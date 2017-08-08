Моуриньо "готов побороться" за Бэйла

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что поборется за вингера Гарета Бэйла, если "Реал" решит отпустить валлийца в Премьер-Лигу.

После того, как "сливочные" обратились в "Монако" насчет покупки нападающего Килиана Мбаппе, испанская пресса сделала логичный вывод: профинансировать сделку по 18-летнему бомбардиру "Реалу" поможет выгодная продажа Бэйла обратно в Премьер-Лигу.



Перед матчем за Суперкубок Европы эта тема всплыла на пресс-конференции Моуриньо. Португалец уверен: если Бэйла не окажется в стартовом составе, значит, "Реал" принял решение расстаться с 28-летним вингером. В таком случае Жозе будет готов действовать.



"Если Бэйл завтра сыграет, то шансов подписать его у нас нет. Если он выйдет завтра на поле, значит, он по-прежнему входит в планы тренера, а сам хочет продолжить карьеру в "Реале".



"Если он не входит в планы клуба и то, о чем вы пишите, соответствует действительности, то приход другого игрока, вероятно, означает, что Гарет хочет уйти. Если это действительно так, то я поборюсь за него с другими тренерами, которые тоже хотели бы видеть Бэйла в своей команде", - цитирует Моуриньо Sky Sports.