ПСЖ готов заплатить 80 миллионов фунтов за Санчеса

Алексис Санчес ПСЖ сохраняет интерес к нападающему Алексису Санчесу и готов проверить на прочность слова главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера о намерении удержать свою звезду, предложив за игрока сборной Чили 80 миллионов фунтов.

Этим летом парижане наглядно продемонстрировали, что их финансовые возможности безграничны, выложив две сотни миллионов фунтов за нападающего Неймара.

Теперь ПСЖ готов удивить мир еще один раз, предложив впечатляющую сумму за игрока, который следующим летом может стать свободным агентом.

И хотя приоритетом самого Алексиса остается "Манчестер Сити", парижане надеются заинтересовать 28-летнего чилийца, предложив тому роскошный контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.

Если соответствующее предложение действительно будет выдвинуто, Венгеру предстоит крепко задуматься над возможной продажей Санчеса, ведь вырученные за Алексиса деньги можно было бы инвестировать в укрепление более проблемных позиций, чем нападение, где выбор Арсена в преддверии нового сезона довольно широк.


Метки Арсенал, ПСЖ, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1701

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 08.08.2017 20:21 # hammersmith
    80 кк. как одна нога Ковтиньи, кек

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  2. gerrard08 08.08.2017 20:11 # gerrard08
    на кого ссылка?

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  3. chr1s8rown 08.08.2017 19:50 # chr1s8rown
    убейте нахуй псж . мир перевернули.

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  4. charmk 08.08.2017 19:49 # charmk
    за 80 яб продал в фифе

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  5. gringo1990 08.08.2017 19:37 # gringo1990
    Гунеры действительно считают что эти деньги с продажи Санчеса также будут потрачены на трансферы? Наивные покерята

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  6. gidro-met 08.08.2017 19:09 # gidro-met
    давайте уже, пилите топарика..а мы заодно избавимся от возможных претензий Арсика на место в Топ-4

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  7. toledo 08.08.2017 19:07 # toledo
    ПСГ блэт((

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  8. sausage 08.08.2017 19:04 # sausage
    Михайло уже начал всякую шнягу из светской хроники отдельными новостями пилить.

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  9. kos9k 08.08.2017 19:03 # kos9k
    08.08.2017 17:03 #
    wengerrrro

    вот кстати наглядно видна разница между топ клубом и середняком - Арсенал не продает лучшего игрока апл, не смотря на год по контракту, лфс же упаковывает свою "звезду", хотя играть и так некому)

    Источник: http://fapl.ru/posts/56553/?c=1#c6454069

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