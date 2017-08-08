Эльнени исключает свой уход из "Арсенала"

Полузащитник Мохамед Эльнени подтвердил, что не покинет "Арсенал" этим летом.

Согласно слухам в прессе, в прошлом месяце "канониры" приняли предложение "Лестера" в 10 миллионов фунтов о покупке 25-летнего игрока сборной Египта, однако сделка не состоялась из-за нежелания Мохамеда покидать "Эмирейтс".



После победы в матче за Суперкубок Англии против "Челси" Эльнени, отметившийся только восемью появлениями в старте в прошлом сезоне Премьер-Лиги, подтвердил, что связывает свое будущее с "Арсеналом".



"В последнее время меня много критиковали, но я хочу доказать, что заслуживаю играть за такую большую команду, как "Арсенал". Это был мой лучший матч за "Арсенал". Завоевание Суперкубка Англии придаст нам импульс на новый сезон".



"Я останусь в "Арсенале" на этот сезон. Я на 100 процентов сосредоточен на выступлении за клуб и буду выкладываться без остатка изо дня в день", — цитирует Эльнени Daily Mirror.