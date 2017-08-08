Анонс матча за Суперкубок Европы

Суперкубок УЕФА Во вторник вечером "Манчестер Юнайтед" как победитель Лиги Европы сразится с "Реалом" выигравшим в прошлом сезоне Лигу Чемпионов", за Суперкубок Европы.

Матч за Суперкубок Европы традиционно предваряет новый европейский сезон и с недавних пор проводит не в Монако — на сей раз победители двух главных международных турниров Европы сразятся в Скопье.

Впрочем, не далее чем несколько недель назад "Реал" и "Юнайтед" уже встречались друг с другом. Во время предсезонного турне по США "красные дьяволы" сыграли вничью с бывшей командой своего тренера Жозе Моуриньо (1:1), но вырвали победу в серии пенальти (2:1).

"Это великолепная возможность сыграть против лучшей команды Европы. Сделать это в товарищеском матче в США – это одно, а сыграть против них, когда они на пике формы и полностью мотивированы — совершенно другое", — говорил Моуриньо по прибытии в столицу Македонии.

Отметим, что в мае "Реал" стал первой командой в истории, сумевшей завоевать два трофея Лиги Чемпионов подряд. В прошлом году Королевский клуб выиграл и Супербкуок Европы, одолев "Севилью".

Для "Реала" это будет шестое участие в матче за Суперкубок Европы. До этого испанский гранд трижды выиграл трофей и дважды его уступил.

"Реал" может стать первым обладаем двух Суперкубков Европы подряд после Милана в 1989 и 1990 годах.

"Манчестер Юнайтед" может похвастать лишь одной победой в трех матчах за Суперкубок Европы.

Суперкубок Европы не дается английским клубам с момента победы "Ливерпуля" над московским ЦСКА в 2005 году:"Юнайтед" в 2008 и "Челси" в 2012 и 2013 уступали этот трофей.

Во вторник вечером Моуриньо не сможет рассчитывать на дисквалифицированных защитников Фила Джонса и Эрика Байи. Люк Шоу, Маркос Рохо и Эшли Янг по-прежнему травмированы. Зато Серхио Ромеро, Джесси Лингард, Хуан Мата и Андер Эррера успевают поправить свою форму в срок.

"Реал" взял с собой в Скопье экс-нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду, несмотря на то, что тот поздно вернулся из отпуска после участия в Кубке Конфедераций со сборной Португалии. Также в заявке Королевского клуба голкипер Лука Зидан, сын главного тренера Зинедина Зидана.

Суперкубок Европы
"Реал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Скопье. Стадион "Филипп II Македонский". 21:45


Метки анонс матча, Манчестер Юнайтед, Реал, Суперкубок Европы

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 08.08.2017 18:51 # kos9k
    Известное юдинское издание KrotovieNori.ru сообщает, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинье перейдет в "Барселону" за 120.000.000?+ бонусы. Сообщается, что в бонусы входят: Андре Гомеш, Лионель Месси и 15.000.000?.

    еее роооккккккк

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  2. shirokov15 08.08.2017 18:48 # shirokov15
    Мелвуд, отзовись

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  3. kos9k 08.08.2017 18:47 # kos9k
    МЮ выиграет 1-0, победный гол забьет будущий обладатель ЗМ-Джесси Лингард.

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  4. budun 08.08.2017 18:44 # budun
    отскокеры и навесодрочеры против автобуса, найс суперкубок.

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  5. makeewadim 08.08.2017 18:43 # makeewadim
    Кто - то этим вечером получит "македонским"

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  6. mickey 08.08.2017 18:43 # mickey
    Хвала тем фанам что поддерживают Английские клубы в Европейских турнирах!)
    Злые обоссыши мимо идут) По мне так главное конкурентную игру показать, против такого Реала, объективно они сбалансированней смотрятся, Моур же только приходит к этому!)

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  7. staryi-eblan 08.08.2017 18:41 # staryi-eblan
    Очередная победа Испанского футбола над Английским. Гадать нечего

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  8. wengerrrro 08.08.2017 18:38 # wengerrrro
    ставочку за му поставлю, лишь бы не было "шпаншкие клупы лучие в миле", моур должен переиграть ЗиЗу

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  9. farot 08.08.2017 18:38 # farot
    притоплю за величайшего всеобоссывающего Хосе

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  10. paul-shark 08.08.2017 18:32 # paul-shark
    Есть чуйка, что скум может оформить минимальную победу. Гол Лукаку.

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  11. januzaj00 08.08.2017 18:29 # januzaj00
    Ору с здешних педерастов, которые поддерживают Реал. Вы болеете не за МЮ, а за весь АПЛ. Поэтому, давайте, делайте правильный выбор . Через неделю за портовых шмар будем топить.

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  12. vasya-mu 08.08.2017 18:28 # vasya-mu
    ГГМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  13. largo-winch 08.08.2017 18:27 # largo-winch
    Победа Юнайтед с крупным счетом 1-1

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  14. vasya-mu 08.08.2017 18:26 # vasya-mu
    блин, так надеялся, что Маратика возьмём, а не Лукаку...
    может Бэйла ещё прихватим, я надеюсь!

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  15. vasya-mu 08.08.2017 18:23 # vasya-mu
    помсоны, а Лукака буит играть?

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  16. don-antonio 08.08.2017 18:23 # don-antonio
    https://pp.userapi.com/c841131/v841131934/11a69/nia17mUu9Tg.jpg

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  17. chr1s8rown 08.08.2017 18:21 # chr1s8rown
    Реал разнесет это хлам. погба буид сосат у кросса

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  18. melwood-lfc 08.08.2017 18:17 # melwood-lfc
    Пирс:

    Нет никаких проблем или опасений относительно отношения Коутиньо к делу. Он вряд ли сделает запрос на трансфер.

    Коутиньо не хочет неуважительно относиться к «Ливерпулю», клуб непреклонен, он остается, стараясь помочь ему быть готовым к матчу против «Уотфорда».


    апассале бестолковки местных

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  19. hammersmith 08.08.2017 18:16 # hammersmith
    победа Реала 8:0

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  20. gandalf 08.08.2017 18:16 # gandalf
    Просмотр матчей чмоу - тупая трата времени. Утром резалт посмотрю.

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