Анонс сезона Премьер-Лиги 2017/18. Часть 1

Уже в пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш английской Премьер-Лиги — матчем между "Арсеналом" и "Лестером" на "Эмирейтс". Самое время провести смотр команд и сделаем это в алфавитном порядке — от А до Я.





АРСЕНАЛ



Сезон 2016/17: 5-е место



"Арсенал" уже открыл сезон победой в Суперкубке Англии, третьей за последние четыре года, и выглядел в матче против "Челси" неплохо, даже без Санчеса, Озила и Косьелни, но все мы прекрасно знаем нестабильность "канониров" и их умение проваливаться в самый ответственный момент сезона — как в Лиге Чемпионов, так и в чемпионате. В прошлом сезоне вообще первый раз при Венгере команда осталась без Лиги Чемпионов, и сейчас интересно будет посмотреть, как скажется на результатах команды в чемпионате этот беспрецедентный случай в практике мсье Арсена.



Венгер бы с радостью избавился от Лиги Европы вообще, хоть там и дают сейчас путевку в Лигу Чемпионов за победу, но намекнул, что будет там использовать до поры до времени второй состав, что дает повод сказать о том, что "Арсенал" в этом сезоне сделает полновесную ставку на чемпионат. Способны ли "канониры" вернуться в четверку? Вполне — это им под силу при любой нагрузке, раз уж они были там столько лет. Но будет ли этого достаточно, чтобы успокоить, наконец, болельщиков, жаждущих победы в чемпионате и конкурентоспособности в плей-офф Лиги Чемпионов? Думается, нет — и Венгер это наверняка понимает и сам.



Сделал ли "Арсенал" что-то для того, чтобы стать сильнее? Формально — да. Пришел за рекордные деньги Лакасетт, полезным трансфером обещает стать подписание свободным агентом Сеада Колашинаца, пока что не ушел Санчес. Вопрос по чилийцу — самый злободневный, так как его нежелание играть за "Арсенал" не могло не сказаться на микроклимате в команде. Готов ли он отбросить все мысли о новом вызове еще на год и провести последний сезон в "Арсенале" так, чтобы ни у кого не возникло вопросов о самоотдаче и мотивации Алексиса? Ведь по большому счету, уже с Нового года он может подписывать предварительное соглашение с "Сити" или ПСЖ на выгодных для него условиях, а дела "Арсенала" его будут волновать лишь косвенно. Трансферное окно еще не закрыто, и может случиться все — как уход Санчеса хоть за какие-то деньги, так и подписание новых игроков. Но от "Арсенала" все равно не знаешь, чего ждать — точнее, не знаешь, во что верить. Результат-то в последние сезоны плюс/минус один и тот же.



Главная потеря: пока не состоялась



Главное приобретение: Александер Лакасетт ("Лион")



Интрига сезона: поможет ли "Арсеналу" отсутствие нагрузки в Лиге Чемпионов?



Прогноз: борьба за место в топ-4



БЕРНЛИ



Сезон 2016/17: 16-е место



"Бернли" выступил в прошлом сезоне отлично: впервые главному "лифту" Премьер=Лиги и Чемпионшипа удалось задержаться на верхнем этаже на второй сезон, и отыграла команда уверенно, чуть подсев только во второй половине сезона. Впереди синдром второго сезона, с которым "Бернли" еще никогда не сталкивался, и планомерное развитие клубной структуры под руководством Шона Дайча, который не стал соглашаться на посулы "Кристал Пэлас", понимая, что в Премьер-Лиге лучше работать в клубе, где доверяют тренерам.



"Бернли" потерял Майкла Кина, но о том, что воспитанник "Манчестер Юнайтед" уйдет летом, Дайч знал еще зимой, и у него должны быть варианты его замены. Пока что мы можем говорить о том, что защиту усилили фланговые игроки Бардсли и Чарли Тэйлор, но трансферное окно не закрыто, да и Джеймс Тарковски уже готов попробовать свои силы в основе.



Пришли опытные Джонатан Уолтерс и Фил Бардсли, все тот же талантливый и способный прогрессировать Тэйлор, а кроме того, очень полезный и трудолюбивый опорник Джек Корк. Как обычно, Шон Дайч делает ставку на британские кадры, его команда становится сильнее с каждым годом, и мы можем предполагать, что "кларетовые" выступят как минимум не хуже прошлого сезона — тем более, что на выезде они потихоньку осваиваются.



