Санчес готов задержаться в "Арсенале" еще на год

Нападающий Алексис Санчес готов смириться с тем, что его не отпустят из клуба этим летом, и провести заключительный год по своему контракту в "Арсенале".

По слухам, 28-летний игрок сборной Чили жаждет немедленно перейти в "Манчестер Сити" — но не настолько, чтобы говорить об этом публично или просить о трансфере.



Вдобавок "Арсенал" занял твердую позицию в отношении своей звезды. Перед матчем за Суперкубок Англии главный тренер Арсен Венгер заявил, что руководство клуба поддержало его решение сохранить Санчеса на заключительный год по контракту.



Как стало известно Daily Mirror, Алексис дал понять своим друзьям и партнерам по команде, что готов провести сезон 2017/18 на "Эмирейтс". Теперь Санчес планирует уйти из "Арсенала" следующим летом в статусе свободного агента, что позволит ему получить еще более роскошный контракт.



Добавим, окончание саги вокруг Санчеса может подтолкнуть к уходу из "Арсенала" Оливье Жиру, которому, очевидно, будет непросто конкурировать за игровые минуты с Алексисом, Александром Лакасеттом и Данни Уэлбеком.