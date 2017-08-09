"Рома" все еще надеется заполучить Махреза

Спортивный директор "Ромы" Мончи заявил, что все еще сохраняет надежду на согласование трансфера вингера "Лестера" Рияда Махреза.

Этим летом римляне сделали уже три предложения о покупке игрока сборной Алжира, но на суммы в 20, 27 и 31.8 миллионов фунтов "Лестер" отвечал отказом.



На днях в прессе появились слухи, что клуб Серии А готов завершить интерес к 26-летнему Махрезу, однако на самом деле Мончи все еще надеется договориться с "лисами".



"По своей натуре я оптимист. "Рома" делает все возможное, чтобы заполучить игрока. Я доволен теми усилиями, которые прикладывает клуб. Мы близки к своему пределу. Не думаю, что клуб часто предлагает за кого-либо более 30 миллионов евро".



"Если память мне не изменяет, последнее предложение перекрывает самую дорогую покупку в нашей истории. Мы продолжаем работу, как и продолжаем работу над альтернативными решениями".



"Когда договоренность будет найдена — с "Лестером" или другим клубом по другому игроку — нас невозможно будет упрекнуть, потому что мы действительно делаем все, что в наших силах".



"Игрок публично выразил свое желание, но он должен уважать свой клуб. В конце концов все будет зависеть от позиции "Лестера", решат они сохранить его или отпустить", — цитирует Мончи Sky Sports.