Главная потеря: Майкл Кин ("Эвертон")



Главное приобретение: Джек Корк ("Суонси")



Интрига сезона: сколько очков "Бернли" наберет на выезде в этот раз?



Прогноз: успешная борьба за выживание



БОРНМУТ



Сезон 2016/17: 9-е место



Сезон для "Борнмута" сложился неоднозначно: первый круг команда Эдди Хау провела прилично, а вот затем чуть расслабилась, и в концовке пришлось даже побороться за выживание. "Пиратское братство" Хау с задачей справилось, и "Борнмут" даже поднялся на девятое место, но по игре большого прогресса не было. Все так же сложно интегрируются в команду новички — не заиграл на юге Англии ни Джордон Айб, ни Градель с Мингсом, потому в этот раз Хау решил поработать по проверенным кадрам.



Джермейн Дефо забивает всегда и везде, а "Борнмуту" как раз не хватало бомбардира — если бы не раззабивавшийся Джошуа Кинг, то проблемы с результативностью были бы большие, но норвежец — больше игрок второй волны атаки, а вот опытнейший Дефо как раз тот тип игрока, что остро необходим "вишенкам". Калум Уилсон постоянно травмирован, Беник Афобе — игрок немного другого плана, Лис Муссе — нечто пока непонятное.



Также пришел Асмир Бегович, и тут Хау, наверняка, будет использовать ротацию голкиперов таким образом: Боруц для выездных матчей против грандов, где за что-то зацепиться можно только с его куражом, а вот в "обычных" играх — более стабильный и предсказуемый босниец, засидевшийся на скамейке "Челси". Кроме того, подписан на постоянной основе Натан Аке — один из немногих новичков, сумевших вписаться в игровой рисунок "Борнмута". Для "вишенок" проблемой может стать отсутствие новой мотивации и горизонтов: прыгнуть выше 9-го места очень сложно, а вот расслабиться и оказаться в числе клубов, сражающихся за выживание, можно легко.



Главная потеря: пока нет



Главное приобретение: Джермейн Дефо ("Сандерленд")



Интрига сезона: в чем "Борнмут" найдет новый вызов?



Прогноз: 12-15 место





БРАЙТОН



Сезон 2016/17: 2-е место в Чемпионшипе



"Брайтон" уже несколько сезонов ходил вокруг зоны плей-офф, финала плей-офф на "Уэмбли", а затем все же собрал все силы для отчаянного рывка и выиграл прямую путевку в Премьер-Лигу, осознав, что в матчах на вылет этого сделать не получится. Команда у Криса Хьютона неплохая, но главная ее сильная сторона — поддержка болельщиков в домашних матчах и большой опыт ирландского менеджера по части игры в Чемпионшипе. С сохранением прописки в Премьер-Лиге у Хьютона дела чуть похуже, но и тут можно говорить о том, что опыт есть, а при должной доле везения — все приложится.



Пока что "Брайтон" работает на трансферном рынке скромно: поменяли Дэвида Стокдейла на Мэттью Райана в рамке ворот, взяли парочку игроков из "Ингольштадта" — вероятно, насмотревшись на то, как классно вписались футболисты из второй Бундеслиги в игру "Хаддерсфилда", арендовали у "Челси" Иззи Брауна, который как раз и провел прошлый сезон у "терьеров".



Тони Блум, владелец "чаек", готов и дальше продолжать планомерное развитие клуба и вкладывать деньги с умом. Он понимает, что возможно, в первом своем сезоне в элите "Брайтон" и не сможет закрепиться в Премьер-Лиге, но уверен в том, что в конечном счете при правильной стратегии, клуб станет своим на этом уровне, если не будет делать резких движений. По большому счету "Брайтон" идет по пути "Бернли" с той лишь разницей, что больше доверяет игрокам из Европы. А так — у "чаек" также важным фактором успеха становятся домашние матчи, они подписывают контракты с новичками, которые не станут балластом в Чемпионшипе, но за место под солнцем будут сражаться отчаянно и получать удовольствие от каждого матча в Премьер-Лиге.



Главная потеря: Дэвид Стокдейл ("Бирмингем")



Главное приобретение: Мэттью Райан ("Валенсия")



Интрига сезона: задержатся ли "чайки" в Премьер-Лиге?



