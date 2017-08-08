"Валенсия" хочет вернуть Габриэля Паулисту в Испанию
Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль подтвердил, что его клуб хочет заполучить защитника "Арсенала" Габриля Паулисту.
Напомним, что бразилец перебрался на "Эмирейтс" зимой 2015 года из "Вильярреала". С тех пор Паулиста успел выиграть с "канонирами" два Кубка и Суперкубка Англии, однако игроком основы так и не стал.
Между тем, "Валенсия" активно ищет пополнение в центр обороны после возвращения арендованного Эльякима Мангала в "Манчестер Сити". Наряду с Джейсоном Мурильо из "Интера" и Иваном Маркано из "Порту" клуб рассматривает кандидатуру 26-летнего Паулисты.
"Я думаю, что переход каждого из этой троицы вполне реален. Мы говорим об игроках, которые знакомы с Ла Лигой и говорят по-испански. Адаптация не должна занять у них много времени", - сообщил Марселино AS.
08.08.2017 13:00
Просмотров: 658
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Многие щитают его днищем... но я как вспомню что было раньше у нас даже в основе... Силвестр, Скиллачи... помню когда Венгер от безисходности призывал Сола поиграть) Так что иметь сейчас Паулисту на скамейке очень даже даже себе круто, и пусть там и будет ввиду травматичности нащих защей впринципе...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий