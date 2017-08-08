Моуриньо "готов побороться" за Бэйла
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что поборется за вингера Гарета Бэйла, если "Реал" решит отпустить валлийца в Премьер-Лигу.
После того, как "сливочные" обратились в "Монако" насчет покупки нападающего Килиана Мбаппе, испанская пресса сделала логичный вывод: профинансировать сделку по 18-летнему бомбардиру "Реалу" поможет выгодная продажа Бэйла обратно в Премьер-Лигу.
Перед матчем за Суперкубок Европы эта тема всплыла на пресс-конференции Моуриньо. Португалец уверен: если Бэйла не окажется в стартовом составе, значит, "Реал" принял решение расстаться с 28-летним вингером. В таком случае Жозе будет готов действовать.
"Если Бэйл завтра сыграет, то шансов подписать его у нас нет. Если он выйдет завтра на поле, значит, он по-прежнему входит в планы тренера, а сам хочет продолжить карьеру в "Реале".
"Если он не входит в планы клуба и то, о чем вы пишите, соответствует действительности, то приход другого игрока, вероятно, означает, что Гарет хочет уйти. Если это действительно так, то я поборюсь за него с другими тренерами, которые тоже хотели бы видеть Бэйла в своей команде", - цитирует Моуриньо Sky Sports.
08.08.2017 00:05
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У меня будет праздник, когда местный цыган присядет на бутылку и перестанет подставлять бестолковку под желтенькую.
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Вообще конечно здорово так слухи про Бейла возникли почти из ничего. Когда-то была тема, что он может свалить, причем в МЮ. Помню тогда сказал, что для Маура это была бы та деталь, которая принесла бы чемпиоство. Но слишком нереально тогда это выглядело. Сейчас почему-то уже всё реально. Почему он не нужен Зидану? Странно.
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поддерживаем
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Гиггз: в этом сезоне АПЛ следить за «Манчестер Сити» будет интереснее всего
Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отметил, что ждёт прогресса от полузащитника манкунианцев Поля Погба в грядущем сезоне.
«В ближайшем сезоне я жду от Погба большего. Он уже провёл один полный сезон в „МЮ“, а покупка Матича разгрузит его от оборонительной работы. От Погба ждут голов, результативных передач, подач в штрафную. Думаю, в этом сезоне Поль заиграет эффективнее.
Лично я считаю фаворитами ближайшего сезона «Манчестер Сити». Глупо сбрасывать со счетов «Челси» после доминирования в прошлом чемпионате, но мне кажется, что следить за «Сити» будет интереснее всего", — цитирует Гиггза Sky Sports.
ссыт на санный пригород даже их легенад .
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Остановите этот мешок.
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Небольшой опрос для пенсов. Навеяно бравадой и объективнейшей оценкой пенсов своих и чужих игроков.
Азар или Гиггз
Фабрегас или Пирло
Канте или Макелеле
Лэмпард или Зидан
Дрогба или Анри
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Стас Загайнов
Клоуны там сидят в совете директоров БЛЕАТЬ, как это Клопп терпит, или он такой же? единственный был крутой чувак это Бенитес, всегда брал, пофиг кого, но брал, не стеснялся, постоянно обновленный состав, и лига чемпионов
Понели ,Блеaть!
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хочет купить чемпик, ну норм, че
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