Гленн Ходдл: "Конте несчастлив в "Челси"

Бывший наставник сборной Англии Гленн Ходдл считает, что его коллега по тренерскому цену Антонио Конте несчастлив в "Челси".

Стартующий сезон Конте назвал самым сложным в своей карьере, и тому есть целый ряд причин — вроде невыразительной трансферной кампании. Пришедшие на "Стэмфорд Бридж" новички выглядят сомнительным усилением относительно покинувших клуб игроков.



Ходдл обеспокоен ситуацией, в которой оказался Конте, и считает, что Антонио имеет все основания чувствовать себя несчастным.



"Такое ощущение, что он несчастлив в клубе. Об этом говорили даже в прошлом году, когда его дела шли в гору".



"Чтобы освежить вашу память, напомню, что в полуфинале Кубка Англии против "Тоттенхэма" они имели возможность выпустить на замену Косту, Фабрегаса и Азара. Они выиграли тот матч. Теперь у них нет такой возможности, и им нужно что-то с этим делать", — сообщил Ходдл в эфире BT Sport.



Похожей точки зрения придерживается и известный в прошлом нападающий Крис Саттон.



"Я не думаю, что они обладают достаточной глубиной состава. Они отпустили слишком много игроков. Я не думаю, что Конте был рад уходу Матича в "Юнайтед". Думаю, он не хотел этого, и это вызывает вопросы, какова его власть в "Челси", — сообщил Саттон в телепередаче Match of the Day.