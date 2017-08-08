Зидан ответил Моуриньо, исключив уход Бэйла

Зинедин Зидан и Гарет Бэйл Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил своему коллеге из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, заявив, что у него нет никаких проблем с вингером Гаретом Бэйлом.

Накануне матча за Суперкубок Европы Моуриньо намекнул на интерес "красных дьяволов" к 27-летнему Бэйлу. Португалец предупредил: если Гарет не сыграет сегодня в Македонии, то он активизирует интерес к одному из самых дорогостоящих игроков в истории футбола.

Несколько часов спустя Зидан ответил своему коллеге, ясно дав понять, что Бэйл не продается. Более того, у Зинедина нет никаких проблем с игроком, которого в прошлом сезоне замучили травмы.

"Самое главное, что игрок находится в полном порядке. У него не возникает никаких проблем на тренировках, это самое важное".

"Да, концовка сезона сложилась для него нелегко, он часто был травмирован. Но я рад за него, рад за то, что он восстановился от всех этих травм. Меня не волнует, что говорят все остальные", - цитирует Зидана Daily Mirror.



Метки Бэйл, Зидан, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 08.08.2017 14:00

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  1. selfish 08.08.2017 14:37 # selfish
    Зизу тупой как бревно
    ему только кинь косточку

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  2. royal-arsenal 08.08.2017 14:30 # royal-arsenal
    Озил > Зидан.

    Месут станет преемником Венгера на посту тренера Арсенала, и потом будет овнить этого переоценёнку с Реала

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  3. chr1s8rown 08.08.2017 14:03 # chr1s8rown
    та, он просто желал струя мочи. вот и получил

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