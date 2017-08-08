"Саутгемптон" за рекордные деньги приобрел Марио Лемина

"Саутгемптон" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Ювентусу" 18 миллионов фунтов за полузащитника Маио Лемина.

Лемина провел в Турине два сезона: первый на правах аренды из "Марселя", а второй после постоянного трансфера стоимостью 7.5 млн. фунтов. За эти два года Марио сыграл 42 матча, дважды завоевав титул Серии А.



Сегодня 23-летний Лемина заключил со "святыми" контракт на пять лет, став вторым новичком команды Маурисио Пеллегрино в текущее трансферное окно.



"Я действительно рад, что перешел в "Саутгемптон". Думаю, этот проект показался мне самым привлекательным, и моя семья его полностью поддержала. Я рад оказаться здесь", — сообщил Лемина.