Пирыс Роналду опустил, сказав про золото.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: