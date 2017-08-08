Каррагер ожидает скорого ухода Конте из "Челси"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сомневается, что главный тренер "Челси" Антонио Конте доработает этот сезон до конца.

В своем дебютном английском сезоне Конте в блестящем стиле завоевал титул Премьер-Лиги, однако с тех пор Антонио регулярно демонстрирует свое разочарование по поводу активности клуба на трансферном рынке.



У итальянского специалиста есть немало причин быть обиженным на своих боссов — например, за упущенную возможность приобрести Ромелу Лукаку или за продажу полузащитника Неманьи Матича. Если так пойдет и дальше, то Конте не задержится на "Стэмфорд Бридж", уверен Каррагер.



"Сидя здесь через 12 месяцев, я был бы удивлен, если он все еще будет тренировать "Челси". Думаю, он тот тренер, которые не приемлет вмешательство людей сверху, особенно после завоевания титула".



"Он не будет держать это в себе, а когда тренер выходит и говорит о своих проблемах, то в этом нет ничего хорошего для клуба".



"Я бы сказал, что у "Челси" есть бизнес-модель, очень беспощадная. Они словно "Реал" в этом отношении, и я не думаю, что они ценят своего тренера, как остальные клубы".



"Они не боятся избавляться от тренера топ-уровня уже спустя 12 месяцев, но вы не можете особо их винить в этом. Думаю, в эру Абрамовича они выиграли больше трофеев, чем кто-либо".



"У них есть модель, в которой важная роль в управлении клуба отводится владельцу, Эменало (техническому директору) и их окружению. Возможно, это вызывает разочарование у Конте. Он хочет пригласить больше игроков", — сообщил Каррагер в эфире.