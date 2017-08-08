"Валенсия" хочет вернуть Габриэля Паулисту в Испанию

Габриэль Паулиста Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль подтвердил, что его клуб хочет заполучить защитника "Арсенала" Габриля Паулисту.

Напомним, что бразилец перебрался на "Эмирейтс" зимой 2015 года из "Вильярреала". С тех пор Паулиста успел выиграть с "канонирами" два Кубка и Суперкубка Англии, однако игроком основы так и не стал.

Между тем, "Валенсия" активно ищет пополнение в центр обороны после возвращения арендованного Эльякима Мангала в "Манчестер Сити". Наряду с Джейсоном Мурильо из "Интера" и Иваном Маркано из "Порту" клуб рассматривает кандидатуру 26-летнего Паулисты.

"Я думаю, что переход каждого из этой троицы вполне реален. Мы говорим об игроках, которые знакомы с Ла Лигой и говорят по-испански. Адаптация не должна занять у них много времени", - сообщил Марселино AS.



Метки Арсенал, Валенсия, Паулиста

Автор foxmcfc   

Дата 08.08.2017 13:00

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  1. fly-emirates7 08.08.2017 13:15 # fly-emirates7
    Многие щитают его днищем... но я как вспомню что было раньше у нас даже в основе... Силвестр, Скиллачи... помню когда Венгер от безисходности призывал Сола поиграть) Так что иметь сейчас Паулисту на скамейке очень даже даже себе круто, и пусть там и будет ввиду травматичности нащих защей впринципе...

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