Коутиньо согласился бы перейти в "Барселону"

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо с радостью перейдет в "Барселону", если двум клубам удастся согласовать его трансфер.

Как известно, в данный момент испанский гранд пытается найти применением 198 миллионам фунтов, вырученным с продажи Неймара в ПСЖ. Одной из приоритетных целей "Барсы" является как раз Коутиньо.

В прошлом месяце "Барса" уже сделала одно предложение о покупке 25-летнего бразильца. "Ливерпуль" ответил отказом на сумму в 72 млн. фунтов, добавив, что Филиппе не продается ни за какие деньги.

Как стало известно Sky Sports, сам Коутиньо открыт к идее перебраться в каталонский клуб, хотя и не собирается на этом настаивать, упрашивая своего тренера Юргена Клоппа отпустить его с "Энфилда".

Впрочем, одного лишь желания Коутиньо будет мало для заключения сделки. "Ливерпуль" не собирается смягчать свою позицию, а вдобавок за те 18 дней, что прошли с момента первого предложения, "Барселона" больше не обращалась насчет Филиппе.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 08.08.2017 06:18 # largo-winch
    Какой же Коутиньо интеллигентнейший топ

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  2. nurba44 08.08.2017 06:17 # nurba44
    Ну эт неудивительно, ведь ливер это клуб-трамплин. Был, есть, и будет.

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  3. chebrec 08.08.2017 06:04 # chebrec
    Предатель!

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