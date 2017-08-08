"Уотфорд" завершил приобретение Ришарлисона

"Уотфорд" подтвердил приобретение нападающего "Флуминенсе" и юношеской сборной Бразилии (U-20) Ришарлисона.

О том, что Ришарлисон близок к переходу к "шершням" стало известно еще неделю назад, и главная загвоздка заключалась в отсутствии у 20-летнего бразильца разрешения на работу в Англии.



Однако прошение "Уотфорда" о предоставлении рабочей визы своему потенциальному новичку было удовлетворено, и сегодня Ришарлисон официально заключил с английским клубом контракт на пять лет. Сделка оценивается в 13 миллионов фунтов.



20-летний бразилец, способный сыграть по всему фронту атаки, провел 67 матчей за "Флуминенсе", забив 19 голов. За юношескую сборную своей страны Ришарлисон сыграл 10 поединков, отличившись трижды.