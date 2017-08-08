Антонио Конте получит еще минимум трех новичков

Серж Орье Главный тренер "Челси" Антонио Конте получил гарантии, что клуб купит ему еще минимум трех игроков до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом команду Конте пополнили Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мората, однако из-за большого количества расставаний состав "синих" даже сократился относительно конца прошлого сезона.

Сам Антонио не устает твердить, что его команда все еще нуждается в приобретениях, и руководство клуба не оставило без внимания речи своего тренера, утверждает The Telegraph.

Сообщается, что "Челси" поборется с "Ливерпулем" за центрального защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, который накануне подал прошение о трансфере. Ранее этим летом "красные" сильно испортили отношения со "святыми", и это может подарить шанс "синим" перехватить голландца.

Кроме того, уступив Данило в борьбе с "Манчестер Сити", теперь чемпионы Премьер-Лиги собирается сделать свое предложение о покупке защитника ПСЖ Сержа Орье, оцениваемого в 27 миллионов фунтов.

Также "Челси" присматривается к целому ряду полузащитников: Данни Дринкуотеру из "Лестера", Россу Баркли из "Эвертона", Алексу Окслейд-Чемберлену из "Арсенала" и Антонио Кандреве из "Интера".

Боссы "Челси" уверены, что из этого списка минимум трое игроков перейдут на "Стэмфорд Бридж" до 31 августа.


Метки Конте, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2017 07:00

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  1. rollik707 08.08.2017 08:20 # rollik707
    Про Алекса Сандро ни слова! Походу о нем даже михайло не вспоминает!

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  2. sexan 08.08.2017 08:19 # sexan
    Ну если боссы уверен, то я спакоен.

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  3. chr1s8rown 08.08.2017 08:01 # chr1s8rown
    если сятые продадут не нам, то они станут иудеями . педерасы разорвать все отношение и разгромить на поле.

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  4. ragoz2007 08.08.2017 07:54 # ragoz2007
    парик вообще олень - отпустив 2 важнейших игроков - пса и матича, Диего и Неманья все делали-один забивал, второй подчищал, этих 2 не было вот и получили первый всос в сезоне за суперкубок, а парик нет чтобы помириться с барбосом, взял полудохлого марату за 80 мультов, в реале до сих пор над ним ржут, физрук кули

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  5. mu-hater 08.08.2017 07:37 # mu-hater
    Купите 10 защитников.
    Они вам понадобятся ахахахаааххаахаххахаха
    И пару баночек, куда вам наливать будут

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  6. deathshot19 08.08.2017 07:23 # deathshot19
    Меньше слов, больше дела, ибо все эти приобретения - шило на мыло.

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  7. gringo1990 08.08.2017 07:08 # gringo1990
    Приятно слышать

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