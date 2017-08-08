Анонс матча за Суперкубок Европы
Во вторник вечером "Манчестер Юнайтед" как победитель Лиги Европы сразится с "Реалом" выигравшим в прошлом сезоне Лигу Чемпионов", за Суперкубок Европы.
Матч за Суперкубок Европы традиционно предваряет новый европейский сезон и с недавних пор проводит не в Монако — на сей раз победители двух главных международных турниров Европы сразятся в Скопье.
Впрочем, не далее чем несколько недель назад "Реал" и "Юнайтед" уже встречались друг с другом. Во время предсезонного турне по США "красные дьяволы" сыграли вничью с бывшей командой своего тренера Жозе Моуриньо (1:1), но вырвали победу в серии пенальти (2:1).
"Это великолепная возможность сыграть против лучшей команды Европы. Сделать это в товарищеском матче в США – это одно, а сыграть против них, когда они на пике формы и полностью мотивированы — совершенно другое", — говорил Моуриньо по прибытии в столицу Македонии.
Отметим, что в мае "Реал" стал первой командой в истории, сумевшей завоевать два трофея Лиги Чемпионов подряд. В прошлом году Королевский клуб выиграл и Супербкуок Европы, одолев "Севилью".
Для "Реала" это будет шестое участие в матче за Суперкубок Европы. До этого испанский гранд трижды выиграл трофей и дважды его уступил.
"Реал" может стать первым обладаем двух Суперкубков Европы подряд после Милана в 1989 и 1990 годах.
"Манчестер Юнайтед" может похвастать лишь одной победой в трех матчах за Суперкубок Европы.
Суперкубок Европы не дается английским клубам с момента победы "Ливерпуля" над московским ЦСКА в 2005 году:"Юнайтед" в 2008 и "Челси" в 2012 и 2013 уступали этот трофей.
Во вторник вечером Моуриньо не сможет рассчитывать на дисквалифицированных защитников Фила Джонса и Эрика Байи. Люк Шоу, Маркос Рохо и Эшли Янг по-прежнему травмированы. Зато Серхио Ромеро, Джесси Лингард, Хуан Мата и Андер Эррера успевают поправить свою форму в срок.
"Реал" взял с собой в Скопье экс-нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду, несмотря на то, что тот поздно вернулся из отпуска после участия в Кубке Конфедераций со сборной Португалии. Также в заявке Королевского клуба голкипер Лука Зидан, сын главного тренера Зинедина Зидана.
Суперкубок Европы
"Реал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Скопье. Стадион "Филипп II Македонский". 21:45
08.08.2017 18:00
Просмотров: 1487
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Известное юдинское издание KrotovieNori.ru сообщает, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинье перейдет в "Барселону" за 120.000.000?+ бонусы. Сообщается, что в бонусы входят: Андре Гомеш, Лионель Месси и 15.000.000?.
еее роооккккккк
(ответить)
Мелвуд, отзовись
(ответить)
МЮ выиграет 1-0, победный гол забьет будущий обладатель ЗМ-Джесси Лингард.
(ответить)
отскокеры и навесодрочеры против автобуса, найс суперкубок.
(ответить)
Кто - то этим вечером получит "македонским"
(ответить)
Хвала тем фанам что поддерживают Английские клубы в Европейских турнирах!)
Злые обоссыши мимо идут) По мне так главное конкурентную игру показать, против такого Реала, объективно они сбалансированней смотрятся, Моур же только приходит к этому!)
(ответить)
Очередная победа Испанского футбола над Английским. Гадать нечего
(ответить)
ставочку за му поставлю, лишь бы не было "шпаншкие клупы лучие в миле", моур должен переиграть ЗиЗу
(ответить)
притоплю за величайшего всеобоссывающего Хосе
(ответить)
Есть чуйка, что скум может оформить минимальную победу. Гол Лукаку.
(ответить)
Ору с здешних педерастов, которые поддерживают Реал. Вы болеете не за МЮ, а за весь АПЛ. Поэтому, давайте, делайте правильный выбор . Через неделю за портовых шмар будем топить.
(ответить)
ГГМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
Победа Юнайтед с крупным счетом 1-1
(ответить)
блин, так надеялся, что Маратика возьмём, а не Лукаку...
может Бэйла ещё прихватим, я надеюсь!
(ответить)
помсоны, а Лукака буит играть?
(ответить)
https://pp.userapi.com/c841131/v841131934/11a69/nia17mUu9Tg.jpg
(ответить)
Реал разнесет это хлам. погба буид сосат у кросса
(ответить)
Пирс:
Нет никаких проблем или опасений относительно отношения Коутиньо к делу. Он вряд ли сделает запрос на трансфер.
Коутиньо не хочет неуважительно относиться к «Ливерпулю», клуб непреклонен, он остается, стараясь помочь ему быть готовым к матчу против «Уотфорда».
апассале бестолковки местных
(ответить)
победа Реала 8:0
(ответить)
Просмотр матчей чмоу - тупая трата времени. Утром резалт посмотрю.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий