ПСЖ готов заплатить 80 миллионов фунтов за Санчеса
ПСЖ сохраняет интерес к нападающему Алексису Санчесу и готов проверить на прочность слова главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера о намерении удержать свою звезду, предложив за игрока сборной Чили 80 миллионов фунтов.
Этим летом парижане наглядно продемонстрировали, что их финансовые возможности безграничны, выложив две сотни миллионов фунтов за нападающего Неймара.
Теперь ПСЖ готов удивить мир еще один раз, предложив впечатляющую сумму за игрока, который следующим летом может стать свободным агентом.
И хотя приоритетом самого Алексиса остается "Манчестер Сити", парижане надеются заинтересовать 28-летнего чилийца, предложив тому роскошный контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.
Если соответствующее предложение действительно будет выдвинуто, Венгеру предстоит крепко задуматься над возможной продажей Санчеса, ведь вырученные за Алексиса деньги можно было бы инвестировать в укрепление более проблемных позиций, чем нападение, где выбор Арсена в преддверии нового сезона довольно широк.
08.08.2017 19:00
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80 кк. как одна нога Ковтиньи, кек
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на кого ссылка?
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убейте нахуй псж . мир перевернули.
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за 80 яб продал в фифе
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Гунеры действительно считают что эти деньги с продажи Санчеса также будут потрачены на трансферы? Наивные покерята
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давайте уже, пилите топарика..а мы заодно избавимся от возможных претензий Арсика на место в Топ-4
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ПСГ блэт((
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Михайло уже начал всякую шнягу из светской хроники отдельными новостями пилить.
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08.08.2017 17:03 #
wengerrrro
вот кстати наглядно видна разница между топ клубом и середняком - Арсенал не продает лучшего игрока апл, не смотря на год по контракту, лфс же упаковывает свою "звезду", хотя играть и так некому)
Источник: http://fapl.ru/posts/56553/?c=1#c6454069
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