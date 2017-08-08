Каррагер ожидает скорого ухода Конте из "Челси"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сомневается, что главный тренер "Челси" Антонио Конте доработает этот сезон до конца.
В своем дебютном английском сезоне Конте в блестящем стиле завоевал титул Премьер-Лиги, однако с тех пор Антонио регулярно демонстрирует свое разочарование по поводу активности клуба на трансферном рынке.
У итальянского специалиста есть немало причин быть обиженным на своих боссов — например, за упущенную возможность приобрести Ромелу Лукаку или за продажу полузащитника Неманьи Матича. Если так пойдет и дальше, то Конте не задержится на "Стэмфорд Бридж", уверен Каррагер.
"Сидя здесь через 12 месяцев, я был бы удивлен, если он все еще будет тренировать "Челси". Думаю, он тот тренер, которые не приемлет вмешательство людей сверху, особенно после завоевания титула".
"Он не будет держать это в себе, а когда тренер выходит и говорит о своих проблемах, то в этом нет ничего хорошего для клуба".
"Я бы сказал, что у "Челси" есть бизнес-модель, очень беспощадная. Они словно "Реал" в этом отношении, и я не думаю, что они ценят своего тренера, как остальные клубы".
"Они не боятся избавляться от тренера топ-уровня уже спустя 12 месяцев, но вы не можете особо их винить в этом. Думаю, в эру Абрамовича они выиграли больше трофеев, чем кто-либо".
"У них есть модель, в которой важная роль в управлении клуба отводится владельцу, Эменало (техническому директору) и их окружению. Возможно, это вызывает разочарование у Конте. Он хочет пригласить больше игроков", — сообщил Каррагер в эфире.
08.08.2017 15:00
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Последние комментарии:
Надеюсь, парик напишет книгу: "Как уничтожить свою карьеру за одну смс".
Всё идет к тому, что его как нашкодившую собаку вышвырнут уже к октябрю, даже не знаю, кто решится подобрать его после такого. Будет как такой же посредственный Ди Маттео искать работу годами.
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Все как всегда недооценивают синих, но увидим в мае ! Дон Антонио насты на всех !!
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Со следующего сезона будет тренькать МЮ , а скумы с пеной у рта будут доказывать что у него волосы естественнее чем у Руни
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По стопам Жозе, до января максимум.
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