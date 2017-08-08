"Юнайтед" уступил Суперкубок Европы "Реалу"
"Манчестер Юнайтед" не смог помешать "Реалу" второй год подряд завоевать Суперкубок Европы, потерпев поражение в Скопье со счетом 2:1.
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо включил в стартовый состав своей команды всех трех своих летних новичков: Виктора Линделефа, Неманью Матича и Ромелу Лукаку. Хуан Мата, Антони Мартиаль и Маркус Рэшфорд начали матч на лавке.
Матч начался обоюдоостро, однако достаточно скоро "Реал" забрал мяч под свой контроль. На 16-й минуте Каземиро был очень близок к тому, чтобы открыть счет, но его удар головой пришелся в штангу.
А в середине первого тайма "Реалу" все-таки удалось распечатать владения своего соотечественника Давида Де Хеа. Дани Карвахаль классно забросил мяч вперед на Каземиро, который, избежав офсайда и оторвавшись от Линделефа, пробив в касание с угла вратарской — 1:0.
Вплоть до перерыва "Реал" продолжал владеть инициативой, а Карим Бензема имел неплохой момент, чтобы удвоить счет, однако Де Хеа справился с ударом французского нападающего. "Юнайтед" в атаке так ничего и не показал, поэтому на второй тайм Моуриньо выпустил Рэшфорда.
В самом начале второго тайма Тони Кроос заставил Де Хеа совершить отличный сейв в прыжке, а спустя еще несколько минут Иско, сыграв в стенку с Бэйлом, выскочил на угол вратарской и хладнокровно поразил дальний угол — 2:0.
Почти сразу же "дьяволы" могли размочить счет, но Поль Погба нанес удар головой прямо в голкипера, а Лукаку на добивании оказался неточен. Вскоре "Реал" ответил выстрелом Бэйла в перекладину.
С течением времени "Реал" несколько ослабил хватку и на 62-й минуте был наказал за небольшую расслабленность. На сей раз Лукаку не сплоховал на добивании после дальнего удара Матича — 2:1.
Гол определенно приободрил "Юнайтед". Подопечные Моуриньо много атаковали, но были недостаточно настойчивы. Появившийся на замену Рэшфорд не реализовал выход один на один. "Реал" своими шансами на контратаки тоже не воспользовался.
"Реал" одержал победу, и это вполне заслуженная победа. "Юнайтед" был неплох отрезками, но в целом по уровню игры пока заметно уступает победителю Лиги Чемпионов двух последних лет.
"Реал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (1:0)
Голы: Каземиро 24, Иско 52 — Лукаку 62.
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско (Васкес 74), Бензема (Роналду 83), Бэйл (Асенсио 74).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Дармиан, Матич, Эррера (Феллайни 56), Погба, Мхитарян, Лингард (Рэшфорд 45), Лукаку.
Предупреждения: Карвахаль, Рамос — Лингард, Рэшфорд.
08.08.2017 23:45
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Последние комментарии:
мю был жалок, с такой игрой и в 4-ку не попадут)
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Мхитарян переоценёнка лютая.
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Норм ара бомбанул
Закуси шашлычок коньяком и не переживай борат
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Если унять полыхание пердака - проеб чисто тренерский имхо. Тупо зассали катнуть против Реала в открытую и стали играть в "прагматичный футбол". Жозе такой Жозе, не для МЮ это сидеть в закрытую - класс защиты и сыгранность не та. Как и Юве тупо сил и веры в себя не хватило продавить Реал. Хотя если Юве пытался давить то наш ман6ер зассал и в первом тайме чет изобразить.
Крч, имхо Реал надо прессовать при Зидане - КФК бы разобрали бы сливочек тупо за счет наглого чарджа. Хотя возможно их дырявой защитке Реал в контрах и накидал бы.
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Чемпион ЛаЛиги и Лиги Чемпионов обыграл 38 18 15 5 54 29 +25 69.
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У вас в сумке вата, картошка и сало.
Что подожгете первым?
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как можно болеть за это гавно? как можно болеть за синию помойку? убогий футбол для врожденных даунов
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Блять. Судя по стонотам скумам такое ощущение что они купили летом дембеле, дибалу, гризманна, суареса, неймара, азара и т.д, что так удивлены позорной игрой своего недоклуба...... ничего не поменялось, как играли в том сезоне, так и будете играть дальше. Удивительно что вы вообще на что-то надеятесь. Ладно челси топово играли, много забили, 3 палки геям кинули, а на кш вышло какое-то стадо пешеходов и канте, к челси есть вопросы. А у мю то что поменялось, купили по раку на каждую позицию и что-то хотят еще.
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хех, ну уж ежели эти немощи среал уебищный не могут обыграть пздц,чет я погорячился с их прогнозом на 3-е место по итогам сезона
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Эх Решфорд Решфорд,кати в правый спокойно и 2-2......А там не известно....
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П1сдеть можно долго демагогствуя - но я вижу только одно, Моур закончился как ТОп тренер.
Его время пришло уходить в Китаи..
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Даже если собрать всю мочу, которая лилась на местных пенсов годами, объём не дотянет до того, который ударил в голову Лукаку, когда он бежал в оффсайд за потерянным Кроосом мячом.
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О приоре по вене
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интересно САФ бы какие трофеи с такой командой вымучил. погбу бы сразу нахуй выгнал наверно
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Решфорд топер, да и Лукака не лучше, ара забыл как играть в футбол, тактика с таргетменом Микрофоном радовала до колик в животе. #МанШестерЮнайтед
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терпилы ебанные
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стыдно за АПЛ!
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Норм все по футболу соскучились. Два выставочных матча: после одного Конте в отставку уже отправили, после другого МЮ с говном смешали. Хорошо ещё Ливерпуль нигде не играл, с нормальной аурой чемпионат начнёт.
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https://awotikarti.ru/?_ref=6mq2kNqZLbS3
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стартовый состав стоил рм - 257 лямов
стартовый состав стоил мю - 376 лямов
яебал
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