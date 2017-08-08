Анонс матча за Суперкубок Европы

Во вторник вечером "Манчестер Юнайтед" как победитель Лиги Европы сразится с "Реалом" выигравшим в прошлом сезоне Лигу Чемпионов", за Суперкубок Европы.

Матч за Суперкубок Европы традиционно предваряет новый европейский сезон и с недавних пор проводит не в Монако — на сей раз победители двух главных международных турниров Европы сразятся в Скопье.



Впрочем, не далее чем несколько недель назад "Реал" и "Юнайтед" уже встречались друг с другом. Во время предсезонного турне по США "красные дьяволы" сыграли вничью с бывшей командой своего тренера Жозе Моуриньо (1:1), но вырвали победу в серии пенальти (2:1).



"Это великолепная возможность сыграть против лучшей команды Европы. Сделать это в товарищеском матче в США – это одно, а сыграть против них, когда они на пике формы и полностью мотивированы — совершенно другое", — говорил Моуриньо по прибытии в столицу Македонии.



Отметим, что в мае "Реал" стал первой командой в истории, сумевшей завоевать два трофея Лиги Чемпионов подряд. В прошлом году Королевский клуб выиграл и Супербкуок Европы, одолев "Севилью".



Для "Реала" это будет шестое участие в матче за Суперкубок Европы. До этого испанский гранд трижды выиграл трофей и дважды его уступил.



"Реал" может стать первым обладаем двух Суперкубков Европы подряд после Милана в 1989 и 1990 годах.



"Манчестер Юнайтед" может похвастать лишь одной победой в трех матчах за Суперкубок Европы.



Суперкубок Европы не дается английским клубам с момента победы "Ливерпуля" над московским ЦСКА в 2005 году:"Юнайтед" в 2008 и "Челси" в 2012 и 2013 уступали этот трофей.



Во вторник вечером Моуриньо не сможет рассчитывать на дисквалифицированных защитников Фила Джонса и Эрика Байи. Люк Шоу, Маркос Рохо и Эшли Янг по-прежнему травмированы. Зато Серхио Ромеро, Джесси Лингард, Хуан Мата и Андер Эррера успевают поправить свою форму в срок.



"Реал" взял с собой в Скопье экс-нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду, несмотря на то, что тот поздно вернулся из отпуска после участия в Кубке Конфедераций со сборной Португалии. Также в заявке Королевского клуба голкипер Лука Зидан, сын главного тренера Зинедина Зидана.



Суперкубок Европы

"Реал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Скопье. Стадион "Филипп II Македонский". 21:45