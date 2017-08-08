"Юнайтед" может поспешить с покупкой Роуза

Данни Роуз "Манчестер Юнайтед" может попытаться приобрести левого защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза уже в это трансферное окно.

В прошлом месяце издание Manchester Evening News сообщило, что "красные дьяволы" интересуются Роузом с прицелом на следующее лето, если к тому времени Люк Шоу так и не заиграет на стабильно высоком уровне.

Однако с тех пор интерес "Юнайтед" к 27-летнему игроку сборной Англии значительно усилился. Темпы инфляции в футболе и внимание к Данни со стороны "Интера" заставили "дьяволов" задуматься об осуществлении этого трансфера уже сейчас.

Сообщается, что "шпоры" оценивают Роуза, отсутствующего с января из-за травмы колена, в те же 50 миллионов фунтов, за которые в "Манчестер Сити" был продан Кайл Уолкер. Сейчас Данни уже близок к возвращению к полноценным тренировкам и до конца месяца может снова выйти на поле.


Метки Манчестер Юнайтед, Роуз, слухи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1533

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 08.08.2017 11:21 # gidro-met
    50 лямов - и он ваш. Шпоры выбывают из борьбы сразу же

    (ответить)

  2. bucha57 08.08.2017 11:21 # bucha57
    Жесть, ну и цены ломят

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: