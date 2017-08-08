"Трабзонспор" пытается арендовать Сиссоко

"Трабзонспор" сделал предложение "Тоттенхэму" об аренде полузащитника Муссы Сиссоко.

Дебютный сезон игрока сборной Франции на "Уайт Харт Лэйн" сложился неудачно, Мусса отметился только восемью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает Sky Sports, в данный момент "Трабзонспор" ожидает ответа из Лондона на свое предложение об аренде. Для "шпор" наиболее предпочтительным является вариант с продажей, однако они понимают, что после столь невыразительного сезона в исполнении Муссы будет сложно вернуть те 30 миллионов, за которые Сиссоко покупался год назад у "Ньюкасла".



"Сиссоко заинтересован в том, чтобы перейти к нам. Мы разговаривали с ним, и переговоры прошли успешно. Нам все еще предстоит убедить "Тоттенхэма" или их тренера. "Тоттенхэм" хочет вернуть большую часть своих инвестиций в Сиссоко, но мы хотим взять его в аренду. Мы сделали свое предложение и ждем решения", — сообщил вице-президент турецкого клуба.