"Юнайтед" уступил Суперкубок Европы "Реалу"

"Манчестер Юнайтед" не смог помешать "Реалу" второй год подряд завоевать Суперкубок Европы, потерпев поражение в Скопье со счетом 2:1.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо включил в стартовый состав своей команды всех трех своих летних новичков: Виктора Линделефа, Неманью Матича и Ромелу Лукаку. Хуан Мата, Антони Мартиаль и Маркус Рэшфорд начали матч на лавке.



Матч начался обоюдоостро, однако достаточно скоро "Реал" забрал мяч под свой контроль. На 16-й минуте Каземиро был очень близок к тому, чтобы открыть счет, но его удар головой пришелся в штангу.



А в середине первого тайма "Реалу" все-таки удалось распечатать владения своего соотечественника Давида Де Хеа. Дани Карвахаль классно забросил мяч вперед на Каземиро, который, избежав офсайда и оторвавшись от Линделефа, пробив в касание с угла вратарской — 1:0.



Вплоть до перерыва "Реал" продолжал владеть инициативой, а Карим Бензема имел неплохой момент, чтобы удвоить счет, однако Де Хеа справился с ударом французского нападающего. "Юнайтед" в атаке так ничего и не показал, поэтому на второй тайм Моуриньо выпустил Рэшфорда.



В самом начале второго тайма Тони Кроос заставил Де Хеа совершить отличный сейв в прыжке, а спустя еще несколько минут Иско, сыграв в стенку с Бэйлом, выскочил на угол вратарской и хладнокровно поразил дальний угол — 2:0.



Почти сразу же "дьяволы" могли размочить счет, но Поль Погба нанес удар головой прямо в голкипера, а Лукаку на добивании оказался неточен. Вскоре "Реал" ответил выстрелом Бэйла в перекладину.



С течением времени "Реал" несколько ослабил хватку и на 62-й минуте был наказал за небольшую расслабленность. На сей раз Лукаку не сплоховал на добивании после дальнего удара Матича — 2:1.



Гол определенно приободрил "Юнайтед". Подопечные Моуриньо много атаковали, но были недостаточно настойчивы. Появившийся на замену Рэшфорд не реализовал выход один на один. "Реал" своими шансами на контратаки тоже не воспользовался.



"Реал" одержал победу, и это вполне заслуженная победа. "Юнайтед" был неплох отрезками, но в целом по уровню игры пока заметно уступает победителю Лиги Чемпионов двух последних лет.



"Реал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (1:0)



Голы: Каземиро 24, Иско 52 — Лукаку 62.



"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско (Васкес 74), Бензема (Роналду 83), Бэйл (Асенсио 74).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Дармиан, Матич, Эррера (Феллайни 56), Погба, Мхитарян, Лингард (Рэшфорд 45), Лукаку.



Предупреждения: Карвахаль, Рамос — Лингард, Рэшфорд.