Эльнени исключает свой уход из "Арсенала"
Полузащитник Мохамед Эльнени подтвердил, что не покинет "Арсенал" этим летом.
Согласно слухам в прессе, в прошлом месяце "канониры" приняли предложение "Лестера" в 10 миллионов фунтов о покупке 25-летнего игрока сборной Египта, однако сделка не состоялась из-за нежелания Мохамеда покидать "Эмирейтс".
После победы в матче за Суперкубок Англии против "Челси" Эльнени, отметившийся только восемью появлениями в старте в прошлом сезоне Премьер-Лиги, подтвердил, что связывает свое будущее с "Арсеналом".
"В последнее время меня много критиковали, но я хочу доказать, что заслуживаю играть за такую большую команду, как "Арсенал". Это был мой лучший матч за "Арсенал". Завоевание Суперкубка Англии придаст нам импульс на новый сезон".
"Я останусь в "Арсенале" на этот сезон. Я на 100 процентов сосредоточен на выступлении за клуб и буду выкладываться без остатка изо дня в день", — цитирует Эльнени Daily Mirror.
08.08.2017 17:00
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не ясно, я бы рад был его продаже, но кто знает, может и пригодится ещё.
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