Прогноз: борьба за выживание



ВЕСТ БРОМВИЧ



Сезон 2016/17: 10-е место



"Вест Бромвич" уже давно стал стабильным обитателем середины таблицы, а с приходом Тони Пьюлиса только укрепился в статусе команды, которой не стоит беспокоиться о вылете, но вряд ли приходится мечтать о каких-то свершениях со все еще достаточно скромным бюджетом. Это не "Стоук", способный заманивать к себе больших игроков высокой зарплатой, но уже и не команда-лифт типа "Бернли". "Дрозды" — крепкий средний класс Премьер-Лиги, с некоторыми признаками зажиточности.



Зажиточность проявляется в частности в том, что "Вест Бромвич" может себе позволить купить практически любого игрока из клубов рангом ниже, а иногда и выйти на внешний рынок для таких приобретений как Саломон Рондон. Венесуэлец не сказать что разочаровал, но гарантом 15 мячей в сезоне не стал, потому ему в помощь купили одного из лучших "поддерживающих" форвардов лиги — Джея Родригеса. В "Саутгемптоне" ему мешали травмы, но даже там было заметно, что Джей способен играть в паре с любым нападающим.



Состав у "Вест Бромвича" опытный и крепкий и в количественном усилении вряд ли нуждался — тем более, в последние годы стала продуктивно работать клубная академия и после капризного Берахино подарила перспективного Леко, Сэма Филда и ряд других игроков. Ушел Даррен Флетчер в стан "брата-близнеца" "Вест Бромвича" — "Стоук", но пришел еще зимой Джейк Ливермор. Единственный момент, вызывающий опасения — размолвка между Пьюлисом и Насером Шадли, который жаловался на непосильные нагрузки в межсезонье. Кажется, поведение бельгийца объясняет то, что у "дроздов" пока что нет в списке новичков "неженок" из Европы.



Главная потеря: Даррен Флетчер ("Стоук")



Главное приобретение: Джей Родригес ("Саутгемптон")



Интрига сезона: как "Вест Бромвич" выступит в кубковых соревнованиях?



Прогноз: середняк



ВЕСТ ХЭМ



Сезон 2016/17: 11-е место



Прошлый сезон "Вест Хэм" точнее всего охарактеризовать "турбулентным": команду "колбасило" не по-детски, а кресло ее менеджера лишь изредка имело две точки опоры, но в итоге и Славен Билич сохранил свою работу, и "молотки" — место в Премьер-Лиге. Не исключено, что владельцы клуба Дэвид Голд и Дэвид Салливан прочувствовали, что большущей проблемой команды были травмы и неуютность нового стадиона "Олимпийский", где кроме всего прочего было немало проблем с болельщиками.



Так как в прошлом сезоне у "Вест Хэма" были большие проблемы с результативностью форвардов из-за травм Сако и Кэрролла, то задача перед селекционными службами "молотков" была поставлена четко: найти нападающего, который способен гарантировать 15 и больше голов за сезон в Премьер-Лиге. Затея с Лакасеттом изначально была невероятной, потому ухватились за Жиру и Чичарито и, к удивлению многих, смогли подписать мексиканца, который, вероятно, очень хотел вернуться в Англию и показать, на что он способен в роли основной ударной силы клуба Премьер-Лиги.



Есть подозрения, что способен он на многое, в особенности в связке с Арнаутовичем, заскучавшим в "Стоуке" в ожидании новой мотивации и вызова, а в целом трансферную работу "Вест Хэма" этим летом можно назвать ювелирной. Клуб покупает игроков, способных "сделать разницу", как будто впечатлившись пребыванием в "Вест Хэме" Димитри Пайе — игрока как раз из той породы, что "могут все", но не желая снова создавать зависимость от одного исполнителя. В конце концов, не стоит списывать со счетов и Кэрролла, который, если здоров — очень хорош, да и группу поддержки в лице Андре Айю и Мичейла Антонио с Мануэлем Лансини. Сейчас у "Вест Хэма" действительно сбалансированный коллектив, и этот сезон у "молотков" просто обязан получиться удачным. Тут ведь еще и Джо Харт в рамке ворот нарисовался!



Главная потеря: Даррен Рэндольф ("Мидлсбро")



Главное приобретение: Чичарито ("Байер")



Интрига сезона: смогут ли Чичарито и Арнаутович поднять "Вест Хэм" в семерку?



Прогноз: 8-12 место



КРИСТАЛ ПЭЛАС



Сезон 2016/17: 14-е место



"Кристал Пэлас", обладая сильным составом и шумной группой поддержки на "Селхерст Парк", умудрился едва не вылететь. То, что в команде что-то не так, стало понятно после того, как Сэм Эллардайс, пройдя с ней путь от домашнего поражения от "Сандерленда" к выездным победам над "Челси" и "Ливерпулем", все же отказался от чести возглавлять этот клуб в нынешнем сезоне. Сложно залезть в голову "Большому Сэму", хоть она и действительно немаленькая, но попробуем предположить, что он столкнулся с редким для себя случаем, когда команда действительно "не слушается". Потенциал у нее большой, что и доказали победы над "Челси", "Ливерпулем" и "Арсеналом" в тот момент, когда зона вылета превратилась в тягучее болото, но то, как команда проводила матчи, где "не припекало", вероятно, ввергло Эллардайса в шок. Завершили сезон "орлы" одной победой над вылетевшим "Халлом" в пяти матчах, и "Биг Сэм" поспешил неожиданно для многих вернуться на отдых.



Прошлым летом была команда, затянувшая с началом трансферной кампании по вине FA — это "Сандерленд", потерявший Эллардайса и лихорадочно проводивший межсезонье с Мойесом, а сейчас снова бывшая команда "Большого Сэма" начинает подготовку к сезону последней. На сей раз вины Эллардайса или FA нет: он ушел еще в мае, просто руководство "Дворца" слишком долго определялось с кандидатурой нового менеджера, уговаривая Шона Дайча, упуская Марку Силву (по причине отпуска президента Пэриша) и останавливаясь в итоге на варианте с Де Буром, которой был не приоритетным, но остался единственно возможным среди прорабатываемых.



Пока история все та жа: состав сильный, потенциал большой, болельщики — одни из лучших, но что получится в итоге — предсказать сложно.



Главная потеря: Мамаду Сако ("Ливерпуль")



Главное приобретение: Джайро Ридевалд ("Аякс")



Интрига сезона: на что способен Франк Де Бур?



Прогноз: 10-15 место



ЛЕСТЕР



Сезон 2016/17: 12-е место



"Лестер" ходит пьяной походкой от зоны вылета к чемпионству и обратно уже третий сезон, и сейчас назревает вопрос: а где реальное место "лис" в табеле о рангах современного английского футбола? Понятное дело, что это не команда, которой нужно сражаться за выживание, но и не клуб, постоянно играющий в Лиге Чемпионов. Вероятнее всего, "Лестер" — это крепкий середняк из категории "Саутгемптона", "Вест Хэма" и "Стоука", которому удалось однажды поймать удачу за хвост и выстрелить, но все это лишь предположения, а факт заключается в том, что "лисы" — крайне непредсказуемая команда, от которой можно ждать чего угодно.



"Лестер" продолжает тратить деньги на усиление состава, и это значит, что его руководству понравилось выигрывать трофеи. Пришел талантливый, но не понравившийся Гвардиоле Келечи Ихеаначо, чей реальный потенциал может оказаться таковым, что "горожанам", как "Челси" в случае с Лукаку, придется пожалеть об отпущенном нападающем. В обороне появился недостающий центральный защитник, к тому же — молодой. Харри Магуайр считался перспективным задолго до того, как попал в "Халл", но сейчас его можно уже считать состоявшимся исполнителем после сложного, но достойно проведенного сезона с "тиграми".



Крейг Шекспир удивил после увольнения Раньери, но ему предстоит сложная задача: провести свой первый полноценный сезон в качестве постоянного менеджера команды Премьер-Лиги. Помнится, и Роберто Ди Маттео выигрывал Лигу Чемпионов после отставки Виллаш-Боаша, но очень быстро стало понятно, что кризисный менеджер не всегда способен быть постоянным наставником команды. Шекспир очень хорошо знает команду, но для людей, которые привыкли работать под чьим-то началом, часто бывает очень сложно провести предсезонку самостоятельно. Тут одной мотивации и создания идеального микроклимата в раздевалке мало.



Главная потеря: пока нет



Главное приобретение: Келечи Ихеаначо ("Манчестер Сити")



Интрига сезона: каково реальное место "Лестера" в АПЛ?



Прогноз: 8-12 место



ЛИВЕРПУЛЬ



Сезон 2016/17: 4-е место



"Ливерпуль" вернулся в Лигу Чемпионов, но испытывать радость от этого его болельщики не спешат: если команда серьезно завалилась в середине прошлого сезона и без группового раунда ЛЧ, то сейчас от нее можно ожидать чего угодно — вплоть до падения ближе к экватору турнирной таблицы. В прошлом сезоне действительно были два разных "Ливерпуля": один в первом круге радовал всех искрометной игрой, а второй после Нового Года забыл напрочь, где ворота соперника. Кроме того, в матчах с большими клубами "красные" были практически безупречны, а вот с пелотоном и аутсайдерами справиться было сложнее. Это, к слову, говорит о том, что в плей-офф Лиги Чемпионов эта команда не затеряется. Если пройдет групповой раунд!



Но мечтают фанаты "Ливерпуля" все же не столько о Кубке Чемпионов, как о долгожданном чемпионском титуле, и тут у команды Клоппа есть проблемы: ей заметно не хватает стабильности и гармоничного распределения сил по турнирной дистанции. Потенциал у команды большой, особенно, если удастся сохранить Филиппе Коутиньо, а с приходом Мохамеда Салаха атакующая линия "красных" обретает практически идеальные очертания.



Салах — это игрок для Клоппа, способный выполнять тот объем двигательной работы, который требует немец, и в то же время сохранять свежесть для атаки. Сейчас он вышел на пик формы, и если не проявится его египетская сущность, то способен провести на высоком уровне ближайшие два-три сезона. Не исключено, что придут и другие новички — "Ливерпуль" слишком увлекся погоней за Кейта и сейчас, когда стало ясно, что заполучить его сейчас не получится, несколько растерялся, но время еще есть.



Главная потеря: Лукас Лейва ("Лацио")



Главное приобретение: Мохамед Салах ("Рома")



Интрига сезона: способен ли "Ливерпуль" провести сезон на одном дыхании?



Прогноз: возможно все



МАНЧЕСТЕР СИТИ



Сезон 2016/17: 3-е место



Первый сезон Пепа Гвардиолы в Англии получился каким-то сумбурным. Начинал он очень резко и резво, но затем оказалось, что это все та же команда, что и при Пеллегрини, только с совсем уж нестабильными голкиперами и обороной. Место в тройке получить удалось — и хорошо, а то по ходу сезона были разные варианты и прогнозы по мотивам выступлений команды. Было заметно, что каталонец слегка недооценил сложность задачи, за которую взялся, и где-то пожалел о слишком резких движениях в начале своего английского приключения — чего стоит только "амнистия" Яя Туре.



Было очевидно, что "Манчестер Сити" необходим новый голкипер и фланги защиты, и сейчас у Гвардиолы есть те, кого он и хотел заполучить: бразилец Эдерсон из "Бенфики" и Кайл Уолкер с Данило и Менди на флангах (уж Гвардиола как большой любитель смены амплуа игроков разберется, как использовать двух правых защитников). Конечно, это немного мелковато для "горожан", и, вероятно, стоит ждать усиления и в линию атаки, куда, кроме Бернарду Силвы, пока что никто не куплен. Но на самом деле именно оборона нуждалась в первоочередном усилении, и тут селекционная служба сработала отлично.



У "Манчестер Сити" большой потенциал, и именно эту команду называют главным претендентом на чемпионский титул в следующем сезоне, но слабые места у этого коллектива все еще есть: это в первую очередь травматичность форвардов Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса, и отсутствие вменяемой им альтернативы. Очевидно, что стоит ждать покупки еще кого-то в линию атаки, а так — от "Манчестер Сити" можно ждать как чемпионского титула, так и очередного сумбурного сезона. Эксперименты Гвардиолы — вещь трудно предсказуемая.



Главная потеря: Келечи Ихеаначо ("Лестер")



Главное приобретение: Кайл Уолкер ("Тоттенхэм")



Интрига сезона: получится ли что-то у Гвардиолы в Англии?



Прогноз: борьба за чемпионство



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru