"Юнайтед" может поспешить с покупкой Роуза

"Манчестер Юнайтед" может попытаться приобрести левого защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза уже в это трансферное окно.

В прошлом месяце издание Manchester Evening News сообщило, что "красные дьяволы" интересуются Роузом с прицелом на следующее лето, если к тому времени Люк Шоу так и не заиграет на стабильно высоком уровне.



Однако с тех пор интерес "Юнайтед" к 27-летнему игроку сборной Англии значительно усилился. Темпы инфляции в футболе и внимание к Данни со стороны "Интера" заставили "дьяволов" задуматься об осуществлении этого трансфера уже сейчас.



Сообщается, что "шпоры" оценивают Роуза, отсутствующего с января из-за травмы колена, в те же 50 миллионов фунтов, за которые в "Манчестер Сити" был продан Кайл Уолкер. Сейчас Данни уже близок к возвращению к полноценным тренировкам и до конца месяца может снова выйти на поле.