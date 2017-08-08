Представители "Барселоны" прилетели за Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Барселона" активизировала борьбу за плеймейкера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, отправив целую делегацию на переговоры о покупке игрока.

Как известно, клуб с "Камп Ноу" сделал уже два предложения о покупке Коутиньо – стоимостью 72 и 80 миллионов фунтов, соответственно – однако "Ливерпуль" отказался от соблазна продать свою главную звезду.

Такая позиция мерсисайдского клуба не смутила представителей "Барселоны". Наоборот, сегодня утром делегация каталонцев вылетела в Англию, чтобы договориться о покупке Филиппе.

По информации Daily Mail, представители "Барселоны" уже убедились, что сам Коутиньо готов покинуть "Ливерпуль". К вечеру делегация рассчитывает убедить своих коллег из Премьер-Лиги расстаться с 25-летним игроком.

Ожидается, что третье предложение о покупке бразильца все-таки заставит "красных" пойти на сделку и ударить по рукам. На "Камп Ноу" Филиппе рассматривают в качестве замены для ушедшего в ПСЖ Неймара.

В свою очередь Yahoo располагает еще более интересным инсайдом: дело в том, что Коутиньо саботирует тренировки Ливерпуля и занимается вполсилы. Так Филиппе пытается избежать травмы и ускорить трансфер своей мечты.



Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 08.08.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 08.08.2017 17:12 # mancityman
    Ну вот и всё,
    Ну вот и всё,
    Ну вот и всё,
    Я ухожу из твоей жизни.
    Лишь только плачет за окном
    Холодный сказер в поту )

    (ответить)

  2. hateroff 08.08.2017 17:05 # hateroff
    абсолютно ебанутые фонады красной помойки levirpool еще сегодня утром кукарекали с молным ртом мочи о том, что Клопп не продаст Каутиньо.
    Абсолютно ебанутые фонады синей помойки chelsia могут выдохнут и сметить примочку на жопе. Их распиаренный крыс-Азар не нужен Барселоне.

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  3. rollik707 08.08.2017 16:59 # rollik707
    Сойдутся на 90 лямах, + возможные бонусы!
    Скриньте

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  4. yxaxaxaxaxa 08.08.2017 16:58 # yxaxaxaxaxa
    они за беллерином так же летали и за вератти , пока летели на них неймар нассал , а они все летают в фантазиях своих

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  5. karimov-mu 08.08.2017 16:52 # karimov-mu
    ахахахахаха))))) лузерыыыыыы

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  6. ynwa69 08.08.2017 16:51 # ynwa69
    Бля, суки....пошли на хуй!

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  7. jety 08.08.2017 16:42 # jety
    150 лямов фунтов на стол + Суареса, и можно думать.

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  8. psycho1 08.08.2017 16:38 # psycho1
    Первые предложения 72 и 80 лямов, в прессе инфа про третье: 90 + бонусы

    Скаузерьё подстилающее соломку: "120 лямов фунтов круто))0000000"

    Круто-круто, физрук трёх новых вейналдумов из ЧШ возьмёт)

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  9. kos9k 08.08.2017 16:24 # kos9k
    Слить его за 120 лямов фунтов-просто ахуенно, нужно оформлять трансфер как можно быстрее))

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  10. makeewadim 08.08.2017 16:22 # makeewadim
    Интер и не предполагал, что продаёт звезду FIFA13

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  11. sashaussr 08.08.2017 16:09 # sashaussr
    Настырные, однако.

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  12. liverfun 08.08.2017 16:08 # liverfun
    вылетели же уже 3 недели назад, хуль так долго добирались?
    а по делу - пусть идут на хуй, 3 предложение типо должно устроить клуб, который не хочет расставаться с игроком.

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  13. fc-man-un-1878 08.08.2017 16:05 # fc-man-un-1878
    если перейдет в Барсу, то хоть трофеи сможет выигрывать, а так мах места в ЛЕ

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  14. reams 08.08.2017 16:05 # reams
    пока, пока, ЛФК ))

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  15. selfish 08.08.2017 16:05 # selfish
    Дело решенное, пилите схемки без Коута

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