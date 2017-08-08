Зидан ответил Моуриньо, исключив уход Бэйла

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил своему коллеге из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, заявив, что у него нет никаких проблем с вингером Гаретом Бэйлом.

Накануне матча за Суперкубок Европы Моуриньо намекнул на интерес "красных дьяволов" к 27-летнему Бэйлу. Португалец предупредил: если Гарет не сыграет сегодня в Македонии, то он активизирует интерес к одному из самых дорогостоящих игроков в истории футбола.



Несколько часов спустя Зидан ответил своему коллеге, ясно дав понять, что Бэйл не продается. Более того, у Зинедина нет никаких проблем с игроком, которого в прошлом сезоне замучили травмы.



"Самое главное, что игрок находится в полном порядке. У него не возникает никаких проблем на тренировках, это самое важное".



"Да, концовка сезона сложилась для него нелегко, он часто был травмирован. Но я рад за него, рад за то, что он восстановился от всех этих травм. Меня не волнует, что говорят все остальные", - цитирует Зидана Daily Mirror.