"Валенсия" хочет вернуть Габриэля Паулисту в Испанию

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль подтвердил, что его клуб хочет заполучить защитника "Арсенала" Габриля Паулисту.

Напомним, что бразилец перебрался на "Эмирейтс" зимой 2015 года из "Вильярреала". С тех пор Паулиста успел выиграть с "канонирами" два Кубка и Суперкубка Англии, однако игроком основы так и не стал.



Между тем, "Валенсия" активно ищет пополнение в центр обороны после возвращения арендованного Эльякима Мангала в "Манчестер Сити". Наряду с Джейсоном Мурильо из "Интера" и Иваном Маркано из "Порту" клуб рассматривает кандидатуру 26-летнего Паулисты.



"Я думаю, что переход каждого из этой троицы вполне реален. Мы говорим об игроках, которые знакомы с Ла Лигой и говорят по-испански. Адаптация не должна занять у них много времени", - сообщил Марселино AS.