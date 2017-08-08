Жиру хочет заставить Венгера передумать

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что хочет заставить своего тренера Арсена Венгера переосмыслить выбор основного бомбардира для команды.

Ради приглашения Александра Лакасетта этим летом "канонирам" пришлось обновить свой трансферный рекорд, поэтому вполне логично, что экс-игрок "Лиона" начнет новый сезон в стартовом составе.



Также на позицию центрального нападающего вправе претендовать Алексис Санчес и Данни Уэлбек, однако Жиру, чей решающий удар в серии пенальти против "Челси" обеспечил "Арсеналу" Суперкубок Англии, не бежит от проблем.



"Тренер решает, кому играть. Как и всегда, я здесь для того, чтобы показывать свою лучшую игру, вселять в тренера сомнения по поводу его решений, стараться изо всех сил ради команды и стремиться к победе в Премьер-Лиге в этом сезоне".



"Мне хорошо здесь. Я игрок "Арсенал". У меня остается два года по своему контракту, как минимум. Я по-настоящему сосредоточен на команде и на том, что я должен делать, когда тренер доверяет мне", — сообщил Жиру SFR Sport.