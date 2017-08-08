Представители "Барселоны" прилетели за Коутиньо
"Барселона" активизировала борьбу за плеймейкера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, отправив целую делегацию на переговоры о покупке игрока.
Как известно, клуб с "Камп Ноу" сделал уже два предложения о покупке Коутиньо – стоимостью 72 и 80 миллионов фунтов, соответственно – однако "Ливерпуль" отказался от соблазна продать свою главную звезду.
Такая позиция мерсисайдского клуба не смутила представителей "Барселоны". Наоборот, сегодня утром делегация каталонцев вылетела в Англию, чтобы договориться о покупке Филиппе.
По информации Daily Mail, представители "Барселоны" уже убедились, что сам Коутиньо готов покинуть "Ливерпуль". К вечеру делегация рассчитывает убедить своих коллег из Премьер-Лиги расстаться с 25-летним игроком.
Ожидается, что третье предложение о покупке бразильца все-таки заставит "красных" пойти на сделку и ударить по рукам. На "Камп Ноу" Филиппе рассматривают в качестве замены для ушедшего в ПСЖ Неймара.
В свою очередь Yahoo располагает еще более интересным инсайдом: дело в том, что Коутиньо саботирует тренировки Ливерпуля и занимается вполсилы. Так Филиппе пытается избежать травмы и ускорить трансфер своей мечты.
08.08.2017 16:00
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Последние комментарии:
Ну вот и всё,
Ну вот и всё,
Ну вот и всё,
Я ухожу из твоей жизни.
Лишь только плачет за окном
Холодный сказер в поту )
(ответить)
абсолютно ебанутые фонады красной помойки levirpool еще сегодня утром кукарекали с молным ртом мочи о том, что Клопп не продаст Каутиньо.
Абсолютно ебанутые фонады синей помойки chelsia могут выдохнут и сметить примочку на жопе. Их распиаренный крыс-Азар не нужен Барселоне.
(ответить)
Сойдутся на 90 лямах, + возможные бонусы!
Скриньте
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они за беллерином так же летали и за вератти , пока летели на них неймар нассал , а они все летают в фантазиях своих
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ахахахахаха))))) лузерыыыыыы
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Бля, суки....пошли на хуй!
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150 лямов фунтов на стол + Суареса, и можно думать.
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Первые предложения 72 и 80 лямов, в прессе инфа про третье: 90 + бонусы
Скаузерьё подстилающее соломку: "120 лямов фунтов круто))0000000"
Круто-круто, физрук трёх новых вейналдумов из ЧШ возьмёт)
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Слить его за 120 лямов фунтов-просто ахуенно, нужно оформлять трансфер как можно быстрее))
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Интер и не предполагал, что продаёт звезду FIFA13
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Настырные, однако.
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вылетели же уже 3 недели назад, хуль так долго добирались?
а по делу - пусть идут на хуй, 3 предложение типо должно устроить клуб, который не хочет расставаться с игроком.
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если перейдет в Барсу, то хоть трофеи сможет выигрывать, а так мах места в ЛЕ
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пока, пока, ЛФК ))
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Дело решенное, пилите схемки без Коута
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