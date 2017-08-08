Уолкотт: "Колашинац сможет стать одним из лучших в Премьер-Лиге"
Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт считает, что его новый партнер по команде Сеад Колашинац способен стать одним из лучших игроков Премьер-Лиги.
Появление Колашинаца на поле "Уэмбли" в воскресном матче за Суперкубок Англии против "Челси" стало неожиданным, ведь Сеад заменил получившего травму Пера Мертезакера.
Однако именно 24-летний босниец сравнял счет (1:1) и перевел игру в серию пенальти, где удача улыбнулась "канонирам". Колашинацу удалось произвести хорошее впечатление не только на фанатов, но и на собственных партнеров по команде.
"Если честно, он абсолютный зверь. Он невероятен. Я наблюдаю его каждый день в тренажерном зале, и то, как он следит за собой, какую пищу принимает, говорит, что он настоящий профессионал".
"Когда мяч у него, вы можете видеть, какой мощью он обладает, какой скоростью и всем остальным. За этим приятно наблюдать, он является отличным приобретением для команды".
"Его не так просто обойти — он достаточно широкоплеч. Он превосходно подходит для Премьер-Лиги, абсолютно превосходно. Он будет игроком другого уровня, потому что я уже видел некоторые проблески во время предсезонного периода, но он станет только здоровее, сильнее и быстрее. Думаю, эта лига лучше всего подходит для него, и он сможет стать одним из лучших в этой лиге", — цитирует Уолкотта Evening Standard.
08.08.2017 21:00
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какой калошнишац, когда вернулся Морено
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этого педа гелеголового начнут хейтить к марту/апрелю
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6ля и всего 24 года, забесплатно взяли лз, который ссыт на голову лз ливерполя, ттх и скама
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