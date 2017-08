Светская хроника за вторник

ПСЖ и "Барселона" сошлись в битве за Филиппе Коутиньо. "Саутгемптон" пригласит Бена Гибсона на место Виргила Ван Дейка. Мичи Батшуайи не смеялся над пенальти Тибо Куртуа. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

ПСЖ хочет добавить к своему звездному новичку Неймару плеймейкера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и нападающего "Монако" Килиана Мбаппе. (Daily Mail)



ПСЖ готов заплатить 100 миллионов фунтов "Ливерпулю" за Коутиньо. (Le Parisien)



Однако "Барселона" щедрее и готова выложить за Филиппе 120 млн. фунтов. (The Times)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заблокирует любую попытку своего клуба продать Коутиньо. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" сделал предложение защитнику "Ниццы" Далберту. (UOL Esporte)



"Ливерпуль" возобновил свой интерес к защитнику "Саутгемптона" Виргилу Ван Дейку и в скором времени предложит 60 млн. фунтов за игрока. (Daily Star)



"Саутгемптон" планирует пригласить на место Ван Дейка Бена Гибсона из "Мидлсбро". (The Sun)



"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сделают предложения по защитнику ПСЖ Сержу Орье. (Daily Mail)



Предложение "Юнайтед" в 36 млн. фунтов о покупке правого защитника "Барселоны" Серхи Роберто было отклонено. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" составит конкуренцию "Ювентусу" в борьбе за правого защитника "Валенсии" Жуана Канселу, оцениваемого в 22.5 млн. фунтов. (Tuttosport)



Нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен попал в сферу интересов "Марселя". (Daily Mirror)



Защитник "Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса будет арендован "Кристал Пэлас". (ESPN)



"Стоук" надеется выкупить защитника "Порту" Бруно Мартинса Инди уже на этой неделе. (Stoke Sentinel)



"Суонси" интересуется защитником "Арсенала" Карлом Дженкинсоном. (Daily Mirror)



"Борнмут" задумался о покупке полузащитника "Наполи" Жоржиньо, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)







Другое



Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи отверг предположения о том, что он смеялся над исполнением пенальти Тибо Куртуа в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала". (Daily Mail)



Экс-защитник "Арсенала" Тони Адамс возглавляет консорциум, который договаривается о приобретении "Кристал Пэлас" за 200 млн. фунтов. (Daily Star)



Таинственный инвестор из Китая хочет купить долю в "Юнайтед". (Manchester Evening News)



Тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо выступит против планов клуба отправиться в Китай следующим летом. Португалец предпочитает снова провести турне по Америке. (The Sun)



Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер пропустит старт сезона Премьер-Лиги из-за травмы лодыжки. (The Telegraph)



Владелец "Челси" Роман Абрамович расстался со своей третьей женой Дарьей Жуковой, с которой они были вместе 10 лет и имеют двух детей. (Daily Mirror)