"Рома" все еще надеется заполучить Махреза

Рияд Махрез Спортивный директор "Ромы" Мончи заявил, что все еще сохраняет надежду на согласование трансфера вингера "Лестера" Рияда Махреза.

Этим летом римляне сделали уже три предложения о покупке игрока сборной Алжира, но на суммы в 20, 27 и 31.8 миллионов фунтов "Лестер" отвечал отказом.

На днях в прессе появились слухи, что клуб Серии А готов завершить интерес к 26-летнему Махрезу, однако на самом деле Мончи все еще надеется договориться с "лисами".

"По своей натуре я оптимист. "Рома" делает все возможное, чтобы заполучить игрока. Я доволен теми усилиями, которые прикладывает клуб. Мы близки к своему пределу. Не думаю, что клуб часто предлагает за кого-либо более 30 миллионов евро".

"Если память мне не изменяет, последнее предложение перекрывает самую дорогую покупку в нашей истории. Мы продолжаем работу, как и продолжаем работу над альтернативными решениями".

"Когда договоренность будет найдена — с "Лестером" или другим клубом по другому игроку — нас невозможно будет упрекнуть, потому что мы действительно делаем все, что в наших силах".

"Игрок публично выразил свое желание, но он должен уважать свой клуб. В конце концов все будет зависеть от позиции "Лестера", решат они сохранить его или отпустить", — цитирует Мончи Sky Sports.


Метки Лестер, Махрез, Рома

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 09.08.2017 08:38 # paul-shark
    Грамотный этот Мончи. Видно, что профессионал.

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  2. shimane 09.08.2017 08:03 # shimane
    если останется в лестере - идиот, но еще большим идиотом будет, если уйдет в серию А

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