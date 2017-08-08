"Уотфорд" завершил приобретение Ришарлисона

Ришарлисон "Уотфорд" подтвердил приобретение нападающего "Флуминенсе" и юношеской сборной Бразилии (U-20) Ришарлисона.

О том, что Ришарлисон близок к переходу к "шершням" стало известно еще неделю назад, и главная загвоздка заключалась в отсутствии у 20-летнего бразильца разрешения на работу в Англии.

Однако прошение "Уотфорда" о предоставлении рабочей визы своему потенциальному новичку было удовлетворено, и сегодня Ришарлисон официально заключил с английским клубом контракт на пять лет. Сделка оценивается в 13 миллионов фунтов.

20-летний бразилец, способный сыграть по всему фронту атаки, провел 67 матчей за "Флуминенсе", забив 19 голов. За юношескую сборную своей страны Ришарлисон сыграл 10 поединков, отличившись трижды.


Метки Ришарлисон, трансферы, Уотфорд, Флуминенсе

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2017 17:40

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  1. psycho1 08.08.2017 18:48 # psycho1
    На фото какой-то Матич для бедных.

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  2. akadam 08.08.2017 17:43 # akadam
    Вот где напов ищут грамотные скауты. Через пару лет продадут за 100 ворованных мультов "пенсам".

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