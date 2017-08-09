Моуриньо признал, что Бэйл не перейдет в "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что не будет пытаться приобрести вингера "Реала" Гарета Бэйла.

В преддверии матча за Суперкубок Европы Моуриньо заявил о своей готовности побороться за Бэйла, если тот не нужен "Реалу". Главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан быстро отреагировал на слова своего коллеги, заверив, что рассчитывает на Гарета.



Вдобавок Зидан выпустил экс-игрока "Тоттенхэма" в стартовом составе, и Гарет помог "Реалу" отпраздновать победу над "Юнайтед" со счетом 2:1. После матча в Скопье Моуриньо признал, что этим летом данный трансфер невозможен.



"Ясно, что клуб хочет сохранить его, тренер хочет сохранить его, и он сам хочет остаться в клубе. Поэтому очевидно, что игра окончена, еще даже не начавшись. Каждый знает, что он останется в "Реале", — сообщил Моуриньо BT Sport.



Гарантии насчет будущего Бэйла предоставил и лично президент испанского гранда Флорентино Перес.



"Я не могу себе представить его продажу, он игрок "Реала", он важен для нас, и он один из лучших игроков в мире", — поведал Перес.