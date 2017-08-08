Гленн Ходдл: "Конте несчастлив в "Челси"

Антонио Конте Бывший наставник сборной Англии Гленн Ходдл считает, что его коллега по тренерскому цену Антонио Конте несчастлив в "Челси".

Стартующий сезон Конте назвал самым сложным в своей карьере, и тому есть целый ряд причин — вроде невыразительной трансферной кампании. Пришедшие на "Стэмфорд Бридж" новички выглядят сомнительным усилением относительно покинувших клуб игроков.

Ходдл обеспокоен ситуацией, в которой оказался Конте, и считает, что Антонио имеет все основания чувствовать себя несчастным.

"Такое ощущение, что он несчастлив в клубе. Об этом говорили даже в прошлом году, когда его дела шли в гору".

"Чтобы освежить вашу память, напомню, что в полуфинале Кубка Англии против "Тоттенхэма" они имели возможность выпустить на замену Косту, Фабрегаса и Азара. Они выиграли тот матч. Теперь у них нет такой возможности, и им нужно что-то с этим делать", — сообщил Ходдл в эфире BT Sport.

Похожей точки зрения придерживается и известный в прошлом нападающий Крис Саттон.

"Я не думаю, что они обладают достаточной глубиной состава. Они отпустили слишком много игроков. Я не думаю, что Конте был рад уходу Матича в "Юнайтед". Думаю, он не хотел этого, и это вызывает вопросы, какова его власть в "Челси", — сообщил Саттон в телепередаче Match of the Day.


Метки Конте, Саттон, Ходдл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2017 09:00

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  1. ganinilyha 08.08.2017 10:17 # ganinilyha
    Блеат, чё вы доe6ались до него?

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  2. makeewadim 08.08.2017 10:08 # makeewadim
    Тренер должен уметь находить общий язык с игроком - иначе ты чмо- проигрывающее. Всёчто касаемо трансферов и замен в играх(особенно за сборные) - это не его!

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  3. akadam 08.08.2017 09:27 # akadam
    Абрамовичу сейчас не до Конте. Депрессия по поводу раздела наворованного имущества.

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  4. alexomck 08.08.2017 09:23 # alexomck
    выбил новый контракт, пожалеть его теперь, отступные осчастливят.

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  5. j-silver 08.08.2017 09:09 # j-silver
    все правильно, пенсы допекли очередного коуча. специально, чтоб освободить место лёне и превратиться в пенсоконей

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