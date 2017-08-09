Переход Сигурдссона в "Эвертон" на грани срыва

Боссы "Эвертона" опасаются, что их попытки заполучить Гульфи Сигурдссона из "Суонси" завершатся провалом.

Только на прошлой неделе главный тренер "ирисок" Рональд Куман подтвердил, что его клуб, наконец, приблизился к покупке Сигурдссона, за которого "Суонси" требовал 50 миллионов фунтов.



Однако мерсисайдцам до сих пор не удалось согласовать размер компенсации за одного из лучших ассистентов прошлого сезона Премьер-Лиги. Как сообщает The Telegraph, Куман опасается, что сделка по Сигурдссону завершится неудачей, и 27-летний игрок так и останется в валлийском клубе.



По информации источника, "Эвертон" действительно договорился о приобретении Гульфи за 45 миллионов фунтов, но пару дней назад решил пересмотреть условия сделки. Высока вероятность, что теперь "Суонси" выйдет из переговоров: в клубе с "Либерти" рассчитывали покончить с сагой до начала сезона, чтобы определиться с заменой исландцу и с пользой для дела потратить вырученные средства.