Моуриньо "готов побороться" за Бэйла

Гарет Бэйл и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что поборется за вингера Гарета Бэйла, если "Реал" решит отпустить валлийца в Премьер-Лигу.

После того, как "сливочные" обратились в "Монако" насчет покупки нападающего Килиана Мбаппе, испанская пресса сделала логичный вывод: профинансировать сделку по 18-летнему бомбардиру "Реалу" поможет выгодная продажа Бэйла обратно в Премьер-Лигу.

Перед матчем за Суперкубок Европы эта тема всплыла на пресс-конференции Моуриньо. Португалец уверен: если Бэйла не окажется в стартовом составе, значит, "Реал" принял решение расстаться с 28-летним вингером. В таком случае Жозе будет готов действовать.

"Если Бэйл завтра сыграет, то шансов подписать его у нас нет. Если он выйдет завтра на поле, значит, он по-прежнему входит в планы тренера, а сам хочет продолжить карьеру в "Реале".

"Если он не входит в планы клуба и то, о чем вы пишите, соответствует действительности, то приход другого игрока, вероятно, означает, что Гарет хочет уйти. Если это действительно так, то я поборюсь за него с другими тренерами, которые тоже хотели бы видеть Бэйла в своей команде", - цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 08.08.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 578

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  1. apucmokpam 08.08.2017 00:35 # apucmokpam
    У меня будет праздник, когда местный цыган присядет на бутылку и перестанет подставлять бестолковку под желтенькую.

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  2. sausage 08.08.2017 00:27 # sausage
    Вообще конечно здорово так слухи про Бейла возникли почти из ничего. Когда-то была тема, что он может свалить, причем в МЮ. Помню тогда сказал, что для Маура это была бы та деталь, которая принесла бы чемпиоство. Но слишком нереально тогда это выглядело. Сейчас почему-то уже всё реально. Почему он не нужен Зидану? Странно.

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  3. sj606 08.08.2017 00:26 # sj606
    поддерживаем

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  4. mancityman 08.08.2017 00:20 # mancityman
    Гиггз: в этом сезоне АПЛ следить за «Манчестер Сити» будет интереснее всего
    Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отметил, что ждёт прогресса от полузащитника манкунианцев Поля Погба в грядущем сезоне.

    «В ближайшем сезоне я жду от Погба большего. Он уже провёл один полный сезон в „МЮ“, а покупка Матича разгрузит его от оборонительной работы. От Погба ждут голов, результативных передач, подач в штрафную. Думаю, в этом сезоне Поль заиграет эффективнее.

    Лично я считаю фаворитами ближайшего сезона «Манчестер Сити». Глупо сбрасывать со счетов «Челси» после доминирования в прошлом чемпионате, но мне кажется, что следить за «Сити» будет интереснее всего", — цитирует Гиггза Sky Sports.
    ссыт на санный пригород даже их легенад .

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  5. moneymaker 08.08.2017 00:19 # moneymaker
    Остановите этот мешок.

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  6. mkhitaryan 08.08.2017 00:13 # mkhitaryan
    Небольшой опрос для пенсов. Навеяно бравадой и объективнейшей оценкой пенсов своих и чужих игроков.
    Азар или Гиггз
    Фабрегас или Пирло
    Канте или Макелеле
    Лэмпард или Зидан
    Дрогба или Анри

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  7. mcferson-42 08.08.2017 00:09 # mcferson-42
    Стас Загайнов
    Клоуны там сидят в совете директоров БЛЕАТЬ, как это Клопп терпит, или он такой же? единственный был крутой чувак это Бенитес, всегда брал, пофиг кого, но брал, не стеснялся, постоянно обновленный состав, и лига чемпионов

    Понели ,Блеaть!

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  8. reams 08.08.2017 00:06 # reams
    хочет купить чемпик, ну норм, че

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