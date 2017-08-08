Коутиньо согласился бы перейти в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо с радостью перейдет в "Барселону", если двум клубам удастся согласовать его трансфер.

Как известно, в данный момент испанский гранд пытается найти применением 198 миллионам фунтов, вырученным с продажи Неймара в ПСЖ. Одной из приоритетных целей "Барсы" является как раз Коутиньо.



В прошлом месяце "Барса" уже сделала одно предложение о покупке 25-летнего бразильца. "Ливерпуль" ответил отказом на сумму в 72 млн. фунтов, добавив, что Филиппе не продается ни за какие деньги.



Как стало известно Sky Sports, сам Коутиньо открыт к идее перебраться в каталонский клуб, хотя и не собирается на этом настаивать, упрашивая своего тренера Юргена Клоппа отпустить его с "Энфилда".



Впрочем, одного лишь желания Коутиньо будет мало для заключения сделки. "Ливерпуль" не собирается смягчать свою позицию, а вдобавок за те 18 дней, что прошли с момента первого предложения, "Барселона" больше не обращалась насчет Филиппе.