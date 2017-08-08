Представители "Барселоны" прилетели за Коутиньо

"Барселона" активизировала борьбу за плеймейкера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, отправив целую делегацию на переговоры о покупке игрока.

Как известно, клуб с "Камп Ноу" сделал уже два предложения о покупке Коутиньо – стоимостью 72 и 80 миллионов фунтов, соответственно – однако "Ливерпуль" отказался от соблазна продать свою главную звезду.



Такая позиция мерсисайдского клуба не смутила представителей "Барселоны". Наоборот, сегодня утром делегация каталонцев вылетела в Англию, чтобы договориться о покупке Филиппе.



По информации Daily Mail, представители "Барселоны" уже убедились, что сам Коутиньо готов покинуть "Ливерпуль". К вечеру делегация рассчитывает убедить своих коллег из Премьер-Лиги расстаться с 25-летним игроком.



Ожидается, что третье предложение о покупке бразильца все-таки заставит "красных" пойти на сделку и ударить по рукам. На "Камп Ноу" Филиппе рассматривают в качестве замены для ушедшего в ПСЖ Неймара.



В свою очередь Yahoo располагает еще более интересным инсайдом: дело в том, что Коутиньо саботирует тренировки Ливерпуля и занимается вполсилы. Так Филиппе пытается избежать травмы и ускорить трансфер своей мечты.