Антонио Конте получит еще минимум трех новичков
Главный тренер "Челси" Антонио Конте получил гарантии, что клуб купит ему еще минимум трех игроков до закрытия летнего трансферного окна.
Этим летом команду Конте пополнили Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мората, однако из-за большого количества расставаний состав "синих" даже сократился относительно конца прошлого сезона.
Сам Антонио не устает твердить, что его команда все еще нуждается в приобретениях, и руководство клуба не оставило без внимания речи своего тренера, утверждает The Telegraph.
Сообщается, что "Челси" поборется с "Ливерпулем" за центрального защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, который накануне подал прошение о трансфере. Ранее этим летом "красные" сильно испортили отношения со "святыми", и это может подарить шанс "синим" перехватить голландца.
Кроме того, уступив Данило в борьбе с "Манчестер Сити", теперь чемпионы Премьер-Лиги собирается сделать свое предложение о покупке защитника ПСЖ Сержа Орье, оцениваемого в 27 миллионов фунтов.
Также "Челси" присматривается к целому ряду полузащитников: Данни Дринкуотеру из "Лестера", Россу Баркли из "Эвертона", Алексу Окслейд-Чемберлену из "Арсенала" и Антонио Кандреве из "Интера".
Боссы "Челси" уверены, что из этого списка минимум трое игроков перейдут на "Стэмфорд Бридж" до 31 августа.
08.08.2017 07:00
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Последние комментарии:
Про Алекса Сандро ни слова! Походу о нем даже михайло не вспоминает!
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Ну если боссы уверен, то я спакоен.
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если сятые продадут не нам, то они станут иудеями . педерасы разорвать все отношение и разгромить на поле.
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парик вообще олень - отпустив 2 важнейших игроков - пса и матича, Диего и Неманья все делали-один забивал, второй подчищал, этих 2 не было вот и получили первый всос в сезоне за суперкубок, а парик нет чтобы помириться с барбосом, взял полудохлого марату за 80 мультов, в реале до сих пор над ним ржут, физрук кули
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Купите 10 защитников.
Они вам понадобятся ахахахаааххаахаххахаха
И пару баночек, куда вам наливать будут
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Меньше слов, больше дела, ибо все эти приобретения - шило на мыло.
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Приятно слышать